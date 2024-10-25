Растущая Луна с 2 по 14 ноября 2024 года: что нас ждет в это время

В эти дни природа словно оживает, и вместе с ней появляется энергия, которая направляет нас к развитию и расширению.

В первой половине ноября Луна будет постепенно набирать силу, начиная с новолуния в Скорпионе 1 ноября, достигая своего апогея в полнолуние 15 ноября в знаке Тельца. Этот отрезок времени наполнен потенциалом для воплощения задуманного, когда каждый шаг к цели может принести свои плоды. Нас ждут активные и благоприятные дни для новых начинаний и проявления своего потенциала. Растущая Луна – это время планов, когда энергия увеличивается, и многие проекты начинают набирать обороты, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Начало периода растущей Луны ознаменуется новолунием в мистическом знаке Скорпиона. Это время глубинных трансформаций, когда стоит заглянуть вглубь себя и наметить самые сокровенные цели. Энергия Скорпиона помогает прощаться с прошлым и смело вступать на путь перемен. Задайте себе вопрос: что в жизни требует обновления и роста? Это отличное время для постановки намерений, особенно тех, что связаны с личностным ростом, внутренними изменениями и открытием скрытых ресурсов.

Энергия растущей Луны идеально подходит для ведения сделок купли-продажи, недвижимости или бизнеса. Это также благоприятное время для планирования важных мероприятий и дальних поездок – с высокой долей вероятности они пройдут без ограничений, а встреча, назначенная на этот период, может принести прекрасные результаты. Каждое письмо, каждый подписанный документ приобретает новое значение, как если бы строки на бумаге вдруг наполнились жизнью.

Период растущей Луны с 1 по 14 ноября 2024 года – это время движения вперед, когда каждый новый день приносит нам силу для реализации задуманного. Энергия этого периода поможет представителям всех знаков Зодиака достичь всего, о чем мечтают, наполнит каждый день вдохновением и уверенностью в своих силах!

Скорпионья энергия первых двух дней ноября поддерживает всех, кто готов нырнуть в глубину своих желаний, оставив страхи позади. Этот период словно новая страница, на которой можно написать свою историю, полную силы и решимости.

3 – 7 ноября растущая Луна в Стрельце и Козероге: Движение к цели

На следующем этапе Луна будет путешествовать по знакам Стрельца и Козерога, помогая настроиться на движение вперед и серьезный подход к поставленным задачам. Когда Луна проходит через Стрельца, наши мечты и амбиции получают импульс к реализации. Это время оптимизма и уверенности в том, что возможно все, что мы готовы воплотить в жизнь. Луна в Стрельце приглашает нас расширять горизонты и учиться новому. Это время активного роста и позитивных изменений.

А вот дни, когда Луна идет по знаку Козерога, помогут воплотить эти мечты в реальность, принеся практичность и устойчивость. Это подходящее время для работы над долгосрочными проектами, планирования и постановки целей. Энергия Козерога помогает выстраивать стратегию и придерживаться ее, не отвлекаясь на мелочи.

В эти дни приложенные усилия могут дать наилучшие результаты, особенно если вы настроены на действия до получения результата и готовы встретиться с трудностями лицом к лицу. Весьма эффективны активных тренировки и занятия спортом, направленные на улучшение физической формы.

В первой четверти растущей Луны любая ситуация становится динамичнее, но могут возникнуть проблемы, требующие быстрых решений. Это благоприятное время для того, чтобы выйти из комфортной зоны и взять на себя большую ответственность. Подходящие дни для внесения изменений в рутину или приобретения новых полезных привычек.

8 – 11 ноября растущая Луна в Водолее и Рыбах: Мечты и сила интуиции

Когда Луна перемещается по знакам Водолея и Рыб, мы начинаем чувствовать поток вдохновения и стремление к переменам. Луна в Водолее подталкивает нас к нестандартным решениям, поиску новых путей и креативному подходу в делах. Это отличные дни для генерации идей, общения и вдохновения.

А когда Луна пройдет по знаку Рыб, интуиция станет главным компасом на пути к цели. Этот период дарит нам способность чувствовать тонкие энергии, погружаться в мечты и искать ответы в глубинах подсознания. Время, когда можно обратить внимание на свои эмоции, найти гармонию внутри и подготовиться к активной фазе в дальнейшем.

Энергия Луны продолжает нарастать, и это идеальное время для выполнения дел, требующих высоких затрат и отдачи. В эти дни люди получают максимум возможностей для роста и развития. Все, что вы начали в начале цикла, сейчас начинается приносить видимые результаты.

Подходящее время для укрепления существующих связей, общения и завязывания новых контактов. Благоприятны мероприятия, направленные на привлечение финансового благополучия и увеличение доходов. Хорошее время для ведения переговоров, подписания договоров и начала сотрудничества.

В этот период стоит продолжать активно работать над своими проектами, раскрывать свои таланты и не упускать шанс продемонстрировать свои способности.

12 – 14 ноября растущая Луна в Овне и Тельце: Энергия прорыва

В эти дни сила растущей Луны сочетается с огненной природой Овна, создавая импульс для новых начинаний, смелых действий и активного движения к целям. Такой период благоприятен для старта новых проектов, решительных шагов в личной и профессиональной жизни, а также для того, чтобы взяться за те задачи, которые требуют скорости и решимости.

Период растущей Луны завершится полнолунием в Тельце 15 ноября. Это время, когда все усилия и намерения, заложенные с момента новолуния, могут дать свои первые плоды. Растущая Луна в Тельце привносит стабильность, уверенность и чувство удовлетворения от того, что создано своими руками. В это время можно подвести итоги, увидеть результат своих стараний и насладиться тем, что удалось воплотить в жизнь.

Луна в Тельце напомнит о важности заботы о себе и своем окружении, поможет ощутить радость от простых вещей, таких как тепло, уют и близкие отношения. Это также время изобилия, когда можно собирать плоды своей работы и наслаждаться моментом. Эмоции могут быть более интенсивными, поэтому важно сохранять баланс и учитывать потребности окружающих. В это время важно сосредоточиться на том, что необходимо довести до конца, чтобы встретить полнолуние с чувством выполненного долга.

Ближе к полнолунию в Тельце, которые отвечает за сферу денег, люди склонны отказываться от лишних трат и начать откладывать деньги на важные цели – от накоплений на жилье до инвестиций в образование или развитие. Приоритетом становится не количество, а качество вложений.

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