Растущая Луна с 20 мая по 3 июня 2023 года: что нас ждет в это время

В этот раз дни растущей Луны позволяют установить хорошую связь сознания и подсознания и настроиться на более высокое восприятие окружающей действительности. Это время стабильности, основательности и надежности. В этот период легче составлять планы, дорабатывать ранее созданные, структурировать рабочие задачи и раскладывать все по полочкам, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В ближайшие две недели после новолуния 19 мая многие желания исполняются, цели достигаются, поскольку большинство людей адекватно оценивают свои потребности и возможности их удовлетворения. Возможно, какие-то желания стоит отпустить и не тратить на них ни силы, ни время, ни ресурсы, а какие-то, наоборот, следует сделать своей целью и приложить все для их реализации.

С 20 мая до 4 июня благоприятное время для продвижения какой-то новой идеи, нового проекта вместе с единомышленниками. Энергетика новолуния 19 мая является благоприятной, связана с материальной и творческой жизненными сферами. Новая Луна в Тельце имеет сильный статус – экзальтация, дает хорошую интуицию, умение предугадывать, как лучше действовать, чтобы получить хороший результат.

19 мая в 21:50 растущая Луна входит в знак Близнецы и продолжит транзит по этому знаку до 22 мая 06:30.

Период Луны без курса - 22 мая c 01:11 до 06:30.

Важные дни для Близнецов, Весов, Водолеев.

Напряженные дни для Дев, Стрельцов, Рыб.

20 и 21 мая благоприятны для решения материальных проблем, переезда, сделок купли-продажи, переговоров и делового общения. В эти дни легче проходит адаптация в новом коллективе, на новом месте проживания. Настойчивость в реализации желаний приводит к быстрым результатам, позволяет доводить дела до конца, достигать поставленных целей. Работа над собой, консультации у специалистов, групповая терапия, общение с близкими по духу людьми позволяют освободиться от иллюзорных и навязанных желаний, тем самым улучшить качество своей жизни.

С 22 мая 06:30 до 24 мая 17:36 растущая Луна в Раке.

Период Луны без курса - 24 мая c 12:11 до 17:36.

Важные дни для Раков, Скорпионов, Рыб.

Напряженные дни для Овнов, Весов, Козерогов.

Период 22-24 мая очень хорошее время для любви, общения с родственниками, покупок для дома. Женщины особенно очаровательны, дети охотнее слушают своих родителей. Время благоприятно для выезда на природу или для организации семейного праздника. В этот период закладываются отношения, о которых принято говорить "как за каменной стеной". Романы, начавшиеся в это время, скорее всего, будут долгосрочными и стабильными. Это отношения, построенные на уважении, помощи и поддержке, в том числе и финансовой, но в них "мало огня", они редко бывают яркие и бурные.

С 24 мая 17:36 до 27 мая 06:04 растущая Луна во Льве.

Период Луны без курса - 26 мая c 09:38 до 27 мая 06:04.

Важные дни для Львов, Стрельцов, Овнов.

Напряженные дни для Тельцов, Скорпионов, Водолеев.

25-26 мая - очень яркие дни, событий много, как на внутреннем, так и на внешнем плане. У представителей всех знаков Зодиака появляется возможность раскрыть творческие способности и потенциал, а также обрести силу и свободу, признание социумом. Но тут важно вовремя остановиться, помнить о том, что можно "долететь до Солнца и обжечься". Дни благоприятны для отдыха и развлечений, покупки предметов роскоши, романтических приключений, страстных любовных взаимоотношений. Поскольку Черная Луна перемещается по знаку Льва, могут быть предприняты попытки манипулировать общественным сознанием со стороны властей. В эти несколько дней лучше не делать резких движений и не принимать судьбоносных решений. Паутина противоречащих друг другу версий быстро разрастается, затягивая в это массы людей.

С 27 мая 06:04 до 29 мая 17:50 растущая Луна в Деве.

Период Луны без курса - 29 мая c 12:45 до 17:50.

Важные дни для Дев, Тельцов, Козерогов.

Напряженные дни для Близнецов, Стрельцов, Рыб.

Дни 27-29 мая благоприятны для создания всего основательного и долгосрочного. Подходящее время для поиска работы, начала новой трудовой деятельности, смены профессиональной ориентации, также для оформления финансовых сделок. Хорошо заниматься недвижимостью и имущественными вопросами. Это лучшее время для ведения бухгалтерских расчетов, выполнения кропотливой работы в любом направлении. Полезно будет в это полнолуние понаблюдать свои желания и осознать, какие из них толкают нас к бесплодным кругам блужданий за удовольствиями и лишь истощают нас, а какие являются истинными. Дни транзитной Луны в Деве считаются благоприятными для посещения парикмахера, врача, косметолога.

С 29 мая 17:50 до 1 июня 02:44 растущая Луна в Весах.

Период Луны без курса - 31 мая c 17:53 до 1 июня 02:44.

Важные дни для Весов, Водолеев, Близнецов.

Напряженные дни для Раков, Козерогов, Овнов.

Период 29-31 мая удачен для социальных связей, приема на работу новых сотрудников, так как в этом случае они имеют все шансы гармонично влиться в уже устоявшийся коллектив. Хорошее время для развития бизнеса, поиска спонсоров для своих проектов, запуска рекламы. Также можно спланировать на эти дни поездки, командировки, начало путешествия. Благоприятна работа с информацией, со всем, что связано с образованием. Можно начинать изучение новых предметов, записываться на курсы, проходить кастинги и собеседования. Любые начинания будут удаваться легко.

С 1 июня 02:44 до 3 июня 08:03 растущая Луна в Скорпионе.

Период Луны без курса - 3 июня c 03:50 до 08:03.

Важные дни для Скорпионов, Рыб, Раков.

Напряженные дни для Львов, Тельцов, Водолеев.

1-2 июня - дни страсти, сильных эмоций, ревности, бурного выяснения взаимоотношений. Люди становятся более активными, чем в другие периоды, проявляется агрессивность, критичность, нетерпимость, капризность, повышенная чувствительность к обидам. Чаще высказываются острые, саркастические замечания, вплоть до оскорблений. В это время людей охватывают сильные сиюминутные переживания, появляются взвинченность и готовность к ссоре, но усилие воли помогает быстро выходить из кризисных состояний. Также в это время обостряется сексуальное влечение, повышается интерес ко всему таинственному и запретному.

3 июня 08:03 растущая Луна в Стрельце, в этом же знаке полнолуние 4 июня в 06:41 по киевскому времени, после которого Луна будет убывать.

Важные дни для Стрельцов, Овнов, Львов.

Напряженные дни для Дев, Рыб, Близнецов.

Благоприятный энергетический фон способствует хорошему настроению, любви, вдохновению для творческих людей. Повышается активность и жизнерадостность. У людей проявляются качества, позволяющиеся достичь стабильности и порядка. В эти дни хорошо заключать договоры и подавать заявления, оформлять брачный союз. Просыпается интерес к общественной деятельности. Хорошо решать правовые вопросы, в том числе за рубежом. Можно начинать новые дела, отправляться в дальние поездки, командировки, оформлять официально новые общественные организации.

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