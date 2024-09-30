Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года: что нас ждет в это время

Дни растущей Луны с 3 по 16 октября – наилучший для начинаний, активных действий и развития. В этот период наше ночное светило набирает силу и энергию, что позитивно отражается на нас и нашей жизни.

Как растущая Луна влияет на людей:

1. Рост энергии и мотивации. В этот период мы чувствуем прилив сил и желания действовать. Это время, когда можно легко взяться за новые проекты, решения, ставить цели и работать над их достижением.

2. Улучшение настроения. Как правило, эмоциональное состояние людей становится более позитивным и устойчивым. Появляется оптимизм, уверенность в своих силах.

3. Повышенная активность. Люди становятся более деятельными, проявляют инициативу, открываются новым возможностям. Это отличное время для развития, как в личной, так и в профессиональной сфере.

4. Легче привлекать ресурсы. Растущая Луна благоприятна для получения поддержки, привлечения финансов, укрепления связей и налаживания контактов.

5. Физическое обновление. Наше тело во время растущей Луны быстрее восстанавливается и регенерирует. Если человек планирует начать занятия спортом или изменить образ жизни – это идеальный период.

Начинается новый лунный месяц с солнечного затмения 2 октября, которое закрывает осенний сезон затмений и его энергия является основной, вплоть до полнолуния 17 октября.

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3 октября растущая Луна в Весах

2-й лунный день начинается в 08:03

Хороший, чистый и светлый день, особенно мощно это ощущается после затменного периода. Но лунный цикл только начинается, и сил для действий недостаточно. Ограничьтесь построением планов и проектов. В этот день можно наладить взаимоотношения, простить обиды – это заметно ускорит осуществление ваших планов. Весы также придадут импульс к красоте и искусству. Возможно, появится желание обновить интерьер, внешний вид, или посвятить время творчеству.

4 октября растущая Луна в Весах, с 14:22 – Скорпионе

3-й лунный день начинается в 09:11

Скорпион добавит глубины и трансформации. День начинаний. Можно приступать к намеченным накануне важным делам. В это время повышается амбициозность и агрессивность, что благоприятствует достижению быстрых результатов. Растет работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Лучше уменьшить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы.

5 октября растущая Луна в Скорпионе

4-й лунный день начинается в 10:21

Энергетически день очень сильный, сегодня можно многое успеть. Рост энергии провоцирует напор и энергию, поэтому включается эмоциональная борьба за лидерство. Важно проявлять бдительность, настроиться на самозащиту, чтобы не попасть в число жертв. Высказывания и действия обладают мощной силой, и любое злое слово или поступок может привести к возникновению неприятных ситуаций.

6 октября растущая Луна в Скорпионе

5-й лунный день начинается в 11:33

На работе проявляйте решимость и настойчивость, в делах – боевые качества. Сегодня надо быть ведущим, а не ведомым. Но воинственный настрой могут иметь и другие. Сдерживайте негатив. Никто не намерен сдавать позиции. В этот день шеф, клиенты, партнёры, вероятнее всего, не будут настроены доброжелательно. Смело принимайтесь за самые сложные задачи, не пасуйте перед трудностями.

7 октября растущая Луна в Стрельце

6-й лунный день начинается в 12:46

Смело осваивайте новые знания в любой области – сейчас это весьма своевременно. Сегодня активный день, один из судьбоносных дней лунного месяца. Он хорош для осуществления всех ваших планов в том случае, если вы решительно настроены на успех. Подходит для кардинальных изменений во многих сферах, но не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся.

8 октября растущая Луна в Стрельце

7-й лунный день начинается в 13:55

В этот день всё удаётся, если проявить творческую активность. Идеальное время для того, чтобы настроить гармонию и баланс в отношениях. Партнёры сегодня доверяют, есть вероятность найти новых клиентов, помощников и, не исключено, что и покровителей. Но если вы сомневаетесь в чем-либо, то отложите решение важных вопросов на другой день, так как сегодня ваша нерешительность создаст вам проблемы.

9 октября растущая Луна в Стрельце, с 12:38 – в Козероге

8-й лунный день начинается в 14:57

Борцов за справедливость сегодня ждет успех – Луна на вашей стороне. Это успешное время для проведения переговоров, установления новых связей, проведения собеседований, конференций, рекламных и агитационных компаний, то есть, благоприятное время для всех мероприятий, связанных с силой и энергией слов. Самое время для сдачи налогового отчета. Благоприятный день для обращения в государственные инстанции, общения с чиновниками.

10 октября растущая Луна в Козероге

9-й лунный день начинается в 15:46

День подходит для новых начинаний, кардинальных жизненных перемен в семейной или социальной сферах жизни. Он принесет решимость заняться важными делами, требующими силы и настойчивости. Можно поработать над личными и профессиональными целями – имеющиеся проблемы в этих жизненных областях решатся благополучно. Не забудьте похвалить работников своей компании, это пойдет на пользу общему делу.

11 октября растущая Луна в Козероге, с 19:31 – в Водолее

10-й лунный день начинается в 16:24

Многих людей посетят тревожные чувства, страхи, мрачные мысли. Может даже проявиться повышенное самомнение. Сегодня могут быть осложнения на работе, в делах непросто достичь гармонии и договорённости. Осознанно избегайте возникновения напряжённых ситуаций! раскрывая скрытые эмоции и мотивы. Этот день может принести важные внутренние осознания и трансформации.

12 октября растущая Луна в Водолее

11-й лунный день начинается в 16:52

День хорош для творческой работы – потрудившись, можно создать нечто поистине ценное и достойное общего внимания. В организме происходит пробуждение мощных сил. Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумалось или наметилось в начале лунного месяца. Будьте внимательны при проведении крупных финансовых операций, сделок купли-продажи – сегодня есть риск стать жертвой обмана и мошенничества.

13 октября растущая Луна в Водолее, с 22:55 – в Рыбах

12-й лунный день начинается в 17:14

Люди склонны к импульсивным действиям, повышается эмоциональность и обидчивость. Не поддавайтесь этим чувствам, наоборот – смирите злость и обиду. Сегодня нельзя ссориться, потому что есть вероятность, что помириться потом будет трудно. Благоприятная индивидуальная деятельность либо продолжение ранее запущенных рабочих процессов в кругу друзей и единомышленников.

14 октября растущая Луна в Рыбах

13-й лунный день начинается в 17:32

Энергия знака Рыбы направляет нас вглубь себя, также настраивает на гармонию и баланс в чувственных взаимоотношениях. Могут проявиться старые проблемы, но следует отнестись к ним спокойно. Решив проблемы, вы получите свежие силы для обновления жизни. В этот день вы легко освободитесь от груза прошлого, если он давит на вас и мешает жить, творить и любить.

15 октября растущая Луна в Рыбах

14-й лунный день начинается в 17:48

Это время наиболее принятия важных решений и решительных действий. Можно начинать очень серьёзное предприятие. Не пропустите этот день – он исключительно удачен для старта любого дела, проекта, бизнеса. Сегодня один в поле – не воин, поэтому старайтесь действовать сообща, вас правильно поймут и коллеги, и начальство. Обсуждайте возможность и пути решения текущих проблем.

16 октября растущая Луна в Овне

15-й лунный день начинается в 18:03

День перед полнолунием в Овне 17 октября – активный, мощный, продуктивный. Не бросайте ранее начатые дела – еще чуть-чуть и вы будете довольны собой и проделанной работой! День подходит для решения финансовых вопросов и приобретений. Можете выносить какую-то идею или предложение на публику, делиться планами. Такая активность приведёт к переходу на качественно новый уровень.

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