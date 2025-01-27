Растущая Луна с 30 января по 11 февраля 2025 года: что нас ждет в это время

С 30 января по 11 февраля 2025 нас ожидает период растущей Луны – время, когда энергии усиливаются, а природа зовёт нас к развитию и активным действиям.

Этот цикл начинается с новолуния в Водолее, которое открывает нам путь к новаторским идеям, свободомыслию и стремлению к переменам, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Период растущей Луны: что это за время?

Растущая Луна – это время с момента новолуния до полнолуния, когда Луна постепенно увеличивается в размерах, а её энергия становится всё более сильной. В этот период природа словно подталкивает нас к росту, развитию, движению вперёд. Всё, что вы начинаете или активно развиваете в дни растущей Луны, имеет больший шанс на успешное воплощение.

Этот конкретный отрезок времени захватывает переход Луны через семь разных знаков Зодиака (Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев), каждый из которых вносит свои вибрации. С новолунием в Водолее открывается дверь к новым идеям, свободе и экспериментам, а кульминацией периода становится полнолуние во Льве – момент максимальной энергии и выражения.

Плюсы периода растущей Луны:

Повышение активности и мотивации. Этот период даёт силы для действий. Если вы давно откладывали какие-то задачи, сейчас самое время включиться.

Благоприятное время для начинаний. Любые новые дела, идеи и проекты, начатые на растущей Луне, имеют высокие шансы на развитие.

Усиление креативности и интуиции. Особенно заметно это вначале периода, поэтому открыто демонстрируйте свою индивидуальность.

Улучшение физического и эмоционального состояния. Если вы работаете над своим здоровьем, сейчас всё будет легче даваться – будь то спорт, правильное питание или косметические процедуры.

Минусы и возможные трудности:

Эмоциональная нестабильность. Когда Луна проходит через такие водные знаки, как Рыбы и Рак, люди могут становиться более чувствительными, ранимыми и уязвимыми.

Импульсивность в решениях. Особенно заметно это, когда Луна находится в Овне или Близнецах. Есть риск торопливых действий, не до конца обдуманных решений.

Риск переоценки своих сил. На растущей Луне ощущается, что «всё по плечу», но иногда это приводит к перегрузке и усталости ближе к полнолунию.

В дни растущей Луны всё живое стремится к росту и расширению. У растений активизируется сокодвижение, поэтому это благоприятное время для пересадки растений, подкормки или посадки семян. Влияние гравитации Луны в этот период усиливает приливы и отливы, создавая сизигийные приливы.

От фаз Луны зависит энергетическое состояние организма, его жизнеспособность и активность. Например, в период новолуния человек наиболее ослаблен, а по мере роста Луны энергетика накапливается вплоть до полнолуния. Люди становятся более деятельными, хотят общения и реализации своих идей. Однако, в зависимости от знака Зодиака, под которым находится Луна, настроение меняется:

В Водолее – стремление к свободе и переменам.

В Рыбах – мечтательность и желание уединиться.

В Овне – энергия, драйв, напористость.

В Тельце – спокойствие, практичность.

В Близнецах – любопытство и общительность.

В Раке – чувствительность и потребность в заботе.

Во Льве – уверенность и стремление быть в центре внимания.

В период растущей Луны у многих повышается жизненный тонус. Однако ближе к полнолунию можно заметить переутомление из-за избыточной активности. Но также и почувствовать удовлетворение своими достижениями, что позволит немного отдохнуть и насладиться хорошей едой и напитками.

Растущая Луна – лучший период для новых начинаний. Поэтому планируйте проекты, реализуйте задумки. Если вы чувствуете раздражительность или усталость, делайте паузы и не принимайте важных решений. Позаботьтесь о своих близких – это укрепит связи и подарит ощущение душевного тепла. Будьте открыты к изменениям.

Перемещение Луны по знакам от Водолея до Льва с несёт много возможностей для роста, но требует гибкости и готовности пробовать новое. Это отличное время для творчества, общения и построения планов. Если вы правильно распределите свою энергию, результат обязательно порадует!

29 – 31 января: Луна в Водолее. Эти дни подходят для планирования, генерации идей и поиска нестандартных решений. Это отличное время для общения, работы в коллективе и начала проектов, требующих оригинального подхода.

1 – 2 февраля: Луна в Рыбах. Энергии становятся мягкими и интуитивными. Это благоприятное время для творчества, медитаций и внутренней работы. Позвольте себе расслабиться и плыть по течению, доверяя своей интуиции.

3 – 4 февраля: Луна в Овне. Энергия возрастает, и в эти дни вы почувствуете прилив решительности и мотивации. Это идеальное время для активных действий, начала новых дел или выполнения задач, которые требуют смелости и уверенности.

5 – 6 февраля: Луна в Тельце. Стабильная и приземлённая энергия Тельца помогает сосредоточиться на практических делах, финансовых вопросах и заботе о теле. Это время для укрепления фундамента и наслаждения простыми радостями жизни.

7 – 8 февраля: Луна в Близнецах. Период интеллектуальной активности и лёгкого общения. Эти дни хороши для учёбы, переговоров и обмена информацией. Откройте себя для новых знаний и идей.

9 – 10 февраля: Луна в Раке. Эмоции выходят на первый план. Это время для заботы о себе и своих близких, а также для укрепления семейных связей. Домашние дела и уединение принесут особенное удовлетворение.

11 – 12 февраля: Луна во Льве. Время яркости, уверенности и самовыражения. Полнолуние во Льве 12 февраля усиливает потребность в признании и вдохновении. Наилучший период для демонстрации своих талантов и достижения целей.

Каждый день этого периода несёт свою уникальную энергию. Внимательно слушайте свои внутренние ощущения и используйте этот рост Луны для личного развития, творчества и гармонизации жизни.

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