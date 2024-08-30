Растущая Луна с 4 по 17 сентября 2024 года: что нас ждет в это время

Дни растущей Луны с 4 по 17 сентября преобладают практичность и польза во всем. Гармоничных аспектов гораздо больше, чем напряженных.
Новолуние в Деве определяет основные тенденции вплоть до лунного затмения 18 сентября. Важный период, когда нужно подвести итоги предыдущих 6 месяцев. Благоприятное время для расширения социальных контактов, поддержания активного статуса трудового коллектива, а также начала курса лечения и реабилитации, косметологических процедур, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).
4 сентября растущая Луна в Деве, с 19:12 – в Весах
3-й лунный день начинается в 07:28
Среда – день Меркурия
Период Луны без курса с 19:06 по 19:11
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Марс, тригон Луна-Уран
Благоприятно общаться, вести переговоры, устраивать встречи. Неприятности прошлого лунного месяца остаются позади, что позволяет увидеть счастливые шансы и многое улучшить в своей жизни. Но работать придется напряженно и самоотверженно.
5 сентября растущая Луна в Весах
4-й лунный день начинается в 08:36
Четверг – день Юпитера
Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Венера
В этот день здоровый психологический климат в рабочем коллективе и дома позволяет найти общие точки соприкосновения по спорным вопросам, договориться о сотрудничестве, устранить конфликты и сблизиться с любимым человеком.
6 сентября растущая Луна в Весах
5-й лунный день начинается в 09:45
Пятница – день Венеры
Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Юпитер
Благоприятный день, как для личных, так и социальных взаимоотношений. Подходящее время для поиска жилья, сделок купли-продажи, поиска защиты и покровительства, решения важных вопросов за рубежом, переговоров, юридических консультаций, романтических встреч.
7 сентября растущая Луна в Скорпионе с 08:17
6-й лунный день начинается в 10:55
Суббота – день Сатурна
Период Луны без курса с 08:08 по 08:18
Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Меркурий, тригон Луна-Марс
Аспекты дня дарят энергичность, смелость и предприимчивость. Многие люди с энтузиазмом, воодушевлением и находчивостью добиваются поставленных целей. Подходящее время для творческой и интеллектуальной работы. Прекрасная возможность усилить свою эмоциональную природу и улучшить качество жизни с помощью рационального ума.
8 сентября растущая Луна в Скорпионе
7-й лунный день начинается в 12:07
Воскресенье – день Солнца
Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Солнце, тригон Луна-Сатурн
В людях пробуждается осторожность, здравый смысл, организационный талант, присутствует консерватизм, откровенность. А это помогает преодолеть трудности на пути достижения своей цели и закрепиться на достигнутом. Хорошее время для поиска работы, собеседований, обращения за помощью к влиятельным людям, встреч с инвесторами и обсуждения совместных проектов.
9 сентября растущая Луна в Скорпионе, с 20:23 – в Стрельце
8-й лунный день начинается в 13:21
Понедельник – день Луны
Период Луны без курса с 20:11 по 20:25
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Меркурий, оппозиция Луна-Уран, тригон Луна-Нептун
День покаяния, очищения и трансформации. Возможны эмоциональный срывы, люди не расположены к продуктивному обсуждению вопросов, удивляют друг друга странным и деструктивным поведением. Необходимо терпение и эмоциональная сила, чтобы справиться с чувствительными или трудными проблемами в отношениях. Жизнерадостность и активность появляется ближе к вечеру.
10 сентября растущая Луна в Стрельце
9-й лунный день начинается в 14:34
Вторник – день Марса
Отсутствие аспектов между Луной и другими планетами говорит о том, что никто не мешает, ничто и никто не влияет на естественное состояние как отдельного человека, так и общества в целом. Хорошо заключать сделки и подавать заявления, запросы в различные административные органы, оформлять документы.
11 сентября растущая Луна в Стрельце
10-й лунный день начинается в 15:44
Среда – день Меркурия
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, секстиль Луна-Венера, Оппозиция Луна-Юпитер, квадрат Луна-Сатурн
Не стоит рассчитывать на удачное стечение обстоятельств. В профессиональной сфере на каждом шагу возникают сложности, конфликты с коллегами и руководством. Аспекты дня требуют внимания к деталям, основательного и старательного выполнения своих обязательств – только в этом случае будет польза от проделанной работы. И только рядом с дорогими и близкими людьми появляется эмоциональная стабильность и спокойствие.
12 сентября растущая Луна в Козероге
11-й лунный день начинается в 16:43
Четверг – день Юпитера
Период Луны без курса с 03:20 по 05:37
Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Меркурий, оппозиция Луна-Марс
На этих транзитах усиливается интуиция, умственная активность, коммуникативность. Хорошее время для обучения, самообразования. При соблюдении всех нормативно-правовых нюансов, хорошо удается планирование и начало важных дел. Неблагоприятный день для оперативных вмешательств.
13 сентября растущая Луна в Козероге
12-й лунный день начинается в 17:29
Пятница – день Венеры
Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, квадрат Луна-Венера, секстиль Луна-Сатурн
Даже те отношения, которые кажутся изначально бесперспективными, могут заиграть новыми красками спустя время. Не стоит ожидать бурных романов – вместо них появится возможность создать крепкие и долгосрочные союзы. День благоприятен для финансовых дел, страхования, денежных операций.
14 сентября растущая Луна в Водолее с 10:48
13-й лунный день начинается в 18:02
Суббота – день Сатурна
Период Луны без курса с 10:34 по 10:53
Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Уран, соединение Луна-Плутон
Просыпается интерес ко всему новому, в голову приходят неожиданные идеи. Не бойтесь пробовать все эволюционное, принимать нестандартные решения, вдохновляя всех вокруг.
15 сентября растущая Луна в Водолее
14-й лунный день начинается в 18:26
Воскресенье – день Солнца
Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Венера, тригон Луна-Юпитер
Планетарные аспекты предоставляют счастливую возможность посвятить время романтическому партнеру, семье, детям, т.е. всему, что приятно, кого любите и цените. Благоприятный день для тех, кто находится за рубежом, отправляется в путешествие или переезжает на новое место жительства.
16 сентября растущая Луна в Водолее, с 12:38 – в Рыбах
15-й лунный день начинается в 18:45
Понедельник – день Луны
Период Луны без курса с 08:03 по 12:38
Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Уран
Напряженный день – в людях усиливается страсть, конфликтность, индивидуализм. Невозможно вести переговоры, планировать дела. Особенно сложно женщинам. Импульсивность, саркастичность, эксцентричность, резкость дел и суждений, мешают конструктивному диалогу.
17 сентября растущая Луна в Рыбах
16-й лунный день начинается в 19:01
Вторник – день Марса
Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Меркурий, тригон Луна-Марс, квадрат Луна-Юпитер, соединение Луна-Сатурн
Вселенная будет побуждать нас к тому, чтобы мы наконец-то "свели счеты" с прошлым. И накануне полнолуния 18 сентября, которое является также лунным затмением, легче и лучше всего это сделать. Поэтому стоит приводить свою жизнь в порядок, простить себя за прошлые ошибки, чтобы подготовиться к новым приключениям и возможностям, которые придут в нашу жизнь после осеннего коридора затмений.
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