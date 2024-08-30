Растущая Луна с 4 по 17 сентября 2024 года: что нас ждет в это время

Дни растущей Луны с 4 по 17 сентября преобладают практичность и польза во всем. Гармоничных аспектов гораздо больше, чем напряженных.

Новолуние в Деве определяет основные тенденции вплоть до лунного затмения 18 сентября. Важный период, когда нужно подвести итоги предыдущих 6 месяцев. Благоприятное время для расширения социальных контактов, поддержания активного статуса трудового коллектива, а также начала курса лечения и реабилитации, косметологических процедур, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

4 сентября растущая Луна в Деве, с 19:12 – в Весах

3-й лунный день начинается в 07:28

Среда – день Меркурия

Период Луны без курса с 19:06 по 19:11

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Марс, тригон Луна-Уран

Благоприятно общаться, вести переговоры, устраивать встречи. Неприятности прошлого лунного месяца остаются позади, что позволяет увидеть счастливые шансы и многое улучшить в своей жизни. Но работать придется напряженно и самоотверженно.

5 сентября растущая Луна в Весах

4-й лунный день начинается в 08:36

Четверг – день Юпитера

Лунные аспекты с планетами: соединение Луна-Венера

В этот день здоровый психологический климат в рабочем коллективе и дома позволяет найти общие точки соприкосновения по спорным вопросам, договориться о сотрудничестве, устранить конфликты и сблизиться с любимым человеком.

6 сентября растущая Луна в Весах

5-й лунный день начинается в 09:45

Пятница – день Венеры

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Юпитер

Благоприятный день, как для личных, так и социальных взаимоотношений. Подходящее время для поиска жилья, сделок купли-продажи, поиска защиты и покровительства, решения важных вопросов за рубежом, переговоров, юридических консультаций, романтических встреч.

7 сентября растущая Луна в Скорпионе с 08:17

6-й лунный день начинается в 10:55

Суббота – день Сатурна

Период Луны без курса с 08:08 по 08:18

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Меркурий, тригон Луна-Марс

Аспекты дня дарят энергичность, смелость и предприимчивость. Многие люди с энтузиазмом, воодушевлением и находчивостью добиваются поставленных целей. Подходящее время для творческой и интеллектуальной работы. Прекрасная возможность усилить свою эмоциональную природу и улучшить качество жизни с помощью рационального ума.

8 сентября растущая Луна в Скорпионе

7-й лунный день начинается в 12:07

Воскресенье – день Солнца

Лунные аспекты с планетами: cекстиль Луна-Солнце, тригон Луна-Сатурн

В людях пробуждается осторожность, здравый смысл, организационный талант, присутствует консерватизм, откровенность. А это помогает преодолеть трудности на пути достижения своей цели и закрепиться на достигнутом. Хорошее время для поиска работы, собеседований, обращения за помощью к влиятельным людям, встреч с инвесторами и обсуждения совместных проектов.

9 сентября растущая Луна в Скорпионе, с 20:23 – в Стрельце

8-й лунный день начинается в 13:21

Понедельник – день Луны

Период Луны без курса с 20:11 по 20:25

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Меркурий, оппозиция Луна-Уран, тригон Луна-Нептун

День покаяния, очищения и трансформации. Возможны эмоциональный срывы, люди не расположены к продуктивному обсуждению вопросов, удивляют друг друга странным и деструктивным поведением. Необходимо терпение и эмоциональная сила, чтобы справиться с чувствительными или трудными проблемами в отношениях. Жизнерадостность и активность появляется ближе к вечеру.

10 сентября растущая Луна в Стрельце

9-й лунный день начинается в 14:34

Вторник – день Марса

Отсутствие аспектов между Луной и другими планетами говорит о том, что никто не мешает, ничто и никто не влияет на естественное состояние как отдельного человека, так и общества в целом. Хорошо заключать сделки и подавать заявления, запросы в различные административные органы, оформлять документы.

11 сентября растущая Луна в Стрельце

10-й лунный день начинается в 15:44

Среда – день Меркурия

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Солнце, секстиль Луна-Венера, Оппозиция Луна-Юпитер, квадрат Луна-Сатурн

Не стоит рассчитывать на удачное стечение обстоятельств. В профессиональной сфере на каждом шагу возникают сложности, конфликты с коллегами и руководством. Аспекты дня требуют внимания к деталям, основательного и старательного выполнения своих обязательств – только в этом случае будет польза от проделанной работы. И только рядом с дорогими и близкими людьми появляется эмоциональная стабильность и спокойствие.

12 сентября растущая Луна в Козероге

11-й лунный день начинается в 16:43

Четверг – день Юпитера

Период Луны без курса с 03:20 по 05:37

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Меркурий, оппозиция Луна-Марс

На этих транзитах усиливается интуиция, умственная активность, коммуникативность. Хорошее время для обучения, самообразования. При соблюдении всех нормативно-правовых нюансов, хорошо удается планирование и начало важных дел. Неблагоприятный день для оперативных вмешательств.

13 сентября растущая Луна в Козероге

12-й лунный день начинается в 17:29

Пятница – день Венеры

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Солнце, квадрат Луна-Венера, секстиль Луна-Сатурн

Даже те отношения, которые кажутся изначально бесперспективными, могут заиграть новыми красками спустя время. Не стоит ожидать бурных романов – вместо них появится возможность создать крепкие и долгосрочные союзы. День благоприятен для финансовых дел, страхования, денежных операций.

14 сентября растущая Луна в Водолее с 10:48

13-й лунный день начинается в 18:02

Суббота – день Сатурна

Период Луны без курса с 10:34 по 10:53

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Уран, соединение Луна-Плутон

Просыпается интерес ко всему новому, в голову приходят неожиданные идеи. Не бойтесь пробовать все эволюционное, принимать нестандартные решения, вдохновляя всех вокруг.

15 сентября растущая Луна в Водолее

14-й лунный день начинается в 18:26

Воскресенье – день Солнца

Лунные аспекты с планетами: тригон Луна-Венера, тригон Луна-Юпитер

Планетарные аспекты предоставляют счастливую возможность посвятить время романтическому партнеру, семье, детям, т.е. всему, что приятно, кого любите и цените. Благоприятный день для тех, кто находится за рубежом, отправляется в путешествие или переезжает на новое место жительства.

16 сентября растущая Луна в Водолее, с 12:38 – в Рыбах

15-й лунный день начинается в 18:45

Понедельник – день Луны

Период Луны без курса с 08:03 по 12:38

Лунные аспекты с планетами: квадрат Луна-Уран

Напряженный день – в людях усиливается страсть, конфликтность, индивидуализм. Невозможно вести переговоры, планировать дела. Особенно сложно женщинам. Импульсивность, саркастичность, эксцентричность, резкость дел и суждений, мешают конструктивному диалогу.

17 сентября растущая Луна в Рыбах

16-й лунный день начинается в 19:01

Вторник – день Марса

Лунные аспекты с планетами: оппозиция Луна-Меркурий, тригон Луна-Марс, квадрат Луна-Юпитер, соединение Луна-Сатурн

Вселенная будет побуждать нас к тому, чтобы мы наконец-то "свели счеты" с прошлым. И накануне полнолуния 18 сентября, которое является также лунным затмением, легче и лучше всего это сделать. Поэтому стоит приводить свою жизнь в порядок, простить себя за прошлые ошибки, чтобы подготовиться к новым приключениям и возможностям, которые придут в нашу жизнь после осеннего коридора затмений.

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