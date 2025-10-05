Развод у знаков Зодиака: как переживают этот период Тельцы, Раки, Весы и Рыбы

Развод у знаков Зодиака / © Credits

Реклама

Астрология помогает понять, как же найти выходы, исцелиться и расцвести на руинах прошлого. Тельцы, Раки, Весы и Рыбы сталкиваются с глубокой болью, но именно через нее рождают нежность и мудрость. Часто уходят в себя, но все равно стремятся найти партнера и начать новую жизнь с блеском в глазах, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Тельцам, Ракам, Весам и Рыбам тяжелее всего — им нужно время и поддержка, чтобы не угаснуть.

Телец — Хранитель сада

Архетип: Венера, воплощение тела и наслаждения.

Реклама

Миф: Телец похож на Деметру, богиню плодородия, которая не может смириться с потерей. Развод выбивает почву из-под ног, отнимает ощущение стабильности. Но как Деметра вернула плодородие земле, так и Телец после долгой зимы способен расцвести. Важно время: пока он горюет, кажется, что сад завял, но затем корни дают новые ростки. Его процветание приходит медленно, но остается навсегда.

Тельцам важно научиться не держаться за прошлое из страха перемен. Чтобы отвлечься, создайте уютное пространство, займитесь телом и эстетикой. Природа, массаж, кулинария — все, что возвращает им ощущение стабильности и красоты.

Поскольку для Тельца одним из главных приоритетов является стабильность, то разрыв отношений может восприниматься как землетрясение. Однако земля после бури рождает новые плоды.

Телец тяжело отпускает привычное, а когда находят в себе силы это осуществить, находят более надежного партнера. Процветание приходит медленно, но прочно. Он может долго держаться за прошлое, но, когда принимает перемены — строит новую жизнь с еще большей стабильностью и красотой.

Реклама

Рак — Хранитель очага

Архетип: Луна, великая мать.

Миф: развод для Рака подобен изгнанию из родного дома и сердечная рана. Представители этого знака Зодиака являются хранителями домашнего очага, находятся под покровительством Луны. И ночное светило напоминает о том, что после любой тьмы наступает свет. Ваши корни — это ваша сила.

В такой период Раки будто бы стоят на границе двух миров — как Геката, богиня перекрестков, и как Селена, небесная путеводительница. Перед ними — выбор: замкнуться в печали, остаться в тени прошлого, или раскрыться навстречу обновлению, позволив заботе принять новую форму.

Геката (темная сторона Луны зовет вглубь — к честному взгляду на боль, к внутренней трансформации. Селена ведет вверх — к интуитивной, легкой, свободной заботе, которая больше не требует жертвы, а становится даром. Это символизирует некое движение по линии души, где старое умирает, чтобы родилось настоящее.

Реклама

Это знак, который связывает отношения с семьей, домом, безопасностью. Потеря близкого человека для него равна крушению целого мира. Рак может долго жить воспоминаниями, впадать в меланхолию. Но если он находит новые источники заботы (дети, творчество, помощь другим), начинает медленно возрождаться.

Весы — Искатели равновесия

Архетип: Венера в воздушной ипостаси, богиня гармонии.

Миф: для представителей знака Весы развод можно описать, как поломка весов Фемиды. Их внутренний мир теряет баланс, ведь они рождены быть в паре. Но именно здесь раскрывается архетип Афродиты Урании, любви духовной и очищенной: Весы находят новые отношения, которые строятся на истинном равенстве. Они процветают тогда, когда учатся быть цельными и в одиночестве.

Развод для Весов — это разрушение гармонии. Но Афродита и Фемида учат: равновесие возвращается через новые формы, эстетику, социальные взаимоотношения. Важно не ускорять процесс восстановления и не бросаться в новые отношения. Сначала нужно найти баланс внутри. Танцы, искусство, медитация — все, что возвращает гармонию. Истинное исцеление приходит, когда они находят гармонию внутри себя.

Реклама

Весам сложнее всего быть в одиночестве, впадают в депрессию, но, тем не менее, всегда ищут новые отношения. Именно через партнерство они процветают вновь. Рожденным под этим знаком важно научиться воспринимать расставание как перезапуск, ведь новые отношения часто оказываются гармоничнее старых.

Рыбы — Мистики и поэты

Архетип: Нептун, бог иллюзий и вдохновения.

Миф: после развода Рыбы могут чувствовать себя дезориентированными, словно Орфей, который спустился в подземный мир в поисках Эвридики — любви, смысла, утраченной гармонии. Эти «тени» являются внутренними лабиринтами памяти, сожалений, фантазий о том, как могло бы быть.

Рыбы склонны идеализировать, растворяться в партнере и когда иллюзия рушится, они теряются между реальностью и мечтой. Для них развод как мистическое странствие. Они могут погрузиться в молчание, одиночество, ночные размышления, в попытке понять, где была ошибка — в себе, в другом, в судьбе. Их боль словно растворена в атмосфере, в музыке, в снах, в ощущении, что мир стал чужим.

Реклама

Но именно в этом состоянии — на грани между мирами — Рыбы находят свою силу. Они начинают писать, рисовать, молиться, создавать. Находят силу там, где другие видят только пустоту — в тишине, в слезах, в символах, в снах. И когда они возвращаются из этого внутреннего подземного мира, они уже не те. Они — глубже, мудрее, светлее. Их страдание становится творческим импульсом, а духовный поиск — способом вернуть себе целостность.