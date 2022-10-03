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Рецепт настоящих итальянских митболов из двух видов мяса с пармезаном

Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Рецепт настоящих итальянских митболов из двух видов мяса с пармезаном

Фото: Credits

Фрикадельки, они же митболы, особенно хорошо получаются из сочетания свинины и говядины.

Существует огромное количество рецептов любимых всеми мясных шариков. Мы предлагаем вам достаточно традиционный итальянский вариант, который предполагает запекание фрикаделек в духовке. Если вы любите митболы с соусом, вы можете после приготовления на несколько минут поместить их в кипящую приправленную томатную пасту. 

Ингредиенты

  • молоко - полстакана
  • лимонный сок - половина столовой ложки
  • хлеб, нарезанный кубиками - 100-150 г
  • оливковое масло - 1 ст. л.
  • лука, нарезанный кубиками - 1 небольшая луковица или половина большой
  • чеснок - 2 зубчика
  • говяжий фарш - 500 г
  • свиной фарш - 250 г
  • тертый пармезан - 100 г
  • яйцо - 2 шт.
  • петрушка 
  • перец чили
  • свежемолотый перец
  • соль

Приготовление

Разогрейте духовку до180 градусов. Смешайте молоко и лимонный сок в небольшой миске. Дайте постоять 5 минут. Залейте молоком хлеб. Дайте хлебу впитать все молоко и немного перемните его руками.
На оливковом масле пассеруйте лук до мягкости около 2-3 минут. Добавьте чеснок и обжаривайте в течение одной минуты.
Добавьте лук и чеснок в миску с хлебом вместе с говядиной, свининой, сыром, яйцами, петрушкой, перцами и солью.
Смешайте все руками. Смесь должна получиться влажной. Дайте постоять пару минут, прежде чем начать формировать мясные шарики.
Скатайте примерно 16 митболов. 

© Credits
Фото: Credits

Сбрызните сковороду оливковым маслом. На сильном огне обжарьте фрикадельки со всех сторон до румяной корочки. Примерно по 1-2 минуты с каждой стороны. Если фрикадельки прилипают к сковороде, дайте им немного времени, прежде чем переворачивать. Также будьте осторожны, переворачивая фрикадельки, - они довольно хрупкие.
Выложите фрикадельки на противень и готовьте 10 минут. Они будут слегка сыроватыми внутри, но продолжат готовиться, когда вы их достанете из духовки. Если вам не нравится розовое внутри мясо, оставьте митболы в духовке на 5 минут дольше или проварите в кипящем томатном соусе в течение нескольких минут.

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