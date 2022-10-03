Рецепт настоящих итальянских митболов из двух видов мяса с пармезаном

Фрикадельки, они же митболы, особенно хорошо получаются из сочетания свинины и говядины.
Существует огромное количество рецептов любимых всеми мясных шариков. Мы предлагаем вам достаточно традиционный итальянский вариант, который предполагает запекание фрикаделек в духовке. Если вы любите митболы с соусом, вы можете после приготовления на несколько минут поместить их в кипящую приправленную томатную пасту.
Ингредиенты
- молоко - полстакана
- лимонный сок - половина столовой ложки
- хлеб, нарезанный кубиками - 100-150 г
- оливковое масло - 1 ст. л.
- лука, нарезанный кубиками - 1 небольшая луковица или половина большой
- чеснок - 2 зубчика
- говяжий фарш - 500 г
- свиной фарш - 250 г
- тертый пармезан - 100 г
- яйцо - 2 шт.
- петрушка
- перец чили
- свежемолотый перец
- соль
Приготовление
Разогрейте духовку до180 градусов. Смешайте молоко и лимонный сок в небольшой миске. Дайте постоять 5 минут. Залейте молоком хлеб. Дайте хлебу впитать все молоко и немного перемните его руками.
На оливковом масле пассеруйте лук до мягкости около 2-3 минут. Добавьте чеснок и обжаривайте в течение одной минуты.
Добавьте лук и чеснок в миску с хлебом вместе с говядиной, свининой, сыром, яйцами, петрушкой, перцами и солью.
Смешайте все руками. Смесь должна получиться влажной. Дайте постоять пару минут, прежде чем начать формировать мясные шарики.
Скатайте примерно 16 митболов.
Сбрызните сковороду оливковым маслом. На сильном огне обжарьте фрикадельки со всех сторон до румяной корочки. Примерно по 1-2 минуты с каждой стороны. Если фрикадельки прилипают к сковороде, дайте им немного времени, прежде чем переворачивать. Также будьте осторожны, переворачивая фрикадельки, - они довольно хрупкие.
Выложите фрикадельки на противень и готовьте 10 минут. Они будут слегка сыроватыми внутри, но продолжат готовиться, когда вы их достанете из духовки. Если вам не нравится розовое внутри мясо, оставьте митболы в духовке на 5 минут дольше или проварите в кипящем томатном соусе в течение нескольких минут.
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