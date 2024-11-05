Рецепт салата из черной редьки и моркови

Приготовьте супервитаминный, низкокалорийный салат из черной редьки и моркови. Он получается сочным, с ярким ароматным и насыщенным вкусом.

Блюдо подайте не только к обеденному столу, но и на праздничный стол, а также он идеально подойдет как дополнение к мясным блюдам или любым гарнирам.

Ингредиенты редька черная 300 г морковь 250 г оливковое масло 50 мл лимонный сок 1 ст. л. соль лук зеленый петрушка

Редьку помойте и очистите. Натрите на крупную терку и оставьте на 30 минут. Затем образовавшийся сок слейте и отожмите. Морковь очистите, промойте и натрите на крупную терку. Зелень мелко измельчите. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок и перемешайте. В миске соедините черную редьку, морковь, зелень, слегка посолите, заправьте заправкой и перемешайте. Выложите в салатник.

Советы:

В салат можно добавить один зубчик чеснока.

Зелень используйте по своему вкусу.

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