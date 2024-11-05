Рецепт салата из черной редьки и моркови

Приготовьте супервитаминный, низкокалорийный салат из черной редьки и моркови. Он получается сочным, с ярким ароматным и насыщенным вкусом.
Блюдо подайте не только к обеденному столу, но и на праздничный стол, а также он идеально подойдет как дополнение к мясным блюдам или любым гарнирам.
Ингредиенты
- редька черная
- 300 г
- морковь
- 250 г
- оливковое масло
- 50 мл
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- соль
- лук зеленый
- петрушка
- Редьку помойте и очистите. Натрите на крупную терку и оставьте на 30 минут. Затем образовавшийся сок слейте и отожмите.
- Морковь очистите, промойте и натрите на крупную терку.
- Зелень мелко измельчите.
- Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок и перемешайте.
- В миске соедините черную редьку, морковь, зелень, слегка посолите, заправьте заправкой и перемешайте. Выложите в салатник.
Советы:
- В салат можно добавить один зубчик чеснока.
- Зелень используйте по своему вкусу.
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