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Рецепт салата из черной редьки и моркови

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
109 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
200
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт салата из черной редьки и моркови

Салат из черной редьки и моркови / Фото: Credits

Приготовьте супервитаминный, низкокалорийный  салат из черной редьки и моркови. Он получается сочным, с ярким ароматным и насыщенным вкусом.

Блюдо подайте не только к обеденному столу, но и на праздничный стол, а также он идеально подойдет как дополнение к мясным блюдам или любым гарнирам.

Ингредиенты

редька черная
300 г
морковь
250 г
оливковое масло
50 мл
лимонный сок
1 ст. л.
соль
лук зеленый
петрушка
  1. Редьку помойте и очистите. Натрите на крупную терку и оставьте на 30 минут. Затем образовавшийся сок слейте и отожмите.
  2. Морковь очистите, промойте и натрите на крупную терку.
  3. Зелень мелко измельчите.
  4. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок и перемешайте.
  5. В миске соедините черную редьку, морковь, зелень, слегка посолите, заправьте заправкой и перемешайте. Выложите в салатник.

Советы:

  • В салат можно добавить один зубчик чеснока.
  • Зелень используйте по своему вкусу.

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