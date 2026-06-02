Ретро петля Меркурия с 13 июня по 7 августа 2026 года: что нас ждет в это время

Ретро петля Меркурия с 13 июня по 7 августа 2026 года / © Credits

В астрологии Меркурий отвечает за мышление, информацию, документы, переговоры, поездки, обучение и коммуникации. Однако в Раке его природа меняется. Здесь Меркурий говорит языком воспоминаний, чувств, семейных историй и эмоционального опыта. Он меньше интересуется сухими фактами и больше обращается к тому, что хранится в памяти человека, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Особенность любой ретроградной петли заключается в том, что события начинают разворачиваться ещё до самого разворота планеты. Именно поэтому первой важной датой становится 13 июня.

Начало петли — 13 июня, 17° Рака

С этого момента Меркурий впервые проходит тот участок Зодиака, по которому затем будет двигаться назад и снова вперёд. Всё, что появляется вблизи этой даты, может оказаться значительно важнее, чем кажется на первый взгляд.

В жизни многих людей начинают возникать ситуации, которые потребуют возвращения в июле. Это могут быть семейные вопросы, темы недвижимости, отношения с родственниками, документы, связанные с местом проживания, вопросы гражданства, эмиграции, оформления статуса, наследства или семейного имущества.

Уже после 13 июня многие заметят, что в жизни начинают вновь подниматься темы, которые казались завершёнными или давно остались в прошлом. Возвращаются старые разговоры, появляются люди, с которыми давно не было контакта, возникают вопросы, требующие более внимательного рассмотрения. Некоторые события этого периода сначала выглядят незначительными, однако именно они впоследствии оказываются связаны с главными сюжетами ретроградного Меркурия в июле.

Поскольку весь цикл проходит в знаке Рака, на первый план выходят темы семьи, дома, места проживания, родственных связей, личной истории и эмоциональной безопасности. Всё, что связано с прошлым опытом, близкими людьми, семейными решениями или важными воспоминаниями, приобретает особое значение и требует более глубокого осмысления.

Стационарно-ретроградный Меркурий — 28 июня, 27° Рака

Последние дни июня становятся своеобразным рубежом, когда многие вопросы требуют дополнительного внимания, а события, начавшиеся ранее, готовятся перейти в новую фазу развития.

28 июня Меркурий останавливается в 27° Рака и готовится развернуться назад. В астрологии стационарная планета всегда действует особенно сильно. Её символизм концентрируется в одной точке пространства и времени.

Особенность этого разворота заключается в том, что Меркурий останавливается практически рядом с Юпитером, который завершает своё пребывание в знаке Рака и уже 30 июня переходит во Льва. Такое соседство заметно смягчает влияние ретроградного периода и придаёт многим событиям более благоприятное развитие. Даже если некоторые процессы потребуют пересмотра, задержки или возвращения к прошлым вопросам, рядом сохраняется потенциал для роста, расширения возможностей и получения поддержки.

Ретроградный Меркурий — с 29 июня по 23 июля

С этого момента начинается центральная часть цикла. Меркурий движется обратно от 27° к 17° Рака, возвращая людей к уже знакомым темам.

Ретроградный Меркурий в Раке затрагивает самые личные и эмоционально значимые темы жизни. В этот период внимание естественным образом обращается к прошлому, воспоминаниям, семейным историям и отношениям, которые оставили заметный след в судьбе человека. Нередко возобновляется общение с людьми, с которыми связь была утрачена много лет назад, появляются новости от родственников, возвращаются старые знакомые или возникают обстоятельства, заставляющие вновь обратиться к незавершённым вопросам прошлого.

Этот период помогает восстановить утраченные контакты, завершить важные разговоры и разобраться в вопросах, которые долго оставались открытыми. Ретроградный Меркурий в Раке словно возвращает человека к его истокам, позволяя переосмыслить накопленный опыт и разобраться с тем, что по-прежнему влияет на настоящее.

Аспект соединения Меркурия с Солнцем — 13 июля, 21° Рака

13 июля в 04:41 (gmt+3) происходит одно из важнейших событий всего цикла. Ретроградный Меркурий соединяется с Солнцем в 21° Рака. Это одна из ключевых точек всего ретроградного цикла, поскольку именно здесь начинается новый четырёхмесячный цикл Меркурия. События, разговоры и решения, возникающие вблизи этой даты, нередко становятся отправной точкой для процессов, которые будут развиваться до конца осени.

В середине июля многое начинает проясняться. Информация, которой раньше не хватало, становится доступной, появляются ответы на давно волнующие вопросы, а некоторые ситуации раскрываются совершенно с другой стороны. То, что ещё недавно вызывало сомнения или оставалось непонятным, постепенно обретает более чёткие очертания.

Разворот Меркурия в директное движение — 24 июля, 17° Рака

24 июля Меркурий останавливается в 17° Рака и готовится возобновить прямое движение. Однако этот разворот проходит на фоне напряжённого взаимодействия со стационарным Сатурном, который также находится в точке смены направления. Поэтому конец июля несёт не только ощущение освобождения от неопределённости, но и необходимость принимать взвешенные решения.

Если предыдущие недели были посвящены возвращению к прошлому, анализу ситуации и поиску ответов, то теперь наступает время практических шагов. Уже требуются конкретные действия, а обстоятельства подталкивают к определению дальнейших планов.

Завершение петли — 7 августа, 27° Рака

7 августа Меркурий в последний раз проходит 27° Рака и окончательно завершает свою ретроградную петлю. К этому моменту большая часть событий, начавшихся ещё в середине июня, достигает стадии понимания и завершения. Петля Меркурия закрывается, оставляя после себя не только новый опыт, но и более глубокое понимание себя, своих близких и тех жизненных задач, которые действительно требуют внимания в ближайшие месяцы.

За прошедшие недели многим пришлось вернуться к важным разговорам, пересмотреть прежние решения, восстановить утраченные контакты или иначе взглянуть на события прошлого. Именно через такой процесс переосмысления становится легче понять собственные потребности, истинные желания и направление дальнейшего движения.

