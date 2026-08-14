Ретроградная Венера с 15 августа по 15 декабря 2026 года: что изменится в отношениях и деньгах

Ретро петля Венеры с 15 августа по 15 декабря 2026 года / © Credits

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Венера ретроградна примерно раз в полтора года, и именно поэтому её ретроградные периоды считаются особенно значимыми — они случаются не часто, а значит, каждый раз задают тон надолго вперёд. Осень 2026 года — именно такой период, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Мифологический ключ: Афродита в подземном царстве

По одной из версий мифа о Психее и Эроте, Афродита, разгневанная на смертную девушку, осмелившуюся сравниться с ней красотой, отправляет Психею с невыполнимым заданием — спуститься в царство Аида и принести оттуда ларец с частицей красоты самой Персефоны.

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Этот сюжет — почти буквальная иллюстрация того, что происходит с Венерой в её нынешней петле причин и следствий. Планета любви и ценности покидает привычную, гармоничную территорию Весов — знака, где она чувствует себя как дома, где всё про баланс, дипломатию, эстетику и лёгкость отношений — и уходит в глубину Скорпиона, знака подземного мира, трансформации, тайн и того, что обычно скрыто от посторонних глаз.

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Подобно Психее, вынужденной спуститься во тьму, чтобы получить нечто по-настоящему ценное, Венера в этой петле проходит путь от поверхностной, социальной красоты (Весы) к глубинной, выстраданной, подлинной ценности (Скорпион). И, как в мифе, обратный путь наверх — самая трудная часть путешествия, полная искушений заглянуть туда, куда заглядывать не следовало (в мифе Психея не удерживается и открывает ларец, погружаясь в смертельный сон, из которого её спасает только вмешательство Эрота).

Архетипическая разница: Венера в Весах против Венеры в Скорпионе

Чтобы понять природу всей петли, важно осознать контраст между двумя знаками, в которых она разворачивается.

Венера в Весах — это архетип партнёрской, социальной любви: отношения как искусство компромисса, красота как гармония форм, ценность как справедливый баланс между «дать» и «получить». Это Венера дипломата, эстета, миротворца.

Венера в Скорпионе — знак, где по традиционным правилам планета находится в положении изгнания (Скорпион противоположен Тельцу, одной из обителей Венеры). При транзите Венеры по этому знаку любовь обретает глубину, страсть, тотальную близость, ревность, тайны и трансформацию через кризис. Ценность здесь измеряется не красотой формы, а подлинностью и интенсивностью — Скорпион не интересуется поверхностью, только сутью.

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Хронология петли: семь этапов путешествия

1. Начало петли — 31 августа, 23° Весов

Именно в этой точке — 23-й градус Весов — начинается вся история. Формально Венера ещё движется вперёд, в прямом направлении, но этот градус станет одной из ключевых координат всей петли: сюда планета вернётся ещё дважды, в ноябре и в декабре. Всё, что происходит вокруг этой даты в сфере отношений, денег, личных ценностей, — это своего рода «заявка», тема, которую предстоит трижды пересмотреть в последующие месяцы.

2. Переход в знак Скорпиона — 10 сентября в 13:55 (gmt+3)

Ещё до начала стационарного периода Венера входит в Скорпион, сменив лёгкую дипломатичную энергию Весов на более напряжённую, страстную и требовательную атмосферу. Отношения и денежные вопросы начинают ощущаться острее, серьёзнее, с большим эмоциональным весом.

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3. Стационарно-ретроградная фаза: 30 сентября — 5 октября, 9° Скорпиона

Это момент, когда планета кажется почти неподвижной на небе — она «зависает» перед разворотом вспять. Астрологически это одна из самых мощных фаз всего цикла: энергия Венеры здесь предельно концентрированная, а происходящие события — особенно значимые. 9-й градус Скорпиона становится второй ключевой координатой петли.

4. Ретроградный период: 6 октября — 11 ноября

Начинается собственно попятное движение — Венера проходит участок от 9° Скорпиона обратно к 23° Весов. Это сердце всей истории: время, когда прошлое буквально стучится в дверь. Возвращаются люди, с которыми когда-то были важные, но незавершённые отношения; всплывают финансовые темы, которые казались закрытыми; обостряется способность улавливать подтекст, невысказанное, скрытые мотивы окружающих.

В этот период особенно легко ошибиться, приняв старую привязанность за новый шанс, — важно различать, что возвращается для завершения, а что — для настоящего продолжения.

5. Соединение с Солнцем — 24 октября в 06:45, 1° Скорпиона

Кульминационная точка всего цикла. Когда ретроградная Венера образует аспект соединения с Солнцем, она становится «невидимой», чтобы через несколько дней появиться вновь, но уже начав совершенно новый цикл. Это момент внутреннего прозрения — часто именно в эти дни приходит ясное понимание, что на самом деле происходит в жизни и куда двигаться дальше. 1-й градус Скорпиона (плюс-минус градус) становится главной точкой всего следующего полуторагодового цикла Венеры.

6. Разворот в директное движение: 12 — 16 ноября, 23° Весов

Планета возвращается к той самой точке, где всё началось 31 августа, и здесь останавливается во второй раз перед тем, как снова двинуться вперёд. Символически это момент, когда становится ясно, что именно было главным уроком всей осени.

7. Переход обратно в Скорпион — 4 декабря в 10:13

8. Завершение петли — 15 декабря, 9° Скорпиона

Финальная точка — Венера возвращается туда, откуда стартовала стационарная фаза 30 сентября, замыкая петлю. Формально движение вперёд продолжается вплоть до 7 мая 2028 года, но именно 15 декабря заканчивается сама «тень» петли — период, когда прошлое ещё может вмешиваться в настоящее.

Ретроградная петля Венеры — классическое время возвращения бывших партнёров, недосказанных историй и пересмотра действующих отношений. В паре это период, когда стоит честно оценить, что построено на настоящей близости, а что держалось на инерции или страхе перемен.

Человек из прошлого, который появится в эти месяцы, может вернуться и для завершения истории, и для её настоящего продолжения — различить одно от другого поможет именно точка соединения с Солнцем 24 октября, момент наибольшей ясности.

Влияние на финансы и личную ценность

Скорпион управляет темой общих ресурсов, долгов, наследства, чужих денег — поэтому петля нередко актуализирует именно эти вопросы: возврат долга, пересмотр совместных финансовых обязательств, раздел имущества, вопросы, связанные с налогами или наследством.

Это не лучшее время для новых крупных финансовых вложений и подписания долгосрочных контрактов — особенно в период с 6 октября по 11 ноября, — но отличное время, чтобы разобраться со старыми, незакрытыми финансовыми историями.

Также это глубокий период для пересмотра собственной самооценки и понимания своей значимости.

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