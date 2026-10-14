Ретроградная Венера 24 октября изменит взгляды на любовь и деньги: что важно знать каждому знаку Зодиака

Ретроградная Венера 24 октября / © Credits

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Планета любви, денег и ценностей на мгновение сливается со светилом, как будто исчезает в его лучах, чтобы родиться заново. С этого дня начинается новый цикл Венеры, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

То, что мы осознаем в конце октября, станет основой для всего, что мы будем строить дальше: в любви и дружбе, в деньгах и работе, в отношении к себе и к тому, чего мы по-настоящему хотим. Решения этого периода определяют курс ближайших полутора лет.

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Венера сейчас движется по небесной сфере вспять — проходит между Землей и Солнцем, образуя «нижнее соединение». В эти дни Венера практически невидима: она тонет в солнечном свете. Была «вечерней звездой», а станет «утренней». Один период жизни богини любви закончился, другой еще не начался.

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В астрологии этот момент считают самым значимым в венерианском цикле. Он символизирует смерть и возрождение. В этот момент прежние представления о любви, деньгах и ценностях как бы сгорают, а из этого пепла рождается новое понимание. Не случайно все это происходит в самом первом градусе Скорпиона, в точке начала знака глубины и трансформации.

Самый точный образ этого дня дает шумерский миф об Инанне, богине любви и плодородия, спустившейся в подземное царство к сестре Эрешкигаль. На каждых из семи врат ей приходилось снимать часть своих украшений и одежд: корону, ожерелье, пояс. К последним вратам она пришла обнаженной и беззащитной. Ее осудили и на три дня она осталась в мире мертвых. Затем боги вернули ее к жизни, и Инанна вышла наверх другой, познавшей изнанку собственной силы.

Это почти буквальная картина нашего дня. Венера в Скорпионе проходит те же врата: теряет внешнее, чтобы остаться с главным. Три дня Инанны перекликаются с теми несколькими днями, когда Венера скрыта в лучах Солнца.

Второй образ: Афродита и Адонис. Адонис родился необычно. Его мать Смирна (в другом варианте Мирра) была наказана богами и превратилась в дерево, а из его ствола появился на свет младенец такой красоты, что Афродита потеряла покой. Она спрятала ребёнка в ларце и отдала на хранение Персефоне, царице подземного мира. Но когда Афродита пришла за ним, Персефона заглянула в ларец, увидела юношу и отказалась его вернуть. Спор богинь дошел до Зевса, и тот вынес решение: треть года Адонис проводит с Афродитой, треть с Персефоной, а оставшуюся треть живет, как сам захочет. И он добровольно отдал ее Афродите.

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Они были счастливы. Адонис был охотником, и богиня любви, забыв о собственных делах, ходила с ним по лесам. Однажды на охоте на него напал вепрь (по одной версии, его наслал ревнивый Арес), и клыки зверя оборвали жизнь Адониса. Афродита, услышав его крик, бросилась к нему через лес. Она нашла возлюбленного уже мертвым. Из его крови выросли анемоны (ветреницы), нежные, хрупкие цветы, которые распускаются на короткое время и осыпаются от первого ветра. Афродита оплакивала его, а в память о нем люди ежегодно справляли праздник Адоний, на котором женщины сажали «сады Адониса»: семена в черепках, которые быстро всходили и так же быстро увядали.

Миф на самом деле о том, что у любви есть цена, а красота и тленность неразделимы. Афродита, богиня, которой подвластно все, оказывается бессильной перед смертью возлюбленного. Но из потери рождаются цветы. Боль не уничтожает любовь, а превращает её во что-то живое и долговечное, пусть и совсем иного вида.

Третий: Персефона и гранатовое зерно. Персефона была дочерью богини плодородия Деметры, и жила беззаботно, собирая цветы на лугу. Однажды земля разверзлась, и из нее выехал на колеснице Аид, владыка подземного мира, архетип Плутона — управителя Скорпиона. Он схватил девушку и увез к себе, чтобы сделать своей женой. Деметра, не найдя дочь, девять дней обходила землю с факелами, а затем перестала заботиться о полях. Начался голод, и люди стали умирать. Тогда Зевс послал Гермеса, вестника богов, единственного, кто мог свободно спускаться в царство мертвых, с приказом вернуть Персефону.

Аид согласился отпустить ее, но перед этим предложил зернышко граната. Персефона съела его, не подумав, что в подземном царстве пища связывает того, кто ее отведал. Когда она вернулась, выяснилось, что она уже не принадлежит только верхнему миру. Был найден компромисс: часть года она проводит с матерью на земле, а часть под землей рядом с Аидом. Когда она спускается, земля замирает и наступает осень, а когда возвращается, приходит весна.

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Этот миф про инициацию. Девочка, которая собирала цветы, возвращается царицей, знающей обе стороны мира: свет и тьму, жизнь и смерть. Гранат здесь символ выбора, который нельзя отменить: пока вы только смотрите, вы наблюдатель, но стоит попробовать на вкус, и вы уже участник. Поэтому Персефона не может просто вернуться прежней. Она стала другой, и к прежнему «я» пути нет. Но именно поэтому она получила силу, которой раньше не было.

Аспект соединения Венеры с Солнцем, смволизирует точку прозрения. Поэтому 24 октября важны не только события, но и внутренние озарения. Например, может возникнуть мысль о том, чего вы на самом деле хотите, что вам по-настоящему дорого и от чего пора отказаться.

Не пропустите и то, что в этот же день, 24 октября, Меркурий останавливается на 21° Скорпиона перед разворотом вспять. Разум замирает вместе с чувствами. Событий может быть немного, а мыслей и осознаний — больше, чем обычно.

Как это влияет на сферы жизни

Любовь и отношения. Это старт нового этапа в сердечных делах. Если в паре многое держалось на привычке, сейчас видно, что настоящее, а что нет. У некоторых наступает ясное решение: углубить союз, поменять формат, расстаться. Это не импульс, а спокойное узнавание правды. Если вы одиноки, обратите внимание, какие отношения вы теперь хотите, а не просто кого встретите. Прежние шаблоны («тянет к тем, кто недоступен», «выбираю тех, кто нуждается в спасении») становятся видны, и это шанс их сменить. Возвращение людей из прошлого в эти недели закономерно, но решать, зачем оно нужно, лучше после 12–16 ноября, когда Венера развернётся в прямое движение.

Деньги и материальные ценности. Венера отвечает не только за доход, но и за то, как вы цените себя, свои усилия и свои вещи. Новый цикл часто приносит пересмотр финансовых привычек: на что реально уходят деньги, какие траты оправданы, где вы недооцениваете свой труд. Поскольку Скорпион управляет общими ресурсами, особенно значимы вопросы кредитов, долгов, наследства, совместных вложений и налогов. Хорошо записать финансовые выводы и наметить цели на ближайшие месяцы. Но резкие шаги, вроде крупных покупок или вложений, под давлением эмоций лучше не делать, ведь Венера все еще ретроградна несмотря на то, что новый цикл уже начался.

Самооценка и личные ценности. Самая тонкая сфера этого дня. Вы можете увидеть, где «продавали себя дешево»: в отношениях, на работе, в договоренностях. Венерианское обновление помогает определить, что вы цените и чем готовы быть полезны. Это основа для будущих решений: с кем быть, где работать и сколько стоит ваше время.

Деловые отношения. Партнерства получают шанс на более честную основу. Разговор о вкладе, доходах, ролях и ожиданиях, которого давно избегали, сейчас особенно продуктивен, но лучше вести его в спокойном тоне, без ультиматумов. Подписание новых договоров лучше отложить до выхода Меркурия на прямой ход 13 ноября.

Красота, стиль, творчество. Венера обновляет и вкус. У многих появляется желание изменить образ, пространство или стиль жизни. Радикальные шаги вроде кардинальной смены внешности или переделки интерьера лучше отложить до ноябрьского разворота в директрое движение, а наметить идеи можно уже сейчас.

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