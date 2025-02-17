Ретроградная Венера с 3 марта по 15 апреля 2025 года: что нас ждет в это время

Венера символизирует энергию любви, красоты, гармонии и удовольствия, отражает наши чувства, материальные ценности и отношения. Она соединяет материальное и духовное, помогая нам находить радость в жизни, искусстве и партнерстве. В периоды ретроградного движения Венеры возникают искажения по сферам ее влияния.

В зависимости от знака, ее проявления варьируются от страстного желания (Овен, Скорпион) до возвышенной любви (Рыбы, Весы). Когда Венера становится ретроградной, её энергия уходит вовнутрь, заставляя нас переосмыслить свои желания, отношения и ценности. Это время возвращения прошлых чувств, кармических уроков и глубокого самопознания, когда Вселенная даёт возможность понять, что для нас действительно ценно, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В астрологии Венера также отвечает за наши симпатии, за то, как мы проявляем привязанность и чего ожидаем от партнёрства. Она отвечает за наши желания, вкус к жизни, умение наслаждаться моментом и привлекать в жизнь радость.

Имя Венера пришло из римской мифологии, но её прототип – греческая богиня Афродита, а ещё раньше – шумерская богиня Инанна и вавилонская Иштар. Рождена из морской пены (по одной из версий мифа) – олицетворяет божественную женственность. Связана как с возвышенной, духовной любовью, так и с плотскими желаниями. Символ чувственности, творчества, привлекательности.

Афродита-Венера была супругой Гефеста, но её сердце принадлежало Аресу — Марсу, что в астрологии отражает вечное притяжение любви и страсти, Венеры и Марса.

Инанна (Шумер) / Иштар (Вавилон) – богиня любви, плодородия и войны. В отличие от греко-римской версии, могла быть беспощадной и требовательной. Совершила нисхождение в подземный мир, символизируя умирание и возрождение любви. Этот миф перекликается с ретроградными циклами Венеры, когда её энергия уходит вглубь и снова возвращается, трансформируя наши чувства.

Венера – женская, мягкая, тёплая планета, управляющая знаками Тельца и Весов. Экзальтация – в Рыбах (возвышенная, духовная любовь, самопожертвование). Изгнание – в Овне и Скорпионе (бурные страсти, эгоизм, эмоциональная борьба).

Венера в Тельце – земная, материальная сторона любви. Управляет удовольствиями, наслаждением, стабильностью. Символ чувственных радостей, вкуса, комфорта, богатства. Любовь здесь связана с телесностью, надёжностью, заботой.

Венера в Весах – эстетика, баланс и гармония. Отвечает за красоту, искусство, стиль, гармоничные отношения. Символ партнёрства, дипломатии, лёгкости. Любовь как искусство общения, равновесие в паре.

Венера в философии: любовь как сила Вселенной. Многие философские течения связывали Венеру с идеей любви как универсального закона. Кроме любви, Венера управляет деньгами, достатком, наслаждением от жизни. Её расположение в натальной карте показывает, как человек тратит, зарабатывает и притягивает материальные блага.

Платон говорил о двух видах любви:

Афродита Урания – высшая, духовная любовь, восходящая к божественному.

Афродита Пандемос – земная, чувственная любовь.

В этом можно увидеть астрологическое деление:

Венера в Рыбах – духовная, безусловная любовь.

Венера в Тельце – материальное проявление любви.

С 3 марта по 15 апреля 2025 года Венера уходит в ретроградное движение, и судьба начинает играть с нашими сердцами. Время, когда сердце вспоминает, а разум сомневается. Представьте, что Вселенная нажимает кнопку «Повтор». Бывшие возвращаются, чувства путаются и испытываются на прочность. Любовь из прошлого снова стучится в вашу дверь… Но стоит ли её впускать?

Транзит ретроградной Венеры бывает через каждые 1,5 года по 42 – 45 дней. Это всегда особенный период, когда переосмысляются темы личных и деловых взаимоотношений, любви, эстетики, материальных ценностей и финансов.

С 3 марта по 15 апреля 2025 года Венера будет двигаться ретроградно сначала по Овну (3 – 27 марта), а затем по Рыбам (27 марта – 15 апреля), что принесёт разные оттенки в её влияние на наш жизненный уклад.

Овен – первый знак зодиакального круга, символизирующий рождение, первичный импульс, смелость и завоевание. Это территория Марса – агрессивная, динамичная и нетерпеливая. страстный, импульсивный. Венера здесь в изгнании. Это значит, что её природная гармония и мягкость противоречат напористой энергии Овна. Вместо дипломатичности – прямолинейность, вместо ожидания – активные шаги.

Как проявляется Венера в Овне?

Любовь как вызов: Овен требует страсти, энергии и борьбы за своё счастье.

Спонтанные чувства: быстро влюбляется, но может быстро остыть.

Стремление к новизне: любит захватывающие, нестандартные отношения.

Чувства через действия: Овен выражает любовь поступками, а не словами.

Ретроградная Венера в Овне (3 – 27 марта): борьба с самим собой. Этот период можно назвать временем пересмотра личных желаний. Когда Венера становится ретроградной, ее энергия направляется вглубь. Это приводит к следующим эффектам:

Неопределённость в отношениях – страсть может погаснуть или разгореться с новой силой, но без ясности.

Испытания в любви – хочется свободы, но в то же время проверяются старые связи.

Осознание прошлых ошибок, пересмотр недоработанных ситуаций.

Возможны кризисы в любви, возвращение старых романтических сюжетов, но они часто ведут к важному осознанию.

Сложность с деньгами – спонтанные траты могут привести к сожалениям.

Рыбы – последний знак зодиакального круга, символизирующий завершение, растворение, тонкий мир интуиции, мечты и жертвы. Венера в Рыбах символизирует любовь без границ. Здесь Рыбы – знак Венерианского возвышения (экзальтация), в директной фазе проявляет свои качества на высшем уровне., но ретроградность делает её влияние двойственным. Это знак поэзии, искусства, вдохновения, но и иллюзий, потому что Рыбы могут путать реальность с мечтой.

Как проявляется Венера в Рыбах?

Безусловная любовь: сильное стремление к духовной близости.

Романтичность и идеализация: мечтает о совершенной любви, склонна к иллюзиям.

Способность к самопожертвованию: готова отдавать без оглядки.

Глубокая эмоциональность: любовь воспринимается как мистический опыт.

Ретроградная Венера в Рыбах (27 марта – 15 апреля): разочарование или откровение? Когда Венера ретроградна в Рыбах, иллюзии рассеиваются, а настоящие чувства проходят проверку временем. Но этот период может открыть путь к истинной любви – не только в отношениях, но и в искусстве, духовных практиках, глубоком понимании себя. В этот период:

Реальность разрушает фантазии – если отношения строились на мечтах, возможен кризис.

Возвращение кармических связей – могут всплыть старые любовные истории, но уже с новым пониманием.

Испытания в доверии – важно не поддаваться манипуляциям и не играть роль жертвы.

Финансовые иллюзии – возможны ошибки из-за доверчивости, избегай крупных вложений.

Искусство и творчество могут пройти через важный этап трансформации.

Для людей, у которых в натальной карте Венера ретроградна или стационарна – это прекрасное время понимания своих истинных желаний и освобождения от ненужного. Транзиты ретроградной Венеры выявляют реальную ценность людей, денег, вещей и отношений.

Венера показывает, как мы чувствуем этот мир, что для нас важно и как мы строим связь с реальностью. Движение в знаках раскрывает разные грани любви:

в Овне – страсть, азарт, борьба.

в Рыбах – нежность, мечты, растворение.

А ее ретроградные периоды напоминают, что истинная любовь начинается внутри нас и обе энергии подвергаются пересмотру:

в Овне – борьба с собой и своими желаниями

в Рыбах – избавление от иллюзий.

В ретро фазе с 3 марта по 15 апреля Венера проходит путь от страсти к смирению, от огня к воде, от желания к пониманию. Этот транзит может многому научить, если смотреть вглубь себя. Планета соединяет материю и душу, желание и гармонию, красоту и наслаждение.

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