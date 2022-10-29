Ретроградный Марс 30 октября 2022 - 12 января 2023: что нас ждет в это время

С 30 октября 2022 до 13 января 2023 нас ждет особый период – время ретроградного Марса, что бывает каждые два года по два месяца. В это раз Марс в фазе ретроградного движения в Близнецах, планета вошла в этот знак 20 августа 2022.

Важнейший кармический период для всего мира и это можно увидеть, если вспомнить события, происходящие в предыдущие транзиты ретроградного Марса по Близнецам. Традиционно планета связана с воинственными энергиями, целенаправленными действиями, усилиями. В связи с тем, что тема войны в 2022 актуальна для многих стран, можно говорить об изменении ситуации, по крайней мере, активная фаза перейдет в пассивную, что позволит найти общие решения, полезные для всех. Замедленный Марс в Близнецах не будет оказывать на людей разрушительного влияния, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Астрология построена на циклах, поэтому изучив подобные транзиты в предыдущие годы, мы может понять фон событий в настоящее время. С 19 октября до 14 декабря 1990 ретро Марс перемещался по Близнецам и закончил свое ретроградное движение в Тельце 1 января 1991 года. То, что происходило в конце 1990, предшествовало распаду СССР.

В октябре 1990 года Киргизкая ССР и Казахская ССР провозгласили суверенитет. Западная и Восточная Германия объединились в единую Федеративную Республику Германию. Польша и Германия подписали подтверждающий статус границы между ними. 25 – 30 октября 1990 после провозглашения правительством Молдавской ССР курса на установление собственной государственности, над Молдавией нависла угроза гражданской войны. Эти события положили начало формированию современной гагаузской государственности.

В ноябре 1990 года обострился конфликт между центральным руководством и местными властями Приднестровья. Также, в ноябре этого года Верховный Совет СССР предоставил чрезвычайные полномочия единственному в истории президенту СССР (1990—1991) Михаилу Сергеевичу Горбачеву для поддержания порядка в СССР. 26 ноября после 31 года пребывания в должности ушёл в отставку с поста премьер-министр Сингапура.

Следующий транзит ретроградного Марса в Близнецы был в период с 31 декабря 2007 до 31 января 2008. В фазу ретроградности планета вошла в знаке Рака, а закончился этот период в Близнецах. В январе 2008 Евросоюз значительно расширился, а председателем Евросоюза стала Словения. В конце января в Давосе состоялся Всемирный экономический форум, на котором было официально признано, что мировая экономика переживает финансовый кризис.

Проанализировав события предыдущих транзитов ретроградного Марса по Близнецам, можно заметить, что происходящее осенью 2022 во многом напоминают события конца 1990 года и начала 2008. Огненный Марс в знаке Воздушной стихии – в Близнецах, находится в комфортном положении. В это время физическая активность немного снижается, но появляются новые пути и возможности для проявления себя в интеллектуальных сферах деятельности, в области связи и коммуникации. Люди склонны погружаться в науку, общаться, встречаться со старыми знакомыми и совершать поездки в те места, где уже были ранее.

Ретро Марс в Близнецах способствует решению старых конфликтов, проведению переговоров, т.к. люди становятся более гибкими и никуда не торопятся. С другой стороны, усиливается любознательность, поэтому многие переходят от одного дела к другому, в связи с чем, могут возникнуть последствия в виде незавершенных проектов, а начатые в этот период дела, развиваются очень медленно. Энергии ретро Марса в Близнецах создают легкую атмосферу, поэтому люди часто рассеяны, трудно сфокусироваться, расставить приоритеты. Люди много говорят, причем об одном и том же, но мало работают.

Перемещаясь по Близнецам, Марс строит гармоничный аспект с Сатурном в Водолее, что является благоприятным показателем для завершения того, что начато в третьей декаде 2021 года. Это было мирное время, люди строили планы, с уверенностью смотрели в будущее, однако война РФ против Украины обнулила все начатое весной 2021. В ноябре и декабре 2022 появляется шанс возобновить то, что было остановлено из-за войны, дать новую жизнь старым проектам, и, может быть, вернуться к отношениям, которые начинались весной прошлого года.

В третьей декаде сентября 2022 (точный аспект28 сентября) Марс снова сделал гармоничный аспект с Сатурном, но уже в новом цикле, что могло стать новым стартом для затянувшихся работ. Если же пропустили этот период, то 28 ноября 2022 будет еще один шанс – это последний тригон Марса с Сатурном (держится аспект всю третью декаду ноября), когда необходимо собраться и сделать рывок вперед. Но это эффективно только для дел, начатых давно, а фундамент, сделанный весной 2021 года обязательно станет основой будущих успехов, если заняться воплощением в реальность своих давних планов.

Особым образом ретро Марс влияет на мужчин – им хочется домой, к женам, бывшим романтическим подругам. Появляется ностальгия о прошлом, поэтому многие женщины получат знаки внимания от своих бывших партнеров, а некоторые взаимоотношения могут возобновиться и продолжиться на новом уровне.

Следует помнить о том, что период ретроградного Марса неблагоприятен для проведения хирургических операций, конечно речь не идет об ургентных состояниях, но, все же, если есть возможность перенести плановую операцию (особенно пластическую) на середину января, то лучше не рисковать в ноябре – декабре 2022.

8 ноября 2022 Лунным затмением в Тельце закрывается осенний коридор затмений и после этого общий фон станет намного благоприятнее, будет достигнута определенность по многим важным вопросам. Ретро Марс в Близнецах формирует подходящие обстоятельства для получения необходимых знаний в области саморазвития. Удачным в этот период окажется для посещение тренингов и курсов, направленных на повышение квалификации или приобретение новых полезных для работы знаний. Возможно, вы когда-то давно начали обучение, но не окончили курс, поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы к этому вернуться.

Ретроградный Марс в Близнецах благоприятствует разрешению конфликтов с близкими родственниками, соседями, приятелями. Люди в этот период склонны анализировать прошедшие события и искать различные варианты гармонизации ситуаций. Приятные воспоминания помогут сблизиться, найти темы для разговоров и, в конце концов, найти компромиссное решение по спорным вопросам. Интеллектуальные игры, разговоры о простых человеческих ценностях, непринужденное общение – все это является основой крепких отношений в ближайшее время. Это же касается и любовной сферы, поэтому, совершенствуйте ораторские способности, читайте книги, вспоминайте интересные истории, если хотите привлечь внимание потенциального партнера.

Гнетущая атмосфера на внешнем планы, угрозы со стороны агрессора, не способствует всеобщему позитивному настроению, однако во внутренней жизни, в своем пространстве, каждый может создать благоприятный фон и прожить ближайшие два месяца с минимальными волнениями и потрясениями, сохранить оптимистичный дух и не утрачивать вкус к жизни.

Ретроградный Марс в Близнецах острее других ощутят представители стихии Воздуха – Близнецы, Весы и Водолеи. Нельзя сказать, что это тяжелое время, скорее, для многих это будет важнейший период в жизни за последние два года. В это время поднимутся давние нерешенные вопросы, кармические темы и психологические травмы, а также проявятся ошибки в уже выполненных работах, которые необходимо будет разрешить до середины января 2023 года. Возможны встречи со старыми коллегами и партнерами, предложения от давних работодателей. Если есть желание вернуться на старое место работы, стоит напомнить о себе, проявить инициативу.

Представителям других знаков Зодиака желательно прислушаться в рекомендациям на период ретро Марса, провести ревизию своей деятельности, закончить работы, начатые уже давно или же поставить точку в том, что уже утомило и не приносит радости.

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