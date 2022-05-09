Ретроградный Меркурий 10 мая - 3 июня 2022 года: что нас ждет в это время

Ретроградный Меркурий 10 мая - 3 июня 2022 года: что нас ждет в это время

В этот раз начало фазы ретроградного движения Меркурия совпадает с коридором затмений, что еще больше подчеркивает судьбоносность этого периода.

9 мая – срединная точка между затмениями, т.е. точка глобального и разнопланового противостояния. В этот день Меркурий останавливается и с 10 мая переходит в ретроградное движение до 4 июня, начало - в Близнецах, завершение - в Тельце, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

9 мая Меркурий стационарный с поворотом в ретроградное движение, энергии планеты максимально искажены, постепенно, через несколько дней, многие люди адаптируются к этим планетарным влияниям. С 10 мая по 3 июня включительно, Меркурий в ретрофазе - период сложностей, простоев, отмен.

Непростой период, особенно с 9 по 16 мая включительно, т.к. активизируются сложные партнерские отношения, а также давние деловые контакты или связи с ближними родственниками, которые в прошлом закончились на не очень хорошей ноте.

Время кармических ситуаций, распутывания гордиевых узлов конфликтов, поэтому избегать общения с другими людьми, в основном, на неудобные темы, конечно, не стоит. Каждый человек, появляющийся в нашей жизни – учитель!

В мае 2022 года каждый из нас получает жизненные уроки, бесценный опыт в сфере коммуникаций с другими людьми, в том числе отношений, основой которых является денежный интерес. Отличная возможность научиться тому, как снизить риск формирования нездоровых связей или как правильно закончить отношения, если они перестали приносить радость.

В период ретроградности Меркурия, особенно в дни смены фаз движения планеты – 9 мая и 3 июня, завязывать личные и деловые отношения бывает проблематично. Возможны неприятные сюрпризы от близкого человека или плохие новости от родственников. Например, вы вместе приняли общее решение, но он резко меняет планы, а переубедить и удержать его невозможно никакими силами.

11 мая не менее важный день, чем 9 и 10 мая. Юпитер меняет знак Зодиака 11 мая – переходит из знака Рыбы в Овен и приносит яркие, масштабные изменения на внешнем уровне. Во многих странах меняется вектор направленности усилий, защитных стратегий государства. Прошлый опыт имеет огромное значение сейчас – самое время присмотреться к чужому и успешному опыту.

Овен – знак воина и победителя, в этом знаке сошлись бесстрашный рыцарь и недисциплинированный ребенок. Ингрессия Юпитера в этот знак создаст определенные условия для кардинальных изменений в военно-политической ситуации в мире.

В Украине произойдут кардинальные перемены в военно-политической ситуации в ближайший месяц. Символически Украина находится под влиянием Тельца, а Меркурий вернется в этот знак 23 мая и 3 июня закончит фазу ретроградного движения. На этом фоне возможны повторы ситуаций, возврат к прежней стратегии планирования развития регионов. А может быть, в результате ведения боевых действий, вооруженные силы Украины вернутся на прежние позиции, произойдет освобождение оккупированных территорий. До 27 октября транзит Юпитера по Овну, потом, на два месяца, планета вернется в знак Рыбы, чтобы с конца декабря 2022 войти снова в Овен на 5 месяцев.

Энергетически мощный и тяжелый день 16 мая – полнолуние оно же Лунное затмение в Скорпионе. Психологически сложно в этот день и накануне затмения. Сохранить нормальные отношения становится непросто, конфликты вспыхивают из-за мелочей, быстро меняется мнение и настроение. То, что должно быть скрыто может стать достоянием общественности.

21 мая очень важный день – в 04:23 Солнце войдет в знак Близнецы, которым управляет Меркурий. 21 и 22 мая соединение Солнце и ретроградного Меркурия в этом знаке, транзитный аспект наделяет красноречием, помогает выходить из сложных ситуаций.

23 мая в 04:15 ретроградный Меркурий возвращается в знак Тельца и строит гармоничный аспект с ретроградным Плутоном, аспект держится до 13 июня. Период возврата к делам, к бизнесу, к прежней эффективной работе. После 3 июня положительные изменения в результате сложных трансформаций коридора затмений и ретроградного Меркурия станут еще более очевидны.

С 25 мая Марс входит в знак Овна, (планета управляет этим знаком), соединяется с Юпитером. Здесь объединяется сила, решительность и быстрое действие Марса с традициями, расширением и получением определенных благ. В условиях военного конфликта, необходимым является оружие. Юпитер имеет отношение к сфере зарубежья, оптовой торговле. Можно ожидать долгожданных поставок вооружения из других стран, которые затянулись, в связи с особым влиянием ретроградного Меркурия (торможение, приостановка движения, срыв планов, пересмотр договоров).

Вечером 28 мая Венера входит в знак Тельца, где имеет статус управления. Здесь же с 23 мая находится ретроградный Меркурий. Этот транзит придает уверенности в себе, способствует успеху в финансовых и имущественных делах. Главное, не начинайте ничего нового до 4 июня, занимайтесь ранее работающими проектами, возвращайтесь к старому бизнесу, на прежнюю работу, возобновляйте давние партнерские взаимоотношениями. Ретроградный Меркурий мешает устанавливать новые связи, но помогает ясно излагать свои мысли и идеи при общении с людьми, с которыми ранее встречались, с бывшими коллегами, т.е. со всеми, с кем знакомы уже давно.

В период ретроградного движения Меркурия появляется склонность браться сразу за несколько дел и бросать их, не доводя до конца. Прибавляется повседневных забот, хлопот, люди суетятся, нервничают, не понимают элементарных вещей. Однако, если в момент рождения Меркурий был в фазе ретроградности (это можно узнать у астролога), то таким людям, в основном, сопутствует удача и везение в периоды транзитного ретроградного Меркурия (бывает три раза в год по 3 недели). Поскольку весной 2022 года коридор затмений и ретро Меркурий совпали по времени, то никому расслабляться не стоит. Нужно работать над силой волей, самоорганизацией и контролем мыслей.

30 мая в 14:30 новолуние в Близнецах – этим знаком управляет Меркурий, т.е. новый лунный месяц под управлением этой планеты, оказывает положительное воздействие на быстроту мышления, помогает «расшевелить» Меркурий в Тельце. С этого дня многие люди почувствуют себя свободнее, появятся возможности повернуть свою жизнь в нужном направлении. События в конце мая – начале июня настолько важны и интересны, что мы будем увлечены ими еще как минимум до следующего лунного месяца.

3 июня заканчивается период ретроградного Меркурия в Тельце (с 23 мая в этом знаке), дает остановку в делах, вынужденное изменение планов, задержки и сбои при проведении онлайн расчетов. Уран в Тельце связан с оцифровкой денег, криптовалютой, поэтому не рискуйте в этот день. Очень внимательно проверяйте номера карт, имена тех, кому перечисляете деньги.

4 июня Меркурий стационарный, энергии планеты сконцентрированы, что делает людей упрямыми, более осторожными, расчетливыми. Но лучше на этот день не планировать важных дел, встреч и поездок. Время подходит для интеллектуальной работы, распределения финансов, построения планов по наиболее актуальной сфере.

С 5 июня Меркурий в директном движении, снова повторяется гармоничный аспект с ретроградным Плутоном, что поспособствует благополучному завершению финансовых сделок, возврату долгов, получению необходимых ресурсов для развития своего бизнеса.

До 13 июня Меркурий в Тельце – это очень благоприятный период для поиска работы, разговоров о зарплате, поиска спонсоров. Подходящее время для распределения общих денег, решения имущественных вопросов. Появляется желание извлечь максимальную пользу из информации, поэтому требуется больше времени на ее усвоение. Медлительность компенсируется большим трудолюбием и усердием в работе.

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