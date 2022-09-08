Ретроградный Меркурий 10 сентября - 2 октября 2022: что нас ждет в это время

Разворот Меркурия в ретроградное движение с 10 сентября усиливается полнолунием в Рыбах в этот же день в 12:59 по киевскому времени. В этот раз планета меняет фазу в знаке Весы, а завершится ретро период Меркурия в Деве 2 октября 2022.

Знак Зодиака Весы характеризует социальные взаимоотношения, связан с понятием гармонии. Символом этого знака также служит изображение Монады, в котором заложен смысл смешения и взаимодействия двух основных начал ЯН и ИНЬ, Света и Тьмы, Мужского и Женского. Или символ Гексаграммы - два перекрещенных треугольника, которыми она образована, означают мужское и женское начало, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Весы - знак, описывающий социальное устройство и установление соответствующих правил и норм в социуме. К сферам его влияния относится искусство, вопросы статуса, престижа, а также юриспруденция, закон и порядок.

Ретро-Меркурий в Весах способствует бесстрастной оценки всех причин, взвешиванию "за" и "против", сравнению полученного результата и затраченных усилий, а также усиливает стремление разобраться во внутренних противоречиях.

Традиционно ретроградность планет замедляет развитие тех или иных процессов, характеризующихся этой планетой. Но также это время углубленного изучения вопросов, тщательного анализа, выявления истинных причин происходящего. Обычно в период ретро-Меркурия в Весах, люди не склонны к опрометчивым решениям, не идут на пролом, но все процессы растягиваются во времени.

Транзит Меркурия по Весам благоприятен для примирения с оппонентами, люди в этот период чаще опираются на факты, присутствует разумная самооценка, внутреннее равновесие и рассудительность. Ретроградность планеты призывает не торопиться, позволить себе работать в удовольствие и в соответствии с законами справедливости, иначе придется переделывать одно и то же по несколько раз.

Перемещаясь по Весам, ретроградный Меркурий благоприятствует творческой деятельности, люди с утонченным мышлением обретают вдохновение. Стремление к гармонии приведет к успешному завершению любую интеллектуальную работу.

С 10 сентября по 2 октября выйдут на поверхность все ранее совершенные ошибки, в том числе по сфере личных и деловых взаимоотношений. Обстоятельства потребуют определиться с выбором и внести некоторые изменения в давно начатые дела и уже работающие проекты. Лучшая стратегия в этот - медленные, обдуманные ходы, стремление сглаживать острые углы и избегать конфликтов.

23 сентября в 04:04 по киевскому времени Солнце входит в знак Весы и наступает осеннее равноденствие - кардинальная точка года. В этот же день соединение Солнца и ретро-Меркурия в Весах активизирует умственную сферу, преобладают ясные и трезвые мысли, сделает речь убедительной. Хороший день для формирования общественного мнения, влияния на массы людей. Возможны встречи со старыми знакомыми, благоприятный день для возобновления деловых контактов, получение или передачи важной информации, публичных выступлений.

Негативной стороной ретро-Меркурия в Весах является то, что люди склонны тратить время на интриги и пустое общение, размениваясь по мелочам. Во многом это зависит от положения Меркурия в натальной карте, но общий фон, обусловленный ретроградностью Меркурия в Весах, затягивает многих людей в процесс бесполезного общения. Такого не наблюдается при ретро Меркурии в Деве, который начнется днем 23 сентября - важнейший день осени 2022.

23 сентября в 15:05 Меркурий на ретрофазе движения возвращается в знак Девы - с этого дня до 3 октября будут актуальны вопросы августа 2022. Излишняя забота о чувствах других и мнительность отходят на второй план. Ретро Меркурий в Деве способствует углублению в финансовые дела, вопросы собственного здоровья, быт, повседневные заботы.

26 сентября соединение ретро Меркурия и Венеры и в этот же день новолуние в Весах в 00:54 по киевскому времени. День серьезного перелома на всех уровнях, начало нового цикла, точкой отсчета которого являются глубинные причины, вышедшие на поверхность.

Третья декада сентября будет судьбоносной для всего мира. Наилучшее время для создания устойчивого фундамента, это период скрытых, начальных этапов. Это время пробуждения, определения в жизни, приведения в активное движение вялотекущих процессов. Серьезные изменения будут происходить на дипломатическом уровне, произойдут крупные перемены в мировой политике, в структуре и содержании международных отношений.

27 сентября гармоничный аспект ретро-Меркурия с ретро-Плутоном продолжает благоприятные тенденции предыдущего дня. Такой аспект уже был 22 августа, а это значит, что прошлые темы снова плотно входят в жизнь.

Позиция Меркурия в Деве - сильнейшая, в этом знаке планета имеет два статуса - управление и экзальтация. Транзит заставит многих людей отбросить все ненужное и добраться до самой сути происходящего. Хорошее время для оттачивания своего мастерства, возвращения к недоделанным делам, возобновления полезных взаимоотношений и установления деловых связей.

С 24 сентября до 3 октября сложнее найти взаимопонимание с другими людьми. Поэтому разговоры с давними партнерами, обсуждение семейных дел, общение с родственниками по давно волнующим вопросам, лучше запланировать на период ретроградного Меркурия в Весах - с 10 по 23 сентября.

Ретроградный Меркурий в Деве пробуждает склонность к критике, люди также слишком большое значение придают собственным недостаткам. В сфере личных взаимоотношений нарушается гармония, т.к. каждый сосредоточен сам на себе, стремится получить больше внимания от партнера, забывая о том, что другая сторона также нуждается в заботе. Люди склонны выискивать недостатки друг в друге, хотя это помогает найти точки роста в самом себе. Способность к самодисциплине и самоорганизации также возрастает, но сфера взаимоотношений подвергается испытаниям.

Сильный статус Меркурия в Деве способствует тщательному выполнению любых заданий, только если не требуется скорость. Повышается градус волнения, из-за чего совершаются ошибки, которых можно было бы избежать. В этот период самостоятельная, кропотливая и неспешная деятельность принесет большое удовольствие.

Есть небольшой процент людей, имеющих в личных гороскопах ретроградный Меркурий, и для них период с 10 сентября по 2 октября включительно, окажется очень эффективным. Особенно если ретро-планета находится в знаках Зодиака Дева или Весы. Это можно узнать, обратившись к астрологу с таким запросом.

Нельзя сказать, что ретро-Меркурий в натальной карте считается положительным фактором, но за счет того, что большинство людей имеют директную планету, для таких людей периоды ретроградности Меркурия достаточно сложные. А для обладателей ретроградного или стационарного Меркурия, в такие периоды открывается второе дыхание - это бывает три раза в год по три недели.

В период ретроградного Меркурия актуализируются кармические темы, не решенные вопросы и незаконченные дела. Прекрасная возможность вернуть отношения, возобновить деловое партнерство, вернуться на прежнюю работу. Время неблагоприятно для начинаний, хотя эта рекомендация не распространяется на людей, имеющих в личном гороскопе стационарный или ретроградный Меркурий.

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