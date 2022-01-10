Ретроградный Меркурий 14 января - 4 февраля 2022 года: что нас ждет в это время

Ретроградный Меркурий 14 января - 4 февраля 2022 года: что нас ждет в это время

В период ретроградного Меркурия, сложно понять, что именно нужно вам и как к этому прийти. С 14 января по 4 февраля наступает именно такой период, когда с самыми важными жизненными темами разобраться очень непросто.

Сознательная сторона человека выражается через Меркурий. В период его ретроградного движения снижается умственная активность. Мышление меняется, люди становятся более склонными к сплетням, обманам, чаще делают ошибки. Из-за этого обостряются конфликты и проблемы в коллективах, сложно найти баланс и достичь удовлетворения, рассказывает астролог Марина Скади.

Ретрофаза Меркурия - это непростой период для принятия решений, возникают трудности с делами, которые касаются документов, оформления сделок купли-продажи, деловой активности, обучения, поездок, замедляется процесс развития производства и бизнеса. Многое, конечно, зависит от знаков Зодиака, в которых находится Меркурий в период ретроградного движения и от того, как человек способен распорядиться потенциалом и планетарными влияниями в это время. Но также справедливо выражение о том, что бывают и большие беды от маленьких диктаторов.

Меркурий - это ближайшая к Солнцу планета, не отходит от дневного светила дальше 28 градусов. Меркурий символизирует мышление, как восприятие и обмен товарами и информацией, анализ и оценку, конкретное и практичное обучение, а также взаимоотношения делового характера, в которых нет эмоций.

В этот раз начинается период ретроградного движения Меркурия в Водолее, а заканчивается – в Козероге. На самом деле планета не возвращается назад, это лишь видимое движение Меркурия, наблюдаемое Земли, которое является лишь визуальным восприятием, но не соответствующим реальному движению небесного тела. В реальности окружность орбиты Меркурия замкнута, она не делает своеобразной петли, не замедляет своего движения и не движется вспять. Но с Земли мы периодически наблюдаем именно такую картину и чувствуем соответствующие энергии.

13 января Меркурий стационарный в Водолее в квадратуре с ретро-Ураном, управителем этого знака. Напряжение, обусловленное этим аспектом, мы все будем ощущать 13, 14 и даже еще 15 января. В эти дни можно ожидать все что угодно – от социальных взрывов до значительных неожиданных решений, соглашений в мировой экономике и международных отношениях. Уран, планета перемен и оригинальности, символизирующая неожиданности, революции, обновления, внезапные события, способствует значительным событием в обществе, также замедляет ход и с 15 января стационарный, но смена фаз – с ретроградного движения в директное. А у Меркурия – наоборот.

Уран стационарный до 22 января, управляет ретроградным Меркурием. С 13 по 15 января держится напряженный аспект Урана и Меркурия, которые имеют общую природу – это планеты интеллекта. Уран считается богом Неба, Грома и Молнии, символом этой планеты является Молния. Уран управляет ретроградным Меркурием, пока он движется по Водолею – с 14 по 26 января 2022. Уран – высшая ипостась Меркурия. Образно, это конфликт Учителя и ученика, но Уран в Тельце в статусе падения, это положение можно охарактеризовать, как несогласие и даже конфликт.

С 13 по 15 января – очень напряженные дни, сложные, возникает множество препятствий, происходят поломки техники в самый неподходящий момент, отменяются или переносятся встречи и поездки. После 15 января ситуация более-менее стабилизируется, люди привыкают, адаптируются к влияниям ретроградного Меркурия.

В период с 13 до 22 января требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения любых вопросов и выполнения работ. Причем, неожиданно могут возникнуть дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того чтобы проявить себя и реализовать то что запланировано ранее. Конечно же, не стоит начинать в это время что-либо новое, в том числе новые взаимоотношения – Венера ретроградна до 31 января.

Дни с 13 до 22 января могут стать лучшим временем для проявления своей индивидуальности, главное, направить эту энергию в мирном ключе. Стационарный Уран в Тельце пробуждает потребность в разрушении традиций, усиливая желание быть единственным и уникальным. Эти же энергии Уран передает Меркурию, т.к. управляет ретроградным Меркурием. Поэтому нельзя считать ретропериоды движения планет негативными, просто нужно правильно понимать особенности ретроградности и стационарности планет, тем более когда они в тесной взаимосвязи.

В период ретроградного Меркурия с 14 января по 4 февраля появится много идей в сфере заработка, но на уже существующей базе. Также стоит помнить о том, что в это время люди очень восприимчивы к любой информации. Поэтому возможны информационные вбросы с целью сформировать определенное общественное мнение масс людей.

После 22 января станет легче во всех жизненных областях - заторможенность, зацикленность, скованность, будут проявляться меньше. Станут наиболее акцентированы темы личной жизни, добавятся акценты на внутренние, скрытые процессы. Могут проясняться тайны, секреты, выявляться ошибки и искаженные факты, ложная информация.

26 января ретро-Меркурий возвращается в знак Козерога в 05:05 по киевскому времени, и будет двигаться по этому знаку до 15 февраля. Козерогом управляет Сатурн, который в Водолее. Возникнет много вопросов, дел, связанных с работой, карьерой, статусом - возможно, эти темы уже были затронуты в декабре 2021.

Завершение ретрофазы Меркурия происходит на гармоничном аспекте с Северным Узлом в Тельце. С 18 января на полтора года Лунные Узлы входят в ось ресурсов (Телец – Скорпион), с этого момента будут актуальны вопросы экономических взаимоотношений между странами, а также обеспечение продовольствием внутри государства. Генная инженерия будет развиваться, но хорошо ли это для людей, вот в чем вопрос.

Конец января-начало февраля – важнейший период для финансовой системы, экономических и политических международных взаимоотношений. Энергия Водолея и Урана особенно акцентирована транзитом ретроградного Меркурия и может значительно повлиять на мировые циклы и политические ситуации в стране и мире.

С 31 января Венера директная, 30 января - соответственно, стационарная, но с этого момента сложности в сфере личных и деловых взаимоотношений заканчиваются. Февраль, в целом будет намного позитивнее, чем январь, особенно после 4 февраля, когда закончится ретро период Меркурия.

Соединение Меркурия и Плутона в Козероге – хороший показатель для денежной сферы, бизнеса, решения вопросов совместных ресурсов – этот аспект будет влиять на деловую сферу и бизнес-процессы с 26 января по 14 февраля, а наиболее благоприятный период – с 8 по 13 февраля. Т.е. в эти дни можно решить все сложные вопросы предыдущего периода, особенно по темам профессиональной деятельности, бизнеса, долгосрочных проектов.

Вначале февраля происходит много важных событий, которые способствуют переосмыслению жизни, или, как минимум, некоторых своих убеждений. Меркурий замедляет скорость и готовится перейти в директное движение, соединение с Плутоном способствует глубокому анализу поступающей информации, удается вникнуть в сложные вопросы и полностью в них разобраться. Важно не торопиться, учесть то, что в периоды ретроградного движения Меркурия, требуется больше времени на то, чтобы понять, усвоить и структурировать для себя новые знания.

Зимой 2022 период ретро-Меркурия совпадает с ретро-Венерой – это хорошее время для того, чтобы анализировать свое прошлое, находить и исправлять ошибки, избавляться от давних стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают развитию, завязыванию новых отношений.

Некоторые люди родились в периоды ретроградности Меркурия, поэтому для них это время является очень продуктивным - три раза в год по три недели появляются благоприятные возможности для самых смелых проектов и воплощение желаний. Периоды ретроградного Меркурия способствуют изменению наших планов, в сфере коммуникации складывается все очень непросто, внешние обстоятельства заставляют корректировать все ранее запланированное, делать переоценку ценностей.

Цель ретроградного Меркурия - сделать людей терпеливее. А это поможет уравновесить многие спорные и противоречивые ситуации, а также избежать неприятностей и найти лучший выход из сложных обстоятельств в период ретроградного Меркурия.

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