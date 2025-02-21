Ретроградный Меркурий 15 марта - 7 апреля 2025 года: что нас ждет в это время

Ретроградный Меркурий в знаках Овна и Рыбы с 15 марта по 7 апреля 2025, можно охарактеризовать как путешествие сквозь туман иллюзий. Этот период предоставляет уникальную возможность для самоанализа.

Когда Меркурий ретрограден, время перестаёт течь привычным образом, а разум тонет в глубине эмоций. Мы словно оказываемся в зазеркалье сознания, где границы между прошлым (Рыбы) и будущим (Овен) стираются, слова ускользают, а логика уступает место предчувствиям, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Ретроградность всегда связана с иньскими энергиями, женскими, поэтому период похож на погружение в таинственные воды, где каждое отражение – намек на истину, но не сама истина. Мы слышим голоса из прошлого, встречаем забытые чувства и сталкиваемся с мыслями, которые давно ждали, чтобы их осознали.

Ретроградное движение – это явление, когда планета выглядит как бы движущейся в обратную сторону по небу, относительно Земли. Это оптическая иллюзия, вызванная разными скоростями движения Земли, Солнца и планеты. В этот период энергия планеты становится интроспективной, замедленной, направленной вглубь. В астрологии ретроградное движение ассоциируется с периодами переосмысления, пересмотра и исправления ошибок.

Меркурий – самая подвижная, лёгкая и ловкая планета. Он управляет тем, как мы думаем, говорим, воспринимаем информацию, обрабатываем факты, общаемся, передвигаемся и учимся. Это символ разума и связи, проводник между мирами, посредник между людьми, канал между мыслью и действием. В мифологии его ассоциируют с Гермесом (у греков) и Меркурием (у римлян) – быстрым богом, который мог свободно путешествовать между Олимпом, Землёй и Подземным миром. Он приносил вести, договаривался, обманывал, хитрил, торговал, обучал, творил хаос, но при этом оставался неуловимым и гибким.

Сферы влияния Меркурия в астрологии:

Разум и мышление: положение в натальной карте показывает, как мы думаем, анализируем, воспринимаем мир. Меркурий отвечает за логику, интеллект, речь, способность к обучению, любознательность и стиль мышления.

Коммуникация и информация: речь, тексты, книги, новости, переписки, соцсети, слухи – всё, что передаёт информацию, находится под влиянием Меркурия. Он управляет тем, как мы выражаем мысли и как они доходят до других.

Перемещения и дороги: поездки, путешествия, передвижение, транспорт, дороги – всё, что связано с движением, также связано с Меркурием.

Торговля и посредничество: Меркурий – покровитель торговли, бизнеса, сделок, договоров, обмена. Он управляет умением договариваться, вести переговоры, заключать сделки.

Гибкость и адаптивность: это самая быстро меняющаяся планета – она может быть то утренней, то вечерней звездой, её движение порой кажется хаотичным. Поэтому Меркурий символизирует гибкость, умение быстро подстраиваться, находить решения и лавировать между обстоятельствами.

Когда Меркурий ретроградный, его сферы влияния начинают работать иначе:

Сбои в коммуникации – недоразумения, недопонимания, ложная информация, недосказанность.

Задержки в делах – документы, встречи, сделки могут тормозиться.

Поломки техники – телефоны, ноутбуки, машины чаще выходят из строя.

Возвращение прошлого – бывшие партнёры, старые друзья, незаконченные темы напоминают о себе.

Ощущение "петли времени" – дежавю, повторяющиеся ситуации, необходимость пересмотреть старые решения.

До 30 марта 04:17 (gmt+2) Меркурий движется по Овну – это первый знак Зодиака. Но наиболее интересен период ретроградного движения Меркурия по знаку Рыбы (завершает Зодиак), где планета в статусах изгнания и падения.

Овен – воинственный знак, но здесь Меркурий не имеет статуса, поэтому искажения, связанные с ретроградностью, не столь яркие. В период ретро движения по Овну вероятность конфликтов и провокаций значительно возрастает. Лучшее, что можно сделать – проявлять терпение по отношению к себе и другим: осознавайте свою чувствительность и эмпатию, стараясь сохранять спокойствие и объективность в общении.

Знак Рыб связан с интуицией, мечтами, эмоциональной глубиной и духовностью. В период ретроградного движения в этом знаке эмоциональная нестабильность и сложный психологический фон – обычное явление. Это время может быть наполнено глубокими размышлениями и поиском духовного понимания.

Рыбы – знак тайн, вдохновения, подсознания, а Меркурий, управитель разума и речи, чувствует себя здесь, мягко говоря, неуверенно. В обычном движении он и так теряет резкость в этом знаке, но когда становится ретроградным, то превращается в странника, который ищет путь в тумане.

В Рыбах Меркурий становится поэтом, но не учёным; мистиком, но не аналитиком. Его язык – символы, эмоции, полутона, и чем больше мы пытаемся понять всё через логику, тем сложнее становится навигация. Это не лучшее время для начинаний, но оно идеально подходит для погружения в себя, работы с подсознанием, творчества и внутреннего очищения.

Когда планета движения становится ретроградной, это время остановиться и заглянуть назад. В Рыбах этот процесс особенно глубинный. Старые отношения могут напомнить о себе через случайные встречи, сообщения, неожиданные воспоминания. А забытые мечты, творческие идеи, интуитивные прозрения снова выходят на поверхность. То, что не закрыто, не осознано, не прощено, потребует пересмотра.

В период ретро Меркурия в Рыбах интуиция особенно сильна, и люди могут лучше понимать свои эмоции и внутренние потребности. Сны в этот период могут быть особенно яркими и значимыми, предлагая подсказки и озарения. Хорошее время для пересмотра прошлых решений, анализирования своих действий и нахождения способов улучшения своей жизни.

Ретроградное движение в Рыбах может усилить творческие способности, вдохновить на создание новых проектов или завершение старых. Люди могут стать более чувствительными к эмоциям окружающих и более склонными к сочувствию и пониманию.

Ретроградный Меркурий – не только проблемы, но и уникальное время для размышлений, анализа, исправления ошибок и поиска новых решений. Он учит замедляться, задумываться, возвращаться к важному и не торопить события.

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