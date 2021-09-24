Ретроградный Меркурий 27 сентября-18 октября 2021: время, когда не стоит строить грандиозные планы

С 27 сентября Меркурий входит в фазу ретроградного движения на 3 недели - до 18 октября 2021.

В этот период интеллектуальная восприимчивость, накопление и передача информации, склонность к контактам, общению значительно уменьшается. В сфере обслуживания, в торговле, наблюдается снижение активности. И, наоборот, увеличивается количество бессмысленных, порочных связей, появляется разболтанность, склонность к сплетням и клевете. Люди чаще становятся жертвой обмана и воровства, рассказывает астролог Марина Скади.

Меркурий управляет знаком Зодиака - Близнецы, по которому движутся кармические элементы гороскопа, влияющие на массы людей - Восходящий Лунный Узел и Черная Луна. Эти планеты говорят о морально-этических проблемах человека. Их соединение в Близнецах в период ретроградного Меркурия, в полной мере покажут самые негативные качества человека. У людей друг на друга открываются глаза, некоторые люди в ближнем окружении оказываются не совсем такими, как представлялись. В зависимости от уровня развития человека, от того, по какому пути он идет, количество возможных неприятностей увеличивается или уменьшается.

Самый плохой путь в период ретроградного Меркурия осенью 2021 - поддаться всем соблазнам, очиститься от которых будет весьма сложно в будущем. Люди, имеющие высокий уровень сознания, получат возможность увидеть негатив и не оступятся, в этот период их "иммунитет к нечисти" усиливается. Но для этого нужно самостоятельное, сознательное развитие. Каждый может влиять на общую ситуацию - нечестный поступок увеличивает вероятность неприятностей в ближайшее время, а светлый - усиливает защиту от негатива в период ретроградного Меркурия.

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Завершение сентября достаточно напряженное - ретро-Меркурий в напряжении с ретро-Плутом: тлеющий конфликт обязательно разгорится! Многие темы переходят и в следующий месяц - все происходит медленно, то и дело возникают препятствия, выявляются ошибки.

С 27 сентября по 18 октября 2021 - не стоит строить грандиозные планы или проявлять инициативы любого рода. Жизненно необходимо избегать интеллектуальной и физической перегрузки. Завышенные ожидания в этот период, приводят к разочарованиям и бесконечным сожалениям. Люди склонны сомневаться в себе или в партнере, в его чувствах и в своих.

Многим период ретро Меркурия покажется долгим и тяжелым, но важно осознать, что все проходит, и любые неприятности, в конце концов, заканчиваются. Это период внутренней жизни, анализа прошлых событий, накопления энергии, которая после 18 октября резко перейдет в проявленное состояние. Люди, правильно понимающие потенциал этого периода, уже в скором времени смогут совершить качественный скачок в своем развитии.

Знак Весы, в котором Меркурий окажется в ретроградном движении в ближайшее время, символизирует социальные взаимоотношения, справедливость, равновесие. Планета характеризует сферу коммуникаций, общение, поездки, обучение, получение и передачу информации, а также ближнее окружение и родственников.

В период ретроградного движения люди более подвержены негативным влияниям, а естественный ритм своего личностного и духовного развития, может быть нарушен активным вмешательством внешних событий и ситуаций в окружающей среде. Поэтому очень важно отгородить себя от токсичных людей, по возможности, свести к минимуму социальную жизнь и сосредоточиться на самом главном - личном и фундаментальном.

Период ретроградного Меркурия в Весах благоприятен для возобновления давних личных или деловых взаимоотношений, исправления прошлых ошибок и корректировки ранее начатых проектов. В это время не стоит закладывать новые циклы - лучше подумать о том, как нереализованные возможности в прошлом могут стать надежной основой в настоящем и в будущем.

В ближайшее время полезно задавать самому себе такие вопросы:

насколько эффективно я коммуницирую с другими людьми?

приведут ли меня к моим намеченным целям мои привычные способы коммуникации?

равноценный ли у меня взаимообмен (энергией, временем, деньгами и др. ресурсами) с другими людьми?

приносит ли мне желаемый результат взаимодействие с другими? Что следовало бы улучшить в этом процессе?

что значат в моей жизни отношения?

какой смысл в установлении взаимоотношений для меня лично?

могу ли я полагаться на своих партнеров и на свои связи?

какую информацию я потребляю? Полезна ли эта информация для меня в будущем?

достаточно ли у меня знаний?

насколько мои убеждения и способ мышления соответствует нынешним реалиям?

После окончания осеннего периода ретроградного Меркурия перед нами возникнут совсем другие, новые задачи, которые нам придется выполнять с теми наработками, которым мы научимся сейчас. Меркурий в Весах призывает к разумному спокойствию и к сознательному выбору контактов. В это время необходимо выявлять способы достижения гармонии, вырабатывать свою систему оценок. После 18 октября произойдет пробуждение новых способностей, посвежеет память, и для многих начнется новый жизненный виток.

Наиболее сложный период ретроградного Меркурия в Весах - для представителей знака Овен: это оппозиция к вашему Солнцу - приходится делать сложный выбор. У вас есть шанс освободиться от внутренних блоков, ненужных мыслей и контактов. В то же время, можно возобновить дорогие вам отношения. Не стоит уходить от решения вопросов, если они проявились в этот период - пришло время разобраться во всем. Используйте планетарные энергии правильно, следуйте общим рекомендациям и не откладывайте дела и разговоры на потом - иначе в будущем вернуться к возникшим сейчас ситуациям и исправить их, будет практически невозможно.

Много препятствий появится у Раков и Козерогов, период сопровождаются нервозностью, рассеянностью и раздражительностью. Иммунитет вырабатывается в жестких условиях, но это даст вам силы видоизменять ситуации на более светлые и гармоничные. Неблагоприятное время для умственного труда, семейных дел, контактов с близкими людьми. Не торопитесь принимать решения, высказывать свои претензии - вас не услышат или поймут неправильно. Сузьте свой круг общения до минимума, откажитесь от заключения сделок, от подписания важных бумаг и работы с документами. Увеличивается вероятность заболеваний легких и верхних дыхательных путей, почувствуют ухудшение люди с астмой. Постарайтесь не попадать в загрязненные районы, поберегите связки и горло. Будьте внимательны на дороге - как за рулем, так и в качестве пешехода. Если вы летом не успели побывать в отпуске - постарайтесь отдохнуть в период с 27 сентября по 18 октября.

Для представителей знаков стихии Воздуха - Близнецы, Весы, Водолей, период ретроградного Меркурия в Весах будет относительно спокойным. Главное не конфликтовать, идти на компромисс, взвешивать все за и против - в этом случае, вы окажетесь в выигрыше. Вы можете успешно воздействовать на разум вашего партнера, супруга и членов семьи. Этот период при необходимости можно использовать для улучшения отношений с братьями и сестрами, соседями. Благотворно влияют на семейные отношения совместные вечера и пикники, романтические поездки и прогулки в те места, которые уже посещали ранее. Могут возникать хаотичные ситуации, но если вы попытаетесь наполнить их содержанием, глубиной, непосредственностью, то сможете улучшить не только свое настроение, но помочь окружающим выйти из сложных эмоциональных состояний. Близнецы, Весы и Водолеи - наименее подвержены негативным влияниям этого периода ретроградного Меркурия, но Вас лежит большая ответственность за других людей.

Львы и Стрельцы с переменным успехом, медленно, но уверенно, двигаются к своим целям. Требуются огромные затраты психических, интеллектуальных и физических сил. Но если вы не откажетесь от намеченных планов, а только лишь немного снизите активность, чтобы укрепиться на достигнутом этапе, то после 18 октября вы сможете вырваться вперед и достичь желаемого. Люди из прошлого, предыдущий опыт, приобретенный в процессе работе и в отношениях, помогут вам пройти период ретроградного Меркурия наиболее гармонично в сложившихся обстоятельствах.

Девы, Скорпионы, Рыбы и Тельцы, часто могут оказываться в ситуациях "шаг вперед и два назад". Это хорошее время для пересмотра своей самооценки, планов на будущее, существующих отношений. Для многих - утомительный период, вопросы решаются медленно, планы неожиданно меняются, что приводит к недовольствам и разногласиям с близкими людьми, сотрудниками и коллегами. Могут напомнить о себе неприятные темы прошлого, которые нужно понять и найти решение. Некоторые надежды по различным причинам и обстоятельствам не смогут быть реализованы в ближайшее время. Не переживайте и не торопитесь - возможно вы посмотрите на это с другой стороны и ваши приоритеты поменяются.

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