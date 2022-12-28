Ретроградный Меркурий 29 декабря 2022-го - 18 января 2023 года: что нас ждет в это время

28 декабря Меркурий в фазе стационарности, а с 29 декабря переходит в ретроградное движение в Козероге до 19 января 2023-го. Это значит, что планета с точки зрения наблюдателя на Земле движется в Зодиаке обратно.

Транзит ретро-Меркурия по тяжелому земному знаку Зодиака, которым является Козерог, может создавать давящую и гнетущую обстановку, особенно вначале фазы ретроградного движения. Но уже через несколько дней люди адаптируются, энергетический фон выравнивается и жизнь входит в привычное русло, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Стихия Земли отвечает за материальный аспект бытия: деньги, имущество, работа, карьера. Козерог – знак достижений, ответственности, закона и структуры. Ретроградный Меркурий, совершая транзит по этому знаку, заставляет пересмотреть свои профессиональные и финансовые планы, обдумать стратегию карьерного развития. При этом учитывайте тот факт, что в период ретро-Меркурия, отягощенного ретро-Марсом (до 13 января), могут чаще происходить компьютерные сбои, потеря информации, важных данных, случаться проблемы со связью.

Меркурий, планета коммуникаций, мышления, информации, управляет знаками Близнецы и Дева, также имеет статус в Стрельце и Рыбах, а это значит, что представители этих знаков Зодиака сильнее всего прочувствуют энергии ретро-Меркурия. Козероги в первую очередь окажутся под влиянием ретроградной планеты. Представители этих знаков столкнутся с непониманием со стороны окружающих, возникнут помехи, задержки, препятствия в делах. Но для тех, у кого Меркурий ретроградный в личном гороскопе, этот период может быть очень продуктивным.

С 29 декабря до 19 января чаще, чем обычно, возникают перерывы или сбои в работе, так что иногда кажется, что даже простые проекты сложно выполнить. В это время нужно быть более внимательными, но при этом не спешить, чтобы все сделать вовремя и качественно. Особенно сложный период для дел, связанных с социальной сферой, – до 13 января 2023, т.к. в это время ретроградны сразу две планеты – Марс и Меркурий. Могут быть отмены встреч, опоздания или окажется, что вас неправильно поняли по важному вопросу.

29 декабря ретро-Меркурий и Венера соединяются в знаке Козерога, что является благоприятным аспектом для сферы личных и деловых взаимоотношений, решения финансовых вопросов, возврата долгов и получения денежных компенсаций. Отличный день для того, чтобы написать давним коллегам, старым знакомым или, если есть желание, можно пообщаться с бывшим романтическим партнером и даже попытаться вернуть взаимоотношения. Постарайтесь разрешить все конфликты и начните 2023 год с чистой совестью.

В период с 29 по 31 декабря обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы расставить все точки в отношениях с людьми, с которыми вы больше не хотите иметь ничего общего. В эти дни психическое состояние многих людей достаточно тревожное, могут присутствовать признаки эмоционального выгорания, возможны разочарования. Займите себя бытовыми вопросами, чтобы не оставалось времени на мрачные мысли, позаботьтесь о себе и войдите в новый год с новыми силами.

Не расстраивайтесь, если не успели сделать до Нового года все, что планировали! Как бы ни пытались ускорять события, эффекта не будет, т.к. в конце 2022-го – первой половине января 2023 года, внешний фон не способствует быстрому решению вопросов и выполнению работ. Продолжается период ретроградного Марса, и к этому транзиту добавляется еще и ретро-Меркурий – планетарные влияния тормозят развитие всех дел, способствуют неприятностям в дороге и срыву договоренностей. Но, насколько это возможно, разберитесь с долгами и спланируйте расходы: это касается и учёбы, и финансов, и счетов. Проверьте, нет ли задолженности по оплате коммунальных услуг, налогам или штрафам.

Самое полезное, что нужно сделать в последние дни декабря 2022-го, - избавиться от ненужных вещей, чтобы улучшить свою жизнь! Пришло время расчистить пространство для будущего, войти в новый год с порядком дома и в голове, встретить его с надеждой, что совсем скоро всё изменится в лучшую сторону и многое можно будет начать с чистого листа. Составьте список целей на следующий год, но будьте готовы к тому, что в течение всего периода ретроградного Меркурия придется их пересматривать - дополнять и корректировать. Однако к 19 января вы будете иметь правильный план действий и рабочие методики достижения целей.

Период ретроградного Меркурия не подходит для начинания новых проектов. А до 13 января – категорически не рекомендуется начинать что-то новое, т.к. до этого дня продолжается ретроградность Марса. Дела, начатые в это время, сложнее продвинуть, возникнут препятствия или задержки. Теряются мелкие необходимые предметы, случаются поломки в самый неподходящий момент. Лучше подождать, пока Меркурий снова станет директным (с 19 января 2023-го). Также не самое хорошее время для подписания важных договоров, контрактов. Если вы все же должны это сделать, тщательно проверьте все детали.

Козерог – самая высокая зона Зодиака, поэтому в период его активных энергий актуализируются важнейшие темы. Но все же если примите решения в период ретро-Меркурия по этому знаку, то, скорее всего, вы поменяете свое мнение после 19 января или впоследствии получите информацию, благодаря которой осознаете, что выбрали не лучший вариант.

Для продажи и покупки автомобиля, средств связи, техники и оборудования, которые уже были в использовании, время подходящее. Однако все тщательно проверяйте, если покупаете (продать в это время легче). Избегайте покупки новых вещей, особенно дорогих, т.к. впоследствии могут выявиться дефекты, или вы обнаружите, что предмет вам не подходит, оказался бесполезным. Особенно нежелательно покупать в это время новую компьютерную и офисную технику.

В первые две декады января 2023-го могут возникнуть сложности с рассылкой каких-либо материалов, документами, важными бумагами. Любые мероприятия, запланированные на этот период, будут иметь невысокую отдачу. В это время неожиданно могут быть обнаружены ошибки в давних проектах, возникает необходимость вернуться к старым делам, внести изменения в уже завершенные работы.

Со 2 января наступает некоторое улучшение, легче решаются вопросы, особенно если ориентироваться на свои чувства, прислушиваться к интуиции. В этот день ретро-Меркурий в гармоничном аспекте с Нептуном благоприятствует творческой деятельности, приходит вдохновение, подсознание материализует конструктивные мысли. Подходящий день для того, чтобы повторить уже изученный материал.

7 января - соединение Солнца и ретро-Меркурия, что может привести к обнародованию ранее скрываемой информации, компромата на высокопоставленных чиновников. Все тайное становится явным в этот день, легче формировать определенное общественное мнение. Возможна активизация информационной войны, появление новых фейков и ложных сведений. Могут происходить недоразумения, когда вас неправильно понимают или воспринимают ваши остроумные шутки как оскорбление.

9 января ретро-Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-Ураном – день отлично подходит для того, чтобы завершить уже начатые проекты, особенно те, которые давно забросили, но не закончили. Аспект благоприятствует коллективной работе, встречам с друзьями и единомышленниками. Хорошее время, чтобы заняться неспешной работой с финансовыми документами: проверить счета, квитанции, чеки, провести анализ расходов и доходов.

В период ретроградного Меркурия выражайтесь ясно и четко, избегая двусмысленности. Нужно быть осторожнее с новыми идеями и проектами, для начинаний время неподходящее, в дальнейшем они могут принести лишь разочарование. Немного больше осмотрительности и внимания, и вы сможете отлично провести время ретроградного Меркурия.

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