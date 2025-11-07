Ретроградный Меркурий 9-29 ноября 2025 года: что нас ждет в это время

Ретроградный Меркурий 9-29 ноября 2025 года / © Credits

С 9 по 29 ноября Меркурий движется ретроградно, разворачивая внимание внутрь. Он открывает диалог с прошлым, зовет пересмотреть слова, обещания, воспоминания. В это время слова обретают вес, а молчание — глубину. Случайные встречи оказываются не случайными, а будто тщательно спланированными самой судьбой. Все, что происходит, несет смысл — важно лишь слышать, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Первые десять дней ретроградности (с 9 по 18 ноября) Меркурий идет по знаку Стрельца, заставляя огненные знаки — Овнов, Львов и Стрельцов — вернуться к старым планам, идеям и путешествиям. Это время переосмысления веры, целей и смысла пути. Возможны вспышки нетерпения, но именно они покажут, где вы идете не своей дорогой.

С 19 по 29 ноября Меркурий возвращается в Скорпиона — и пространство становится глубже, эмоциональнее, откровеннее. Водные знаки — Раки, Скорпионы и Рыбы — почувствуют этот период особенно остро, но гармонично: им дан шанс распутать внутренние узлы, освободиться от тайн, понять, что лежит в основе их чувств.

Для Близнецов, Дев и Рыб первая половина ретроградного периода может оказаться сложнее — информация и планы путаются, а мысли бегут в разные стороны. Но уже после 19 ноября все выравнивается, и Рыбы особенно ощутят облегчение — как будто завеса, скрывавшая ответы, наконец поднимается.

А вот Тельцам, Львам и Водолеям стоит быть внимательнее во второй половине месяца — с 19 по 29 ноября. Ретро Меркурий в напряженных аспектах к их Солнцу, что может спровоцировать непредвиденные повороты, недопонимание или задержки. Главное — не спешить и помнить, что даже замедление имеет смысл: оно открывает путь к более зрелым и точным решениям.

20 ноября становится сердцем этого периода — днем внутренней алхимии. В этот день происходит новолуние в Скорпионе и соединение Солнца с ретро Меркурием — момент, когда завершается старый цикл мышления и начинается новый. Мы отпускаем отжившие мысли, убеждения, связи. Дверь в прошлое закрывается — и за ней нас встречает свежий воздух, новые смыслы, новая сила.

Этот ретроградный Меркурий не ломает — он очищает. Все, что возвращается, приходит для завершения. Все, что исчезает, уходит навсегда. А все, что остается, — действительно наше.

Овен

Для вас первая половина ноября — время переосмысления планов и направлений. Ретро Меркурий в Стрельце поднимает тему мировоззрения и целей: вы можете почувствовать, что прежний путь больше не вдохновляет. Возникает желание начать заново, но пока лучше не действовать, а наблюдать. Возможны задержки в обучении, поездках, переговорах — не спешите, они откроют вам новые перспективы. С 19 ноября энергия становится глубже, и вы начинаете понимать, что истинная сила не в движении, а в осознанности.

Телец

С 19 по 29 ноября ретро Меркурий в Скорпионе проходит по вашему сектору партнерства — и отношения становятся испытанием на честность. Старые эмоции, обиды или неразрешенные разговоры возвращаются, чтобы вы могли их завершить. Возможны ситуации ревности или недосказанности — не подавляйте их, а разберитесь, откуда они растут. Период непростой, но очищающий: все, что остается после него, станет настоящей опорой.

Близнецы

Ретро Меркурий, ваш управитель, разворачивает внимание к отношениям и внутренним конфликтам. До 18 ноября возможны трудности в коммуникации: слова понимаются не так, как вы их произносите. Это время, когда полезно пересматривать договорённости, возвращаться к старым контактам, завершать начатое. После 19 ноября фокус смещается к работе и здоровью — обращайте внимание на сигналы тела и не перегружайте себя.

Рак

Вам ретроградный Меркурий приносит спокойствие и мудрость. В первой половине месяца вы наблюдаете, как другие спешат и ошибаются, а во второй — понимаете, почему нужно было подождать. Вода Скорпиона и стационарный Юпитер в вашем знаке помогают вам восстановить внутреннюю опору, наладить контакт с близкими, простить и отпустить прошлое. Это время душевного исцеления, когда тишина говорит громче слов.

Лев

Для Львов ноябрь требует сдержанности. В первой половине месяца вы можете чувствовать эмоциональное напряжение в общении, а во второй — неразбериху в делах семьи или дома. Меркурий в Скорпионе создает ощущение, будто все вокруг становится чересчур личным. Будьте внимательны к словам — одно неосторожное высказывание способно разрушить хрупкое равновесие. Слушайте больше, чем говорите, и избегайте крайностей.

Дева

Ваш управитель Меркурий уводит вас вглубь собственных мыслей. До 18 ноября вы можете чувствовать усталость от переизбытка информации и внешнего шума. Это идеальное время для внутреннего анализа и расстановки приоритетов. После 19 ноября интуиция станет вашим главным инструментом. Появятся ответы на вопросы, над которыми вы давно размышляли. Главное — не давите на себя, а позвольте процессам разворачиваться естественно.

Весы

Ретро Меркурий в ноябре откроет тему ценностей — и духовных, и материальных. Пока Меркурий движется по Стрельцу (9 — 18 ноября), внимание сосредоточится на общении, идеях и контактах. Может появиться человек из прошлого, чтобы завершить незаконченную беседу или вернуть недосказанное. После 19 ноября, когда Меркурий вернется в Скорпион, акцент смещается во второй дом — сферу ресурсов, самоуважения и финансов. Возможно, придётся пересмотреть договоренности, пересчитать доходы, переоценить свои усилия.

Скорпион

Вы — в центре космических событий. Ретро Меркурий в вашем знаке во второй половине месяца активирует глубокую внутреннюю работу. Появляются яркие сны, инсайты, возвращаются старые чувства и незавершенные истории. Всё, что всплывает, требует честного взгляда. Новый цикл Меркурия 20 ноября становится точкой перерождения: вы отпускаете старую боль и возрождаетесь обновлёнными. Это не просто трансформация — это некий ритуал посвящения в собственную силу.

Стрелец

Меркурий в вашем знаке до 18 ноября замедляет привычный темп. То, что вы раньше произносили легко, теперь требует глубины и точности. Возникает необходимость проверить свои убеждения, веру, планы на будущее. Период ретроградности помогает очистить мышление от излишнего идеализма и вернуть реальное видение. После 19 ноября возможен эмоциональный спад — используйте его для отдыха и пересмотра целей.

Козерог

Сначала, с 9 по 18 ноября, он проходит по двенадцатому дому вашего зодиакального круга. Это словно пауза перед новым стартом, когда нужно остановиться и услышать собственные мысли, чтобы не действовать по инерции. Вы можете столкнуться с внутренними сомнениями, особенно в профессиональной сфере. А когда Меркурий вернется в Скорпион, с 19 по 29 ноября, он активизирует ваш сектор единомышленников, планов и общественных связей. Возможно, придётся вернуться к старым проектам или пересмотреть круг общения.

Водолей

Во второй половине ноября ретро Меркурий в Скорпионе активирует ваш сектор карьеры и статуса. Возможны изменения в рабочих отношениях, непонимание с руководством или клиентами. Главное — сохранять гибкость и не сопротивляться переменам. Старые проекты могут вернуться, требуя доработки. Ваша задача — быть наблюдателем, а не участником хаоса. После новолуния 20 ноября придет ясность и новое направление.

Рыбы

Для вас ноябрь становится месяцем прозрений. Когда Меркурий движется по водным знакам, интуиция становится особенно острой. Вы можете получать знаки, сны, предчувствия — и все они не случайны. С 19 по 29 ноября жизнь словно замедляется, чтобы вы смогли услышать внутренний голос. Это время духовного обновления, когда все внешнее отходит на второй план, а внутренний свет становится вашим главным ориентиром.