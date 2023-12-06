Ретроградный Меркурий с 13 декабря 2023 по 2 января 2024: что нас ждет в это время

Начало 2024 года приходится на период ретро Меркурия, связывает прошлое и будущее, символизирует то, что многие темы 2023 года будут развиваться и в новом году. В это время в информационном пространстве много тревожных известий, но важно не поддаваться мрачным мыслям и настроениям в новогоднюю ночь, чтобы не программировать себя на негатив.

13 декабря Меркурий переходит в ретро фазу в знаке Козерога, а выйдет из нее 2 января в Стрельце. Но "тормозящее" влияние планеты ощущается с 25 ноября и продолжится до 21 января – это время петли ретроградности Меркурия, оказывающие существенное воздействие на ход всех процессов, происходящих на Земле, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Меркурий – планета, которая быстрее всех других делает полный оборот вокруг Солнца и никогда не отходит от него на большое расстояние. Для этого ей приходится 3 – 4 раза в год уходить в фазу обратного движения, требуя от людей в это время изрядной доли терпения и выдержки.

Традиционно в астрологии за Меркурием закреплены следующие темы: торговля, коммуникация с другими людьми, транспорт, поездки, мышление, документы, обучение. Именно фазы этой планеты влияют на то, как будут развиваться события, связанные с жизненными сферами, которые характеризует Меркурий. Ретроградность Меркурия приостанавливает их, обусловливает различного рода задержки, опоздания, недопонимания, поломки и сбои.

Находясь в Козероге с 13 до 23 декабря, Меркурий отсеивает все лишнее, что препятствует нормальной интеллектуальной работоспособности. Сразу же после начала своего нового цикла 23 декабря, Меркурий возвращается из Козерога в знак Стрельца, создавая атмосферу внешней радости, но внутренней озабоченности своим душевным состоянием.

Знак Козерога комфортен для Меркурия, способствует осознанию своей жизненной перспективы, главных целей, путей и способов их достижения. Многие замыслы и темы, которые нас увлекали в 2023 году, над реализацией которых мы серьезно работали, больше не вызывают интереса. Приходит понимание того, что определенный жизненный этап окончен и пришло время двигаться в сторону больших возможностей.

С 23 декабря до 14 января Меркурий движется ретроградно по знаку Стрельца, который связан с расширением мировоззрения, философией, высшим образованием, зарубежьем, изучением иностранных языков, преподаванием. В это время новые знания усваиваются с трудом, но зато отлично дается повторение пройденного материала, корректировки. Данный период отлично подходит для глубоких размышлений о жизни, самосовершенствования, исправления ранее совершенных ошибок.

В Стрельце Меркурий имеет статус изгнания, условно слабый. Но, сочетаясь со светлыми и позитивными энергиями этого знака Зодиака, в который планета вошла уже после соединения с Солнцем 23 декабря (т.е. после начала нового цикла), создает благоприятные возможности для расширения связей, активной социальной деятельности, образования, взаимоотношений с иностранцами, создания нового бизнеса и организации групповых проектов.

С 23 декабря застоявшиеся дела можно сдвинуть с неподвижной точки, но важно подойти к этому со всей ответственностью. Важно сосредоточиться, быть бдительными и осторожными, либо если уже настроились на празднование Нового года, то все начинания отложить до 3 января 2024 года. В период ретроградного движения Меркурия легко воспринимается всякого рода обман, а мошенники без труда вводят в заблуждение доверчивых людей. В это время лучше общаться только с теми, кого давно знаете и ни в коем случае не попадать в новые компании.

После завершения петли ретроградности планеты 21 января, собственные амбициозные планы будет легче воплотить в реальность. Более того, с этого дня Плутон войдет в знак Водолея, настойчиво напоминая о том, что новые времена наступили.

C 13 по 23 декабря 2023:

Тельцы, Девы и Козероги, рожденные в первой декаде зодиакальных знаков, имеют все шансы правильно завершить календарный год, закрыть вялотекущие дела и создать для себя хорошую базу, которая поможет интегрироваться в новую реальность уже вначале 2024 года. Очень важно в это время пересмотреть свои взаимоотношения с деньгами. Наверняка вы обнаружите пути для расширения своих финансовых границ и увеличения материальных возможностей. Действия становятся более вдумчивыми, мелких промахов происходит меньше. Однако риск серьезных ошибок все же не исключен, а также повышается тенденция к неправильному пониманию вещей.

Овнам, Весам и Козерогам, рожденным в первой декаде зодиакальных знаков, очень сложно строить взаимоотношения и решать вопросы, которых скопилось масса к концу года. В этот период в окружающем вас пространстве царит суматоха и спешка. Внезапно возникают задачи, требующие срочного решения, что провоцирует накал эмоций и нервозность. Поступающая информация может сбить вас с толку, а нечестные люди этим воспользоваться. Если же все запланированные задачи будут реализованы к 13 декабря, старые дела закрыты, то период с 13 по 23 декабря, в целом, пойдет относительно легко. Главное следить за тем, что и кому вы говорите, т.к. велик риск наговорить лишнего, поддавшись чувствам.

C 24 декабря 2023 по 21 января 2024:

Девы, Близнецы и Рыбы, рожденные в третьей декаде зодиакальных знаков, в конце 2023 года – первые две декады 2024 года переполнены эмоциями и невысказанными обидами. Транзитный Меркурий в Стрельце формирует напряженные аспекты к Солнцу вышеперечисленных представителей знаков Зодиака и поднимает самые неприятные старые дела, связи из прошлого и нерешенные вопросы личных и деловых взаимоотношений. В стремительно меняющихся внешних обстоятельствах важно не упустить шанс использовать ситуации в свою пользу. Если не вы, то другие смогут это сделать, а вам останется только наблюдать за их трансформациями, открывающими дорогу к счастливой жизни.

Овнам, Львам, Стрельцам, рожденным в третьей декаде зодиакальных знаков, стоит действовать смелее, озвучивать свои желания, заявлять о себе. Велика вероятность, что вас услышат, посодействуют в делах, помогут с документами, если эти темы актуальны. Благоприятное время для деловых поездок и путешествий в те города и страны, которые уже посещали. Хорошее время для занятий творчеством. Поднимайте свою популярность, чтобы потом ее монетизировать! Важно правильно расставить свои приоритеты, направить усилия на расширение горизонтов и возможностей. Если есть "скелеты в шкафу", надо быть готовыми к тому, что ранее неучтенные обстоятельства и непризнанные ошибки прошлого, могут стать серьезным препятствием на пути к успеху.

Все представители знаков Зодиака, у кого в натальной карте Меркурий ретрограден, испытывают сильное желание докопаться до правды, найти истинные, правильные способы достижения целей и решение наболевших проблем. И у многих людей это получается, поскольку энергии этого периода созвучны с вашим природным потенциалом.

Дни ретроградного Меркурия идеально подходят для того, чтобы посмотреть на вещи критическим взглядом и под другим углом. Осторожными стоит быть всем тем, кто по какой-то причине скрывает информацию.

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