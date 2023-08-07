Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: что нас ждет в это время

С 23 августа по 15 сентября Меркурий находится в фазе ретроградного движения в Деве – самом практичном и основательном знаке Зодиака.

Меркурий является предприимчивой и энергичной планетой, управляет знаками Близнецы и Дева. В период ретроградности Меркурия ход всех процессов замедляется, чаще возникают препятствия. Но при этом глубже осознается происходящее, лучше усваивается информация, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Планета Меркурий названа в честь римского бога Меркурия (греческое имя Гермес), быстроногого небесного курьера, посредника между богами и людьми. Также, его знают как бога путешествий и торговли, общения и красноречия, ловкости и хитрости. Одним из знаменитых неотъемлемых атрибутов бога Меркурия являются крылатые сандалии – на них он способен со скоростью мысли перемещаться куда захочет. Девиз Меркурия: "Я интересуюсь!".

Меркурий – планета, которая быстрее всех других делает полный оборот вокруг Солнца. При этом Меркурий никогда не отходит от него на большое расстояние, и для этого планете приходится три раза в год на три недели уходить в фазу ретроградного движения. В это время возникают проблемы с документами, случаются отмены рейсов, задержки и другие технические неприятные истории. У некоторых людей появляется страх упущенных возможностей.

Дева – знак стихии Земли, Меркурий – планета Воздуха и Земли. Влияние транзита Меркурия по Деве способствует сохранению имущества и приумножению ресурсов, благодаря неспешной, ответственной работе. Во всех сферах, где происходит обмен или купля-продажа, торговые сделки и денежные расчеты, достигаются хорошие результаты. Однако в период ретроградности Меркурия более успешны старые проекты, продажи б/у техники или квартир на вторичном рынке жилья, сотрудничество с давними партнерами. Эффективность высокая во всех делах, где не нужна скорость.

Некоторые сложности, связанные с ретроградностью Меркурия, длятся значительно дольше, чем три недели ретродвижения планеты. Петля ретроградности Меркурия начинается с 4 августа и заканчивается 30 сентября, новый цикл планеты относительно Солнца – 6 сентября. В этот период стоит обратить внимание на бытовые проблемы, подумать о своем здоровье, пересмотреть свое отношение к работе. Разрешение всех актуальных вопросов и задач, реализация планов, прояснение события первой недели августа, произойдет только к концу сентября.

23 августа, в день смены фазы движения Меркурия, в 12:01 по киевскому времени Солнце входит в знак Девы. Соединение ретро Меркурия и Солнца в Деве 6 сентября откроет новый цикл планеты, который продлится приблизительно 4 месяца. Во второй декаде сентября появятся новые идеи, откроются возможности, позволяющие закрыть дела, выйти из круга проблем предыдущего цикла. В периоды ретроградности все те же качества Меркурия направлены вглубь, поэтому люди склонны докапываться до сути вещей.

Ретроградность Меркурия значительно тормозит все сферы, которые находятся под управление этой планеты: торговля, каждодневное общение, транспорт, техника, поездки, мышление. Именно транзиты Меркурия влияют на то, как будут развиваться события, связанные с этими областями жизни. В период с 23 августа по 15 сентября влияния ретро-Меркурия обусловливают различного рода задержки, опоздания, недопонимания, поломки и сбои. Неурядицы и непредсказуемые обстоятельства могут выбить из колеи. Сами по себе они зачастую не несут особого вреда, но в комплексе вполне способны нанести ощутимый урон.

Стоит помнить о том, что с 23 июля по 4 сентября Венера, также находится в фазе ретроградного движения. Две ретропланеты земной группы во второй половине августа – начале сентября могут значительно подпортить настроение. В эти дни многие проекты, на которые были возложены большие надежды, не оправдают усилий, а ресурсы и время окажутся потраченными зря. Лучше отойти от дел в этот период, отдохнуть, набраться сил и энергии, подготовиться к продуктивной осени.

Ретроградность Меркурия усиливает негативные реакции, выявляет слабые качества человека – это может быть эмоциональная неустойчивость, непостоянство, изворотливость, болтливость, переключение внимания. Часто происходит смена настроения с возбуждения на торможение и обратно. Энергия Меркурия, в зависимости от обстоятельств, способна быть созидательной или разрушительной. Эта планета заставляет размышлять и делать выводы, метаться из стороны в сторону, устанавливать контакты, в поисках ответов на массу вопросов.

Тем не менее, ретроградный Меркурий – вовсе не повод унывать, поскольку наряду с очевидными неприятностями он таит в себе массу возможностей. Например, это хорошее время для возобновления контактов со старыми знакомыми. Будут удачны поездки в те места, где уже были, встречи с родственниками, если давно не виделись.

Больше всего влиянию ретроградного Меркурия подвержены представители знаков Дева и Близнецы, а также все, кто сосредоточены на учебе, работают с цифрами и документами, занимаются бизнесом, доставкой товаров, их складированием и распределением. В это время люди воспринимают информацию более эмоционально, но при этом субъективно ее оценивают.

Знак Рыбы (мутабельная Вода) находится напротив знака Девы (мутабельная Земля) – в астрологии это ось служения, которая связана с помощью и пониманием нужд людей. Эта ось подчеркивает важнейшие женские качества – заботливость, умение создать уют и смягчить стрессы. В период ретро-Меркурия в Деве более тщательно изучаются социальные вопросы, уделяется внимание жизнеобеспечению, активизируется работа волонтеров, социальных работников, врачей.

При этом люди, рожденные под знаком Рыбы, тяжело переносят оппозицию ретро-Меркурия к своему натальному Солнцу. В Рыбах планета имеет слабые статусы – изгнание и падение. Ретро-Меркурий в Рыбах заставляет делать сложный выбор, чем-то жертвовать, сталкиваться с критикой и осуждением. Чтобы свести к минимуму неприятности, выражайтесь ясно, не сдавайтесь, если что-то не получается с первого раза. Постарайтесь хоть немного отдохнуть и в спокойном состоянии продумать стратегию действий.

Стрельцам также непросто в дни ретроградности Меркурия, особенно при транзитах планеты по знакам Девы, Рыб или Близнецов. Это связано с тем, что Меркурий напрямую связан с характеристиками Стрельца, поскольку в этом знаке имеет статус изгнания. Поэтому лучше в этот период свести к минимуму общественную деятельность, отложить решение важных вопросов на более подходящее время и, главное, избегать конфликтов, беречь свою репутацию. Иначе шлейф неприятностей будет тянуться очень долго, а помириться вряд ли удастся в обозримом будущем.

Ретро-Меркурий акцентирует повседневные дела, поэтому все в той или иной степени будут ощущать его вибрации. Может присутствовать ощущение скованности, безысходности, но, чтобы ни происходило, не бывает безвыходных ситуаций, бывает выход, который не очень нравится. В этот период необходимо проверять и перепроверять по нескольку раз то, что подписываете, кому перечисляете деньги, на какие дни и даты покупаете билеты.

Старайтесь иметь запас по времени перед важной встречей, поездом или самолетом, вчитывайтесь в бумаги, которые подписываете, не поленитесь досконально изучить все вопросы, а также удостовериться в правильности данных. В период ретроградности Меркурия эти меры абсолютно уместны: вероятность ошибок велика как никогда.

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