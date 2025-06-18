Ретроградный Меркурий с 30 июня по 25 августа 2025 года: что нас ждет в это время

Ретроградный Меркурий с 30 июня по 25 августа 2025 года / © Associated Press

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Символ Льва восходит к нескольким мифологическим сюжетам, но один из самых ярких — Лев Немейский из древнегреческой мифологии. Это чудовище с неуязвимой шкурой, которое терроризировало округу. Победить его мог только герой — и им стал Геракл в своем первом подвиге. Он задушил льва голыми руками, а его шкуру стал носить как броню, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Этот миф говорит нам о преодолении дикого начала через силу духа и доблесть — и о том, как внутренняя мощь может стать защитой. Победив Льва, Геракл обретает не только славу, но также он учится смирению и использованию силы во благо.

Также Лев символизирует созвездие, подаренное Зевсом, в честь героизма. Это указывает на космическое одобрение силы, когда она используется во имя великого. При транзите ретро Меркурия по Льву актуальны вопросы эго и самовыражения, авторства и признания.

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Лев — знак, управляемый Солнцем. Отсюда архетип вечного ребенка: щедрого, яркого, любящего праздник, но порой уязвимого перед отсутствием внимания.

Солнце — сам принцип Жизни, частица Творца в каждом из нас. В период ретро Меркурия может появиться размышления о тех идеях, которые так и не были реализованы. Или же сожаления о том, что промолчали, когда хотели что-то сказать.

У Льва огромное сердце (в астрологии он управляет сердцем и спиной). Он защищает тех, кого любит, предан до конца, но может быть раним, если не получает тепла в ответ. Знак Льва символизирует внутренний огонь, стремление быть признанным, освещать путь другим, творить из любви, вдохновения и силы духа.

Ретро Меркурий во Льве — как режиссер, который вдруг разворачивает съемку назад, чтобы переснять эпизод, где актер (это вы!) сыграл не из сердца, а из страха. Это наилучшее время для того, чтобы переосмыслить, что значит быть собой и восстановить утерянную гордость, а также простить прошлые «фальшивые реплики».

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Когда Меркурий — бог общения, торговли и посредник между мирами — проходит ретроградно по знаку Льва, происходит встреча Вестника с Царем. Но этот Вестник разворачивается не наружу, а в покой внутреннего зала, туда, где прячутся тени: забытые творческие замыслы, горечь непризнания, раны эго и нереализованная любовь.

Петля Меркурия начинается 30 июня в 4⁰15' Льва, символизируя кармический коридор между тем, что было, и тем, что должно быть осмыслено. Здесь каждый день может напоминать о ранее принятых решениях и забытых словах. Семена причин уже заложены и все, что происходит в этот период, станет предметом переосмысления. Возвращаясь к прошлому — мы исправляем ошибки, исцеляемся и освобождаемся от эмоциональных грузов.

Лев призван быть светом для других, не теряя связи с внутренним центром. Его задача — научиться светить не ради одобрения, а потому что свет — природа знака Льва. Он воплощает силу, которая не подавляет, а вдохновляет. Это лидер, который ведет не страхом, а примером, харизмой и открытым сердцем.

В этом ретро цикле разворачивается внутренний сценарий, связанный с самовыражением, творчеством, лидерством, заставляя нас вернуться к собственной сути, к тому, кем мы являемся, когда не боимся выйти в центр.

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Особенно значимыми будут даты стационарных моментов:

Стационарно ретроградный Меркурий — 17 июля в 15⁰30' Льва. Это день замедления перед разворотом в ретро фазу, что приносит проблески осознания.

Меркурий стационарный с разворотом в директное движение — 11 августа в 4⁰15' Льва. Максимальная концентрация энергии планеты и знака, дает шанс увидеть все предельно ясно. В этот день можно глубже понять внутренние смыслы ретро фазы Меркурия во Льве.

С 18 июля по 10 августа — ретроградный Меркурий в полном действии. Период возвращения, перезапуска, пересмотра. Возникают люди из прошлого, возвращаются несказанные слова, всплывают старые творческие проекты. В этот период ни в коем случае не жгите мосты: то, что кажется окончательной точкой, на самом деле, может оказаться переигранной ролью.

Ретро Меркурий в знаке Льва говорит громко, ярко, творчески. Но в ретро фазе его громкость может превратиться в эхо воспоминаний, гордость — в пересмотр самооценки, креативность — в возвращение к забытым идеям. Это время, чтобы переписать свой личный миф, дать новое звучание голосу сердца. Возможны технические сбои — особенно в делах, требующих зрелищности, ведь Лев любит сцену.

12 августа Меркурий начинает движение вперед, но еще в пределах «петли». С этого дня многое становится на свои места, а сложности и драмы ретро периода остаются позади. Приходит осознание, что вовсе не обязательно быть идеальным — важно быть собой.

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После почти двух месяцев астрологической драмы, пауз, переигрываний и оживших тем прошлого, Меркурий завершает свою ретроградную петлю на 15°30′ Льва. Это день, когда восстанавливается сцена собственного внутреннего автора — не для того, чтобы повторять старое, а чтобы начать следующую главу без фальши. Мы возвращаемся туда, где 17 июля начался разворот — но с другим взглядом, другим знанием и, самое главное, — другим голосом.

Лев — знак выраженности, творчества, сцены, сердца. А Меркурий здесь — образ собственного «Я», то, как мы рассказываем о себе миру. Метафорически — это финал пьесы. Представьте, что вы стоите на сцене, текст отрепетирован, вы знаете, зачем вы вышли под свет софитов. То, что казалось непонятным, — наконец становится ясным. Возвращаются забытые таланты, восстанавливаются давние идеи, появляется внутренний ясный свет, исходящий из сердца.

В завершении петли открываются вопросы:

Как я говорю о себе? Из эго или из подлинности?

Где я боялся выразиться? Где переигрывал?

Как изменилась моя самооценка за эти недели?