Рулет из лаваша с грибами и сыром: простой рецепт

Эта закуска придется по вкусу каждому. Рулет отлично подойдет в качестве дополнения к супу или как самостоятельное блюдо.
Блюдо приготовьте заранее и храните в холодильнике до прихода гостей, а затем просто нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу.
Ингредиенты
- лаваш
- 1 шт.
- шампиньоны
- 250 г
- сыр твердый
- 100 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- сливочное масло
- 30 г
- майонез
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень петрушки
- Грибы промойте, лук очистите, нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета. Остудите.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Петрушку промойте и измельчите.
- В миску выложите обжаренные грибы, сыр, зелень, майонез, перец черный молотый, соль и перемешайте.
- Выложите начинку на лаваш и равномерно ее распределите. Заверните в тугой лаваш и отправьте в холодильник на один час.
Советы:
- Рулетики можно обжарить на сковороде с растительным маслом.
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