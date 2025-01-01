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Рулет из лаваша с грибами и сыром: простой рецепт

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
217 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
1 мин
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Рулет из лаваша с грибами и сыром: простой рецепт

Рулет из лаваша с грибами и сыром / Фото: Getty Images

Эта закуска придется по вкусу каждому. Рулет отлично подойдет в качестве дополнения к супу или как самостоятельное блюдо.

Блюдо приготовьте заранее и храните в холодильнике до прихода гостей, а затем просто нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Ингредиенты

лаваш
1 шт.
шампиньоны
250 г
сыр твердый
100 г
лук репчатый
1 шт.
сливочное масло
30 г
майонез
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень петрушки
  1. Грибы промойте, лук очистите, нарежьте  на мелкие кубики и обжарьте на сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета. Остудите.
  2. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  3. Петрушку промойте и измельчите.
  4. В миску выложите обжаренные грибы, сыр, зелень, майонез, перец черный молотый, соль и перемешайте.
  5. Выложите начинку на лаваш и равномерно ее распределите. Заверните в тугой лаваш и отправьте в холодильник на один час.

Советы:

  • Рулетики можно обжарить на сковороде с растительным маслом.

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