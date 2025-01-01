Рулет из лаваша с грибами и сыром: простой рецепт

Эта закуска придется по вкусу каждому. Рулет отлично подойдет в качестве дополнения к супу или как самостоятельное блюдо.

Блюдо приготовьте заранее и храните в холодильнике до прихода гостей, а затем просто нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Ингредиенты лаваш 1 шт. шампиньоны 250 г сыр твердый 100 г лук репчатый 1 шт. сливочное масло 30 г майонез 2 ст. л. перец черный молотый соль зелень петрушки

Грибы промойте, лук очистите, нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета. Остудите. Твердый сыр натрите на крупной терке. Петрушку промойте и измельчите. В миску выложите обжаренные грибы, сыр, зелень, майонез, перец черный молотый, соль и перемешайте. Выложите начинку на лаваш и равномерно ее распределите. Заверните в тугой лаваш и отправьте в холодильник на один час.

Советы:

Рулетики можно обжарить на сковороде с растительным маслом.

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