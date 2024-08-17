Рулетики из кабачков с помидорами и сыром: рецепт легкой закуски

Рулетики из кабачков – это отличная летняя закуска, которая подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного обеда или ужина.
Кабачковые рулетики готовят на основе кабачковых слайсов, которые обжариваются в яичном кляре. А нежную, сырную начинку дополнит сочный помидор и пикантный чеснок.
Ингредиенты
- кабачки молодые
- 2 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- сметана
- 2 ст. л.
- мука
- 1 ст.
- яйца куриные
- 2 шт.
- помидоры
- 1 шт.
- перец черный молотый
- соль
- укроп свежий;
- растительное масло
- В отдельной миске взбейте венчиком яйца с солью.
- Сыр твердый натрите на крупной терке.
- Помидоры нарежьте полосками.
- Укроп мелко измельчите.
- Кабачки промойте, обрежьте хвостики и нарежьте тонкими слайсами. Посолите. С двух сторон обваляйте в муке, окуните во взбитое яйцо и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом, с двух сторон, до золотистой корочки.
- Для начинки соедините сыр твердый, сметану, зелень, чеснок, выдавленный через пресс, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
- На обжаренный кабачок выложите сырную начинку, помидор и заверните в рулетик.
Советы:
- Сыр используйте любой.
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