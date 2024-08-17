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Рулетики из кабачков с помидорами и сыром: рецепт легкой закуски

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
122 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
150
Время на прочтение
1 мин
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Рулетики из кабачков с помидорами и сыром: рецепт легкой закуски

Рулетики из кабачков с помидорами и сыром / Фото: Credits

Рулетики из кабачков – это отличная летняя закуска, которая подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного обеда или ужина.

Кабачковые рулетики готовят на основе кабачковых слайсов, которые обжариваются в яичном кляре. А нежную, сырную начинку дополнит сочный помидор и пикантный чеснок.

Ингредиенты

кабачки молодые
2 шт.
сыр твердый
100 г
сметана
2 ст. л.
мука
1 ст.
яйца куриные
2 шт.
помидоры
1 шт.
перец черный молотый
соль
укроп свежий;
растительное масло
  1. В отдельной миске взбейте венчиком яйца с солью.
  2. Сыр твердый натрите на крупной терке.
  3. Помидоры нарежьте полосками.
  4. Укроп мелко измельчите.
  5. Кабачки промойте, обрежьте хвостики и нарежьте тонкими слайсами. Посолите. С двух сторон обваляйте в муке, окуните во взбитое яйцо и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом, с двух сторон, до золотистой корочки.
  6. Для начинки соедините сыр твердый, сметану, зелень, чеснок, выдавленный через пресс, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
  7. На обжаренный кабачок выложите сырную начинку, помидор и заверните в рулетик.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

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