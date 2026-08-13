Сонце во Льве с 23 августа по 23 сентября 2026 года: время, когда придется разобрать свою жизнь по полочкам

Солнце во Льве с 23 августа до 23 сентября 2026 года / © Associated Press

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Два события, случившиеся почти в одну минуту — и это тот самый случай, когда стоит присмотреться внимательнее к происходящему вокруг, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Мифологический ключ знака Девы: Деметра, Персефона и время сбора урожая

Знак Девы традиционно связывают с образом богини плодородия и земледелия — в греческой мифологии чаще всего с Деметрой или её дочерью Персефоной, а в более широком смысле — с архетипом девы-жницы, держащей в руках колос пшеницы (это созвездие изображают именно так, с колосом — самой яркой звездой которого не случайно называется Спика, «колос» на латыни).

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Миф о Деметре и Персефоне — это история о цикличности, труде и вознаграждении за терпение. Деметра не просто дарит урожай — она заставляет землю ждать, трудиться, проходить через засуху и холод, чтобы затем получить плоды. Символически вход Солнца в Деву каждый год совпадает с временем настоящего сбора урожая в природе — это точка, когда становится ясно, что проросло, а что не дало плодов, что было посеяно верно, а что требует пересмотра на будущий сезон.

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Мифологический ключ Меркурия: посланник у врат забвения

Меркурий — это Гермес, единственный из олимпийских богов, кто мог свободно перемещаться между миром живых и царством мёртвых. Именно Гермес провожал души в подземный мир — роль психопомпа, проводника между реальностями. Эта функция становится символически важной именно сейчас, когда Меркурий встречается с южным (нисходящим) узлом — точкой, которую астрологи традиционно связывают с прошлым, с уже прожитым опытом, с тем, что человек приносит с собой из предыдущих этапов жизни (в кармической традиции — даже из прошлых воплощений).

Соединение Меркурия с южным узлом — это встреча бога-проводника с вратами, ведущими назад, в глубину уже пройденного пути. Гермес здесь не просто путешественник — он посредник, чья задача не тянуть назад, а помочь произнести последнее слово, закрыть разговор, который слишком долго оставался неоконченным.

Само по себе совпадение по времени крайне символично. Солнце — это воля, самосознание, то, кем человек является в моменте настоящего. Дева — знак различения, анализа, способности отделить важное от лишнего. Когда светило входа в этот аналитический, разбирающий по деталям знак совпадает с активацией темы прошлого через Меркурий, получается редкий эффект: у человека появляется одновременно и желание, и способность трезво разобрать своё прошлое, не утопая в нём эмоционально.

Это говорит о некой инвентаризации — как будто разум наконец получает разрешение сесть и разложить по полочкам старые истории, недосказанные слова, невыясненные отношения, привычные модели поведения, которые давно пора было пересмотреть.

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Солнце меняет характер: от царя к труженику

Здесь важно понимать принципиальную разницу между тем, как Солнце проявляет себя во Льве и как оно раскрывается в Деве. Лев — это Солнце в своей обители, где оно светит ради самого света, ради собственного проявления, признания, творческого самовыражения. Дева же — знак, где Солнце оказывается в положении экзальтации по одним традициям или, по крайней мере, в очень практичной, служебной роли — здесь свет светит не ради себя, а ради конкретной пользы, результата, помощи.

Это можно представить так: если Солнце во Льве — это царь на троне, купающийся в лучах собственного величия, то Солнце в Деве — тот же царь, снявший корону, чтобы лично проверить, как идут дела в хозяйстве, требующий отчёта, детального разбора, честной оценки того, что действительно работает.

Внимание к деталям выходит на первый план. После размашистой, драматичной энергии Льва наступает время, когда важна каждая мелочь. То, что раньше казалось несущественным, теперь требует проверки — договоры, обещания, планы, здоровье, привычки. Дева не терпит приблизительности: она просит точности.

В последние дни августа мысли невольно возвращаются назад, что также обусловлено влиянием коридора затмений. И трудно не думать о прошлом — о людях, ситуациях, разговорах, которые казались закрытыми, но на самом деле всё ещё требуют осмысления. Это часть процесса, который начался с солнечного затмения 12 августа и завершится лунным затмением 28-го. Меркурий здесь работает как архивариус, которому поручили навести порядок в старых записях перед тем, как открыть новую главу.

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Разговоры получают особый вес. Слова, произнесённые в этот день, часто оказываются финальной точкой в давно тянущейся истории — будь то извинение, которое наконец находит нужную форму, объяснение, которое проясняет многолетнее недопонимание, или прощание, которое давно назрело, но не находило повода прозвучать. Меркурий-проводник помогает подобрать точные слова именно для завершения, а не для продолжения бесконечного цикла.

Повторяющиеся темы требуют финального решения. Южный узел — это ещё и про паттерны, которые повторяются снова и снова, пока человек не осознает урок, который они несут. Если в последние недели (особенно с 20 по 23 августа, когда Солнце тоже соединялось с этим кармическим узлом) вы замечали, что сталкиваетесь с одной и той же ситуацией в разных декорациях — этот день может дать интеллектуальную ясность о том, что именно эта ситуация пытается вам показать.

Информация о прошлом всплывает сама в третьей декаде августа. Не исключены неожиданные новости, документы, воспоминания или контакты, связанные со старыми делами, — они приходят не для того, чтобы затянуть обратно, а чтобы дать возможность осознанно закрыть тему.

Если давно откладывали разговор, который должен расставить точки в старой истории — это благоприятный момент для него, при условии, что цель разговора не ворошить прошлое заново, а именно завершить его.

Хорошо в эти дни:

Разобрать архивы — в прямом смысле (документы, старую переписку) и в переносном (мысли, воспоминания, невыясненные вопросы)

Написать или сказать то, что давно откладывалось — письмо, которое никогда не отправляли, разговор, которого избегали

Проанализировать повторяющиеся ситуации в жизни — Дева даёт способность видеть закономерности трезво, без лишних эмоций

Не начинать новых крупных проектов именно в этот конкретный день — энергия смотрит назад, а не вперёд, лучше дать ей довести до конца дело осмысления, а уже потом двигаться дальше.

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