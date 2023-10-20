С 24 октября начинается напряженный период для Тельцов, Львов и Водолеев

С 24 октября до 24 ноября 2023-го активны энергии Скорпиона, что создает определенные сложности представителям знаков Тельца, Льва, Водолея. В это время возникает множество препятствий, обстоятельства не позволяют проявить свою свободу воли.

Особенно сложные дни с 24 октября до 10 ноября, когда Солнце, Марс и Меркурий образуют напряженные аспекты к Солнцу Тельцов, Львов и Водолеев. Может казаться, что жизнь зашла в тупик, а сил для перезагрузки нет. Однако если сосредоточиться на выявлении причин возникающих проблем, вернуться мыслями в прошлое, то придут озарения, которые помогут улучшить жизненные ситуации, осознать и исправить ошибки, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

С 10 до 24 ноября градус напряжение немного снизится, поскольку Меркурий выйдет из мрачного Скорпиона и войдет в позитивный знак Стрельца, что облегчит понимание текущего положения дел и того, что необходимо сделать, чтобы выбраться из замкнутого круга проблем. Поэтому ни в коем случае не стоит падать духом, а нужно постараться увидеть в этих проблемах новые возможности и начать действовать.

Скорпион – знак мощной энергии, мистики, силы воли и выносливости. При движении по Скорпиону, Марс обладает огромной энергией, ведь это знак второго управления планеты. Напряженный аспект от Марса всегда связан с агрессией, резкими поступками, воинственными настроениями. От того, какую точку отсчета Тельцы, Львы и Скорпионы на шкале действий и решений примут, от того и зависит эффективность ближайшего месяца. Стоит помнить, что в напряжённых аспектах гораздо больше энергии, чем в гармоничных. И уже от человека зависит, будет он раздавлен ею или использует ее для борьбы и преодоления препятствий.

Энергии Скорпиона способствуют преображениям, обнулению ситуаций, что позволяет начать многое с чистого листа. Перемещаясь по знаку Скорпиона до 10 ноября, Меркурий поможет трансформировать негативные мысли и достичь глубины понимания волнующего вопроса всем, кто готов проявлять активность, а не заниматься пустой болтовней, жалуясь окружающим на то, как несправедлив мир.

Все, что будет происходить в период с 24 до 10 ноября, может иметь долгие последствия, и то, какими они будут, во многом зависит от осознанности человека. Это время ярких эмоций, как негативно, так и позитивного характера, глубокого самоанализа, а также тайн и манипуляций. Меркурий в Скорпионе не лучшим образом влияет на взаимодействие между людьми, поскольку характер общения и образ мыслей приобретают оттенок недоверия и подозрительности к другим.

Многим Тельцам, Львам и Водолеям очень непросто в этот период, становятся более резкими в высказываниях, склонны к спорам и ссорам. Окружающие люди как будто бы специально провоцируют на конфликт представителей этих знаков Зодиака. И только сильные личности, обладающие определенным жизненным опытом, смогут без особых сложностей достойно пройти этот период. Если вы впечатлительны, оградите себя от негатива. Например, ограничьте поток новостей, поменьше зависайте в новостных каналах.

Куда лучше в этот период направить на исследования и анализ происходящего вокруг, погрузиться в серьезные и важные темы. А язвительные отзывы и замечания в свой адрес использовать для собственного самосовершенствования. Подходящее время для того, чтобы покопаться в себе, заняться самоанализом, начать изучать психологию, астрологию, эзотерические знания, стенографию и все, что связано со словом «тайна» и «мистика». Если есть вопросы, требующие обсуждения, можно выйти на откровенный разговор с партнером, затронуть и сексуальные темы.

Солнце, Марс и Меркурий, перемещаясь по Скорпиону, образуя напряженные аспекты с натальным Солнцем Тельцов, Львов и Водолеев, вынуждает представителей этих знаков Зодиака искать второе дно и скрытые смыслы, порождает недоверие и мрачные мысли. Многие новости воспринимаются гораздо острее и реакция на них очень бурная. И только немногие смогут использовать этот период с пользой, разрывая барьеры вокруг себя. При этом следует руководствоваться критическим подходом к жизни, не принимать все на веру и проверять поступающую информацию. А те, кто вдохновлен только ли юношеским максимализмом, могут совершить непоправимые поступки.

Тельцам, Львам и Водолеям следует позаботиться о сохранности информации и собственных тайн.

Рожденные под этими знаками Зодиака, острее всего прочувствуют период с 24 октября до 24 ноября. Новые увлечения в этот интервал времени могут затянуть как в воронку, разрушая изнутри, лишая физических и психических сил. Сбросить излишнее напряжение и направить мощную энергию в правильное русло можно, если предпринимать последовательные действия, шаг за шагом приближаясь к заветным целям.

Будьте готовы к тому, что далеко не все получится с первого раза – Вселенная испытывает вас на прочность. Пройдете проверку – получите возможности, а если при первом же препятствии сойдете с дистанции, обвиняя всех вокруг в собственной слабости, то притянете новые неприятности. Именно через преодоление можно нейтрализовать сложные энергии напряженных аспектов от Марса и Солнца. Необходимо действовать осторожно, поскольку это травмоопасный период – работы у хирургов травматологов прибавится в ближайшее время. Тельца, Львы и Водолеи – берегите себя, в конце октября и до конца ноября не самое лучшее время для геройства!

У Тельцов в отношениях с окружающими может сформироваться вполне сознательное неприятие желаний и потребностей друг друга. Возможно столкновение с сильным соперником, конкурентом. Если возникнут спорные вопросы, проявите инициативу и найдите компромиссное решение. Продавить ситуацию не получится в этот период, а упрямство и чрезмерные амбиции, борьба за лидерство, лишь усугубит текущее положение дел.

Тельцы должны пройти определенные уроки в отношениях, согласовывать свои действия, развить гибкость ума, проявлять уважение к более сильным и успешным личностям. Хорошее время для разговоров и поступков, направленных на достижение баланса в любовной сфере и налаживания взаимоотношений между родителями и детьми. Чтобы устранить отрицательные моменты, старайтесь войти в положение другого человека и попеременно берите на себя роль ведущего или ведомого.

Тельцам сложнее всего в конце октября, ведь в этом же знаке произойдет лунное затмение 28 октября. Чтобы избежать нежелательных негативных последствий возможных столкновений на разных уровнях, важно пересмотреть свои жизненные принципы, научиться отпускать партнера, давать ему свободу выбора. Собственнические чувства и привязка к материальным ценностям могут отбросить на несколько шагов назад.

Львы и Водолеи в меньшей степени прочувствуют напряженные энергии периода с 24 октября до 24 ноября, но также, очень нелегко в этот период. Уровень агрессии в окружающем вас пространстве достаточно большой и это создает препятствия на каждом шагу. Несхожесть взглядов с окружающими может привести к затяжным конфликтам, громким скандалам и потере репутации. Необходимо проявить терпение, сжать свою волю в кулак и не вступать в споры. Сейчас не время, чтобы доказывать свою правоту – не услышат и не поддержат. Понять, простить и принять – именно это поможет достичь гармонии с окружающим миром, раскрыть творческие способности и устранить энергетический перекос.

Циклы жизни состоят из черных и белых полос, поэтому после 24 ноября для Тельцов, Львов и Водолеев наступит светлый период. Не стоит ждать, пока что-то неприятное произойдет в вашей жизни. Зная особенности ближайшего периода, можно правильно спланировать свои дела, подкорректировать планы и свести возможный негатив к минимуму.

Читайте также: