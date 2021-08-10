С ними можно идти в разведку: астролог назвал знаки Зодиака, которым можно доверять

Все мы попадаем в ситуацию, когда необходимо доверить кому-то свои тайны и секреты.

Однако далеко не каждый друг-приятель сможет их сохранить, да и ведут они себя, как правило, не самым порядочным образом – легко подведут и предадут. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым можно доверять.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые в большинстве своем вообще не очень много говорят – такая уж у них репутация молчунов, не раскрывают чужие секреты просто потому, что им… лень это делать. Надо ведь сначала рассказать новость кому-то из своих друзей или знакомых, потом выслушать его ахи и охи, обсудить все связанные с этим предположения, а это для представителей знака непосильная нагрузка. Если прибавить к этому возможную необходимость объясняться с хозяином тайны, миссия становится невыполнимой вдвойне.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы уверены, что передача чужого секрета третьему лицу не совместима с их королевским величием: нельзя столь благородным особам опускаться до банальных сплетен и пересудов. Поэтому представители знака и тайны-то выслушивают не очень охотно, справедливо спрашивая себя, зачем им это нужно, а уж о том, что делиться ими с посторонним, и речи быть не может. Они не рассматривают такой вариант даже в качестве мести, так что доверять им можно смело – подвоха не будет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не станут ни с кем делиться чужими секретами просто потому, что у них на это нет времени – они слишком заняты, причем как непосредственной профессиональной деятельностью, так и домашними хлопотами. Дел у представителей этого знака в силу присущего им трудоголизма, как говорится, под завязку, а тут какие-то чужие тайны, которые их совершенно не интересуют – со своими бы разобраться. Даже если у них выдастся свободный часок, чтобы поболтать с лучшей подругой, они выберут для этого другие темы.

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