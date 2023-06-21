Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Салат с курицей, грибами и свежими огурцами: летний вариант "Оливье"

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
623
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Салат с курицей, грибами и свежими огурцами: летний вариант "Оливье"

Салат с курицей, грибами и свежим огурцом / Фото: Credits

Салат с курицей, грибами и свежими огурцами станет палочкой-выручалочкой для тех, кому не хватает времени для приготовления сложных блюд.

Салат из четырех ингредиентов и заправки, но по вкусу он с легкостью может соревноваться с традиционным "Оливье".

Ингредиенты

  • куриное филе – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • грибы маринованные – 200 г
  • огурцы свежие – 2 шт.
  • майонез
  • зелень

Приготовление

  • Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут. Остудите. 
  • Маринованные грибы и куриное филе нарежьте кубиками. 
  • Яйца отварите вкрутую, остудите. Нарежьте также кубиками.
  • Огурцы вымойте, обсушите. Нарежьте брусочками.
  • В салатнице соедините вареное филе, грибы, яйца, свежие огурцы. Заправьте майонезом. Перемешайте. Посыпьте зеленью.

Советы

  • Вместо майонеза можете взять сметану или любую другую заправку. 
  • Для аромата филе в бульон при варке добавьте специи.

Читайте также: 

Рецепт кабачковой запеканки с мясом

Рецепт кабачковой запеканки с мясом

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
623
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация