Салат с курицей, грибами и свежими огурцами: летний вариант "Оливье"

Салат с курицей, грибами и свежими огурцами станет палочкой-выручалочкой для тех, кому не хватает времени для приготовления сложных блюд.
Салат из четырех ингредиентов и заправки, но по вкусу он с легкостью может соревноваться с традиционным "Оливье".
Ингредиенты
- куриное филе – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- грибы маринованные – 200 г
- огурцы свежие – 2 шт.
- майонез
- зелень
Приготовление
- Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут. Остудите.
- Маринованные грибы и куриное филе нарежьте кубиками.
- Яйца отварите вкрутую, остудите. Нарежьте также кубиками.
- Огурцы вымойте, обсушите. Нарежьте брусочками.
- В салатнице соедините вареное филе, грибы, яйца, свежие огурцы. Заправьте майонезом. Перемешайте. Посыпьте зеленью.
Советы
- Вместо майонеза можете взять сметану или любую другую заправку.
- Для аромата филе в бульон при варке добавьте специи.
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