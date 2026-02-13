- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат с сыром буррата, помидорами и рукколой: рецепт полезного блюда
Основа приготовления салата — это мягкий, нежный сыр буррата со сливочной начинкой, сочные помидоры, руккола и заправка из оливкового масла и бальзамического уксуса.
Это блюдо подойдет для легкого обеда или закуски, оно отлично сочетается по вкусу с зеленью, помидорами и хрустящими гренками.
Ингредиенты
- сыр буррата
- 150 г
- помидоры черри
- 8 шт.
- руккола
- 130 г
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- бальзамический уксус
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- кедровые орешки
-
- батон
- 4 ломтика
- чеснок
- 2 зубчикка
Помидоры, рукколу вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
Помидоры черри разрежьте на половинки.
Кедровые орешки поджарьте на сухой сковороде до слегка золотистого цвета и остудите.
Для заправки: в миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, добавьте перец черный молотый, соль и перемешайте.
Батон нарежьте на небольшие кусочки, посолите и подсушите в духовке до золотистого цвета, чеснок очистите, и натрите им гренки.
Выложите на плоскую тарелку рукколу, помидоры, в центр выложите сыр буррату, полейте все заправкой.
При подаче уберите веревочку с шапочки сыра, разрежьте ножом на 3-4 части, чтобы сливки растеклись на зелень и помидоры и посыпьте кедровыми орешками и подайте с гренками.
Советы:
Кедровые орешки используйте по желанию.
Рукколу можно заменить базиликом.