ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Салат с сыром буррата, помидорами и рукколой: рецепт полезного блюда

Основа приготовления салата — это мягкий, нежный сыр буррата со сливочной начинкой, сочные помидоры, руккола и заправка из оливкового масла и бальзамического уксуса.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
182 ккал
Салат с сыром буррата помидорами и рукколой

Салат с сыром буррата, помидорами и рукколой / © Credits

Это блюдо подойдет для легкого обеда или закуски, оно отлично сочетается по вкусу с зеленью, помидорами и хрустящими гренками.

Ингредиенты

сыр буррата
150 г
помидоры черри
8 шт.
руккола
130 г
оливковое масло
2 ст. л.
бальзамический уксус
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
кедровые орешки
батон
4 ломтика
чеснок
2 зубчикка

  1. Помидоры, рукколу вымойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Помидоры черри разрежьте на половинки.

  3. Кедровые орешки поджарьте на сухой сковороде до слегка золотистого цвета и остудите.

  4. Для заправки: в миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, добавьте перец черный молотый, соль и перемешайте.

  5. Батон нарежьте на небольшие кусочки, посолите и подсушите в духовке до золотистого цвета, чеснок очистите, и натрите им гренки.

  6. Выложите на плоскую тарелку рукколу, помидоры, в центр выложите сыр буррату, полейте все заправкой.

  7. При подаче уберите веревочку с шапочки сыра, разрежьте ножом на 3-4 части, чтобы сливки растеклись на зелень и помидоры и посыпьте кедровыми орешками и подайте с гренками.

Советы:

  • Кедровые орешки используйте по желанию.

  • Рукколу можно заменить базиликом.

Дата публикации
Количество просмотров
87
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie