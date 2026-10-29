Самые опасные дни ноября 2026 года: кому из знаков Зодиака стоит быть осторожным

Самые опасные дни ноября 2026 года / © Associated Press

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На первый план выходят вопросы власти, военных действий, политических амбиций и борьбы за ресурсы. В такие периоды возрастает риск резких заявлений, обострения затяжных конфликтов и решений, последствия которых окажутся значительно серьезнее первоначальных намерений, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Отдельную тревогу в период с 12 по 19 ноября вызывает тема обстрелов Украины со стороны РФ. В рамках астрологической трактовки соединение Марса, Юпитера и Нисходящего лунного узла во Льве в напряженном аспекте к Солнцу в Скорпионе символически указывает на усиление военной активности, демонстрацию силы и риск обострения уже существующих противостояний.

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Марс связан с оружием и боевыми действиями, Юпитер способен символически усиливать масштаб событий, а Скорпион затрагивает темы разрушения, стратегических объектов и борьбы за ресурсы.

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Наиболее напряженный фон приходится на 12-17 ноября, а 18 и 19 ноября дополнительный аспект Солнца с Марсом усиливает вопросы агрессии и силового давления. Поэтому в эти дни нельзя исключать повышенную опасность новых обстрелов и эскалации боевых действий на территории Украины.

Жителям Украины важно ориентироваться на официальные предупреждения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности независимо от астрологических прогнозов!

С 12 по 17 ноября — самый напряженный период месяца.

Марс, Юпитер и Нисходящий лунный узел соединяются во Льве и формируют напряженный аспект к Солнцу в Скорпионе. Эта конфигурация символически объединяет военную силу, стремление к расширению влияния, борьбу за лидерство и старые противоречия, которые долго не удавалось разрешить.

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Марс — планета войны, Юпитер увеличивает масштаб происходящего, а Лев подчеркивает роль руководителей, амбиций и демонстрации власти. Транзиты ретро планет и Солнца по Скорпиону добавляют все, что связано с борьбу за власть, территории, стратегические ресурсы и контроль над закрытой информацией.

В международной политике такой фон может сопровождаться жесткой риторикой, ультиматумами, попытками продемонстрировать силу и обострением противостояний, которые уже имеют длительную историю. Даже отдельный инцидент способен привлечь повышенное внимание и вызвать цепную реакцию. Может произойти значимоне военное или политическое событие.

18 и 19 ноября — дни повышенной конфликтности.

Солнце вступает в напряженный аспект с Марсом. Это сочетание символизирует столкновение за право первенства и стремление действовать без промедления. На общественном уровне возможны резкие заявления, демонстративные действия и усиление противоречий. В повседневной жизни людям может быть труднее сдерживать раздражение, спокойно обсуждать разногласия и признавать чужую позицию.

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В эти дни лучше не провоцировать споры, не выяснять отношения на повышенных тонах и не принимать важных решений под влиянием гнева. Особая осторожность нужна за рулем, при работе с инструментами и оборудованием, а также в ситуациях, где спешка может привести к травме. Физическая активность поможет снять напряжение, если выбирать безопасную нагрузку и не пытаться доказать собственную силу через риск.

Отдельного внимания заслуживает 9 ноября — новолуние в Скорпионе. Новолуние само по себе не обязательно означает опасность, однако символика Скорпиона обращает внимание на скрытые противоречия, финансовые обязательства, вопросы доверия и распределения ресурсов. Полезно проверить документы, платежи и договоренности, не торопиться с выводами и не раскрывать конфиденциальную информацию людям, в надежности которых вы не уверены.

Полнолуние 24 ноября в 3° Близнецов тоже стоит рассмотреть в контексте военной обстановки в Украине. Особенно важно положение Меркурия как управителя этого полнолуния — в Скорпионе, знаке, который в астрологической символике связывают с кризисами, секретной информацией, разведкой, силовыми операциями и угрозами разрушения.

Полнолуние в Близнецах акцентирует информационную составляющую событий. Это новости, сообщения, переговоры, заявления военных и политиков, транспортные пути и связь. Поскольку управитель полнолуния находится в Скорпионе, информационная повестка может быть связана с военными тайнами, разведданными, скрытыми договорённостями и сообщениями о последствиях боевых действий. На первый план могут выйти сведения, которые прежде не разглашались, противоречивые заявления или новости, требующие дополнительной проверки.

В контексте Украины это позволяет рассматривать 24 ноября и ближайшие к полнолунию дни как период повышенного внимания к военным сообщениям, информации об обстрелах и возможным изменениям в характере противостояния. Однако по одному полнолунию и положению Меркурия нельзя достоверно заключить, что именно в этот день произойдут массированные ракетные удары или другие конкретные военные события.

В ноябре нас ждет две волны напряжения: с 12 по 19 ноября — по конфигурации Марса, Юпитера и Нисходящего лунного узла с участием Солнца; с 23 по 25 ноября — по полнолунию и последующим аспектам Солнца с Плутоном. Второй период больше подчёркивает информационную повестку, переговоры и раскрытие скрытых обстоятельств, тогда как первый символически сильнее связан с силовым противостоянием и демонстрацией военной мощи.

Наиболее напряженными выглядят 12-19 ноября, причем период с 12 по 17 ноября выделяется соединением Марса, Юпитера и Нисходящего лунного узла. В это время стоит внимательнее относиться к новостям, проверять сообщения из нескольких источников и не поддаваться панике из-за громких заголовков. Воспринимайте эти даты как повод проявить осторожность, избегать ненужных конфликтов и не принимать импульсивных решений.

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