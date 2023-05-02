Самые удачливые знаки Зодиака в мае 2023 года: кому улыбнется судьба

Юпитер, планета-благодетель, до 16 мая находится в Овне, в последних градусах этого знака Зодиака, одаривая Овнов (10 – 20 апреля), Львов (13 – 23 августа), Стрельцов (12 – 22 декабря), т.е. тех представителей знаков, кто родился в третьей декаде знака. Используйте по максимуму возможности этого периода, ставьте перед собой самые высокие цели – удача пока на вашей стороне. Хорошее время для получения новых знаний и навыков, путешествий в другие страны, поиска защиты и покровительства, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Транзитный Юпитер образует гармоничные аспекты с Солнцем огненных знаков третьей декады и формирует подходящие условия для профессионального и социального роста, решения имущественных вопросов, налаживания связей с иностранцами. Хорошее время для решения юридических вопросов, обращения в официальные инстанции для получения и переоформления документов. Темы, актуальные в первой половине мая, будут развиваться и в 2024 году, принося первые плоды.

Не стоит торопить события, поскольку это даст новые препятствия, ведь Меркурий в фазе ретроградного движения. Первая половина мая приносит обстоятельства, позволяющие легче решать важные вопросы и задачи, постепенно приближаясь к намеченным целям. Имея от природы напористый характер, сейчас лучше сбавить свой пыл, действовать медленно, но уверенно. При этом совершенно необязательно оповещать окружающих о своих планах!

Все Овны находятся на пороге нового этапа в своей жизни. Начиная с весны 2023 года сезоны затмений каждые полгода по две недели будут проходить по оси Овен-Весы, поэтому самое время подумать о создании фундамента, некой подушки безопасности на ближайшие два года. Начинается период трансформаций, в результате которых Овны будут проявлять себя иначе, у вас появится новая социальная роль. Хотите того или нет, но вам придется выйти из зоны комфорта, чтобы процессы преобразований по всем сферам прошли с минимальными потрясениями, в первой половине мая 2023 года у вас есть шанс подготовиться.

Овны, рожденные в третьей декаде зодиакального месяца, первые прочувствуют преобразовывающие энергии затмений, начало уже положено апрельским солнечным затмением. В 2024 году эволюционный рывок сделают представители первой и второй декады знака Овна. Хотя и сам процесс вызывает дискомфорт, т.к. приходится многое менять в своей жизни, оставаться на том же этапе, что и в 2022-м, начале 2023 года, уже нельзя. Энергии Юпитера помогут сделать шаг вперед, обеспечивая легкий старт на новом уровне.

Львы проходят кармические уроки, пока Черная Луна перемещается по этому знаку. Но именно в первой половине мая перед представителями третьей декады Льва открывается широкая дорога, которая выведет из тупиковых и постоянно повторяющихся неприятных ситуаций. Карма – это не застывшее состояние. Человек может улучшить свою жизнь, если сознательно проработает свои проблемы. Именно в первой половине мая можно сделать это с минимальным дискомфортом. Подходящее время чтобы закрыть темы, через которые происходит слив ресурса, и в будущем больше не наступать на одни и те же грабли.

Первая половина мая 2023-го – счастливое время для Стрельцов третьей декады. Люди и ситуации, с которыми вы столкнетесь, позволят вам сделать решительный шаг вперед и повысить уровень комфорта в своей жизни. Но вам необходимо действовать, прикладывать необходимые усилия и двигаться в направлении реализации своих целей. И тогда сама Вселенная будет помогать вам, формируя благоприятные обстоятельства на вашем пути. Хорошее время для улучшения и расширения в семейных и домашних условиях. Важно, чтобы вы прилагали усилия именно сейчас, и даже если пока не очень все понятно, уже скоро все встанет на свои места. Не пропустите это эффективное время!

С 16 мая 2023 года Тельцы, Девы и Козероги первой декады зодиакального месяца попадут в поток удачи и везения на долгий период – до марта 2024 года. В этот период Юпитер будет перемещаться по Тельцу, перейдет в ретроградное движение, тем самым позволяя земным знакам первой декады почувствовать себя счастливыми, состоятельными, уверенными в себе людьми. Март, апрель и май 2024-го будут удачными для представителей земных знаков второй и третьей декады.

Солнце в астрологии является одним из важнейших показателей гороскопа. Оно символизирует личность человека, самосознание, индивидуальность. Солнце за один год проходит по всем знакам Зодиака, возвращаясь в своё первоначальное положение. Таким образом, светило движется по кругу Зодиака со скоростью приблизительно 1° в сутки. Примерно за 30 суток оно проходит один знак. Именно положение Солнца в момент рождения человека определяет, под каким знаком Зодиака он родился.

Многие задаются вопросом: "С какого числа начинается и когда заканчивается тот или иной знак Зодиака?". Дать на этот вопрос однозначный ответ достаточно сложно, т.к. время перехода Солнца из знака в знак каждый год разное. Нужно учитывать и то, что есть високосный год, который также смещает общепринятые границы знаков Зодиака. Точно ответить на этот вопрос можно (если человек рожден на границе знаков Зодиака), когда известно время рождения (ректификация позволяет это определить).

Всего существует 12 знаков Зодиака – Солнце за год обходит по эклиптике их все. Общее у всех представителей одного знака Зодиака – это положение Солнца в этом знаке, остальные элементы гороскопа - планеты, фиктивные лунные точки, куспиды домов, соединение со звездами и т.д., имеют разные координаты. Например, 22 ноября 2017-го по киевскому времени в 05:04:40 утра Солнце из Скорпиона перешло в знак Стрельца. Те дети, которые родились до 05:04:40 в Украине – Скорпионы, а те, кто родился после 05:04:40, – Стрельцы, но в свидетельстве о рождении они будут записаны 22 ноября. В Стрельце Солнце в 2017 году находилось до 21 декабря 18:27:56 (по киевскому времени), рожденные после этого времени по знаку Зодиака – Козероги.

Общий астрологический прогноз основан на положении Солнца в знаке Зодиака с учетом влияния на него транзитных планет, но без учета всех остальных элементов гороскопа, поэтому показывает то общее, которое актуально для каждого знака, вне зависимости от возраста человека. Индивидуальный астрологический прогноз можно получить, обратившись к астрологу за личной консультацией.

Итак, Тельцы, Девы и Козероги первой декады почти на год попадают в некий портал везения и удачи. Более того, после сложных двух лет затмение в Тельце 28 октября 2023 года будет последним на оси Телец-Скорпион, завершая тяжелый период трансформаций для этих знаков Зодиака. Начинается время упрочнения фундамента, обретения почвы под ногами и уверенности в светлом будущем.

Девы и Козероги, рожденные в первой декаде, также будут под защитой и покровительством благоприятного транзита Юпитера к их Солнцу до марта 2024 года. В этот период вы сможете преодолеть те границы, которые вам мешали получить желаемое. Но не забывайте, что действовать нужно в соответствии с понятием справедливости и морали. Ставьте перед собой самые высокие цели – вы их достигнете! Это период профессионального взлета, образования взаимовыгодных партнерских взаимоотношений, благополучного решения имущественных и финансовых вопросов. Вся социальная среда будет способствовать этому, все обстоятельства будут помогать продвижению. Любые проблемы будут решаться намного легче.

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