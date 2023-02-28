Сатурн в Рыбах с 7 марта 2023 года: как это событие повлияет на наши жизни

7 марта – очень важный день для представителей таких знаков Зодиака, как Рыбы, Дева, Близнецы, Стрелец, Водолей, Рак, Скорпион. Это обусловлено ингрессией планеты Сатурн в Рыбы в 15:34 по киевскому времени. Также, в этот день полнолуние в Деве в 15:34 по киевскому времени, и это астрологическое событие повлияет на жизнь всех людей.

Сатурн – планета кармы, законов, норм и ограничений. Характеризует социальную жизнь, высшие цели, карьеру, политические процессы. Цикл Сатурна – 29,5 лет, и этот возраст является одним из критических в нашей жизни. То есть каждые 30 лет Сатурн возвращается в те же координаты на небе, в которых планета была при рождении, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Транзит Сатурна по Рыбам в первую очередь даст свободу Водолеям и ограничит возможности, рожденных под знаком Рыбы. Предыдущие 2,5 года Сатурн перемещался по знаку свободы и независимости – Водолею. Весь мир столкнулся с ограничениями, а особенно представители этого знака Зодиака. Однако Сатурн является вторым управителем Водолея, что помогло многим людям, чья деятельность связана с водолейскими энергиями, найти для себя точку опоры.

Сатурн – это порядок, традиция и дисциплина. Планета формирует серьезность и укрепляет жизненные позиции. Когда планета каждые 2,5-3 года входит в каждый знак Зодиака, это говорит о том, что пришло время нести персональную ответственность за ранее совершенные поступки. В этот период Рыбы столкнутся с внутренними противоречиями, будет происходить борьба в них самих, сомнения, колебания, но так или иначе заметные другим, видимые в состоянии нерешительности, либо, наоборот, в противостоянии и не согласии. Это трудный период структурирования личности, но в течение этого времени можно научиться быть собранным и серьезным.

Предыдущие 2,5 года Водолеи получали жизненные уроки, отрабатывали свою карму, но при этом многие представители этого знака Зодиака обрели внутренний стержень. Следующие несколько лет для Водолеев будут очень яркими, поскольку наконец-то смогут достичь ощущения желаемой свободы. В конце февраля – начале марта 2023 года Сатурн подведет итоги, поможет закрепить результат, после чего Водолеев ждет новая реальность, которая начнет оформляться уже в апреле-мае текущего года.

По Рыбам Сатурн будет перемещаться с 7 марта 2023 до 15 февраля 2026 года. В первую очередь, этот период надолго запомнится представителям знака Рыбы. Насколько неожиданны и неудобны ограничения Сатурна в Водолее (конец 2020 – начало 2023), настолько плавно планета проявляет себя в Рыбах. Не стоит транзит Сатурна воспринимать как наказание, но это все же серьезное жизненное испытание. Прежде всего, перемещаясь по тому или иному знаку Зодиака, планета усиливает способность структурировать, планировать, сосредотачиваться. Однако все это происходит через принятие на себя дополнительных обязательств, самоорганизацию, что позволяет создать определенную систему, которая вписывается в общепринятые рамки.

Сатурн в Рыбах учит четкому и безэмоциональному различению структуры и границ, помогает правильно оценить ситуацию и выставить оценку. Также, перемещаясь по этому знаку, планета обуславливает формирование подводных камней, на которые будут натыкаться представители знака Рыбы, тем самым работая, как ледокол, прокладывая путь другим, но при этом в некоторой степени жертвуя собой. Если человек, рожденный под знаком Рыбы, смогут преодо­леть недостаток уверенности в себе и докажут, что спосо­бны на большее, тогда высвободится напряженная энер­гия, и он сможет осуществить все свои жизненные цели и планы.

Рыбы - знак духовности, веры, идеалов, противоположный Деве. Перемещаясь по Рыбам, Сатурн строит оппозицию к Солнцу людей, родившихся под знаком Девы. Если разделить полный круг, составляющий Зодиак и имеющий величину окружности в градусах 360 на 2, мы получим 180 градусов - аспект оппозиция. 2 (двойка) символизирует два начала, две противоположности, различие и взаимодополнение, как Ян и Инь. Проявлять себя Сатурн и Солнце в этом аспекте будут аналогично – через противостояние, противоречия к созданию целого.

Двойка – активный источник колебаний, поэтому оппозиция связана с разрывами, разрушениями, как видом испытания, пройдя через которое, представители знака Девы получат дополнение, компенсацию и гармонию. Поэтому необходимо быть готовыми к тому, что в период с 7 марта 2023 до 15 февраля 2026 года, многие Девы столкнутся с противоречием и противостоянием со стороны внешнего мира. Чтобы свести к минимуму возможные сложности, необходимо научиться устанавливать равновесие, но и чрезмерной уступчивости следует избегать. В ближайшие три года Девы наработают те качества, которых может не хватать для социального и профессионального успеха. Станет это возможным через других людей, через окружающий нас мир, но в виде именно сложных жизненных ситуаций.

Близнецы и Стрельцы также должны приготовиться к непростому периоду, т.к. напряженный аспект от транзитного Сатурна к Солнцу представителей этих знаков Зодиака заставляет бороться, приводит к конфликтам, разрушениям, как внутренним (личная жизнь, здоровье), так и внешним (карьера, профессиональная деятельность). Но разрушается только то, что неустойчиво, что уже нет смысла поддерживать и реконструировать. Аспект "квадратура" связан с 4 (четверкой) символизирует конкретную реализацию, материализацию, оформленность, жесткость. В ближайшие три года проявится то, что откладывалось в долгий ящик в предыдущие годы.

Квадратура транзитного Сатурна к Солнцу Близнецов и Стрельцов заставит их пройти жизненные уроки, сдать экзамен и потребует огромных энергетических затрат на пути к достижению целей. Но такие условия напряженного аспекта формируют личность сильную, порой жесткую, со стержнем внутри, строгой внутренней системой. Либо, не пройдя испытаний, по квадрату, человек получает разрушения и переходит в положение принуждения, его заставляют, ставят в жесткие рамки, тяжелые и трудные условия. Таким образом квадрат воспитывает и "выращивает" в человеке личность, либо человек сам станет "квадратом" – устойчивым, реализованным в этом мире, либо будет подавлен обстоятельствами извне.

Раки и Скорпионы также окажутся под влиянием Сатурна, но это связано с благополучным стечением обстоятельств, успехом в работе. Появится возможность проявить то, что представители этих знаков хорошо умеют или чем мастерски владеют. Для этих людей очень важно найти свой внутренний мир, который даст им возможность погасить внутренние конфликты и посмотреть на жизнь с объективной точки зрения. Им необходимо связать в одно целое множество вещей, поступков и действий, но в результате к весне 2026 года Раки и Скорпионы почувствуют себя уверенно, достигнут высот в социальной сфере, создадут успешный бизнес или официально оформят брачный союз. Но для этого необходимо строить планы, работать, а не сидеть сложа руки и ждать, когда все произойдет само собой и как-нибудь.

Главная опасность для Раков и Скорпионов в том, что в период гармоничного аспекта от транзитного Сатурна может появиться лень, нежелание делать больше и использовать возможности по максимуму, т.к. и так все получается. Такое состояние, когда человек просто "плывет по течению", может стать причиной заблокированной энергии, что проявляется в сложных, тяжелых и неприятных ситуаци­ях, заболеваниях. Накопленную, но нереализованную энергию очень тяжело "разблокировать", т.к. постепенно она уплотняется. А по истечении нескольких лет возникает инерция, создается большая внутренняя напряженность, приводящая иногда к стремлению покориться судьбе, к самоуничижению или самобичеванию.

Транзит Сатурна по Рыбам и его гармоничные аспекты к Солнцу Раков и Скорпионов помогают избавиться от жизненных проблем, которые пред­ставлялись неразрешимыми и требовали колоссальных временных и энергетических затрат. Но необходимо ценить время (Сатурн – владыка Времени) и пыта­ться найти ответы, а не полагаться на счастливый случай. Важно включить эту положительную энергию и тогда обстоятельства сложатся наилучшим образом для Раков и Скорпионов.

Читайте также: