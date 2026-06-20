Що зірки нам пророкують: гороскоп на липень 2026 року

Гороскоп на липень 2026 року / © Associated Press

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2 и 3 июля Марс — планета действия и импульса — встречается с Ураном в знаке Близнецов, что дает вспышку интеллектуальной энергии, резкие повороты, мгновенные решения и неожиданные действия, основанные на внезапных озарениях, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Это два-три дня повышенной электрической заряженности. В воздухе — ощущение, что что-то вот-вот произойдёт. И оно происходит. Неожиданные повороты в переговорах, внезапные озарения, разговоры, которые всё меняют, технические сбои или, напротив, технологические прорывы.

4 и 5 июля в небе формируется «бисекстиль»: гармоничная конфигурация между Марсом, Нептуном и ретроградным Плутоном. Бисекстиль — аспект потока. Три планеты образуют треугольник возможностей, где энергия движется легко, без сопротивления.

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После электрического разряда первых дней наступает ясность. То, что взорвалось 2 — 3 июля, начинает обретать смысл. Нептун добавляет интуицию и глубину — происходящее ощущается как часть чего-то большего. Под влиянием Плутона всплывают воспоминания, которые долго не давались. Что-то, что казалось угрозой, оказывается трансформацией.

6 июля поток прерывается. Солнце входит в квадратуру с Сатурном — один из самых напряжённых аспектов месяца. Там, где только что было ощущение лёгкости и потока, внезапно появляется стена.

Сатурн сисволизирует структуру, ответственность, ограничения и реальность. В квадратуре с Солнцем он говорит: «подожди». Планы, которые казались очевидными, встречают сопротивление. Энергия, которой было так много в начале месяца, упирается в препятствие.

Но важно понять природу этого препятствия. Сатурн редко создаёт барьеры просто так. Чаще всего его квадратура указывает на то, что что-то в плане нуждается в пересмотре.

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Начиная с 7 июля и до конца месяца устанавливается долгосрочная гармоничная конфигурация — «бисекстиль между высшими планетами — Ураном, Нептуном и ретроградным Плутоном.

Три архетипа трансформации — свобода, растворение и глубинное обновление — входят в согласие. Это фон, который будет присутствовать за всеми событиями июля. Это означает, что силы, действующие в мире прямо сейчас — технологические, духовные, трансформационные — работают в одном направлении. Для тех, кто умеет чувствовать такие энергии — это редкая возможность двигаться в потоке коллективных перемен, а не против них.

9 июля в 20:22 (gmt+3) Венера входит в знак Девы. Это смена регистра в любовной, творческой и финансовой сфере. Венера в Деве — это Венера, которая выходит из режима чувства и входит в режим анализа. Если до этого отношения развивались на волне интуиции и эмоции, то теперь включается разум. Многие люди смогут увидеть, где в отношениях есть несоответствие, где в финансах есть неточность, где в творческом проекте есть то, что можно улучшить.

13 июля начинается новый цикл Меркурия, что усиливает влияние новолуния 14 июля. Мысли, которые ходили по кругу, наконец находят выход. Коммуникации, которые буксовали, начинают двигаться. Договорённости, которые откладывались — становятся возможными.

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14 июля в 12:44 — новолуние в Раке — знаке дома, семьи, корней, внутренней безопасности и глубокого чувствования. Семена, посеянные в это новолуние, будут расцветать через шесть месяцев. Включайте в намерения не только то, что хотите иметь — но и то, как хотите чувствовать.

С 17 по 22 июля — самое тяжёлое противостояние месяца. Юпитер входит в оппозицию с Плутоном. Пять дней, когда два самых мощных трансформирующих архетипа стоят друг напротив друга.

Юпитер — это расширение, вера, оптимизм, желание большего. Плутон — это власть, глубина, трансформация и то, что нельзя контролировать. В оппозиции они создают напряжение между желанием расти и необходимостью трансформироваться.

Оппозиция Юпитера с Плутоном исторически совпадает с моментами, когда что-то большое — часто на коллективном уровне — достигает точки, после которой возврата нет. Обостряются противоречия между теми, у кого есть власть и ресурсы, и теми, у кого их нет. Что-то должно радикально измениться в этот период.

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На личном уровне это может проявляться как кризис в сфере убеждений: то, во что вы верили, сталкивается с тем, что невозможно игнорировать. Или как конфликт между желанием расти и страхом потерять то, что есть.

22 июля в 22:13 Солнце покидает Рака и входит в знак Льва. Астрологически — конец сезона внутреннего и начало сезона внешнего. Если Рак тянул нас вглубь — в дом, в чувства, в прошлое — то Лев разворачивает нас лицом к сцене.

После напряжённой оппозиции Юпитера с Плутоном Солнце во Льве приходит как первый глоток воздуха. Появляется желание светить, а не только выживать. Создавать, а не только анализировать. И это особенно важно в контексте того, что произойдёт дальше. Юпитер уже здесь. Лунные Узлы вот-вот придут. Всё указывает в одну точку.

23 июля Венера образует секстиль с Меркурием, который только что завершил ретроградность и встал на прямое движение. 24 июля — повторный секстиль, уже с полностью директным Меркурием. Секстиль Венеры с Меркурием — один из самых приятных аспектов в астрологии — единственный аспект, который возможен между этими планетами. Отношения, которые были в напряжении в период ретроградности Меркурия, получают возможность улучшиться.

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С 25 июля Марс входит в напряжение с Венерой. Два начала — мужское и женское, воля и притяжение, действие и принятие — оказываются в конфликте. В отношениях это может проявляться как несовпадение темпов: один хочет двигаться быстро, другой — не торопиться. В творчестве — как противоречие между импульсом и качеством.

27 июля ось Лунных Узлов переходит из Девы и Рыб в знаки Льва и Водолея. Это астрологический сдвиг, который меняет коллективную повестку на ближайшие полтора года. Дева и Рыбы уходят — вместе с ними уходят темы служения, анализа и самопожертвования как ведущих мотивов. На первый план выходят Лев и Водолей: личная сила, творческая самореализация и принадлежность к сообществу.

В тот же день — 27 июля — Солнце в секстиле с Ураном. Электрический, освобождающий аспект. Новый взгляд на привычные вещи и готовность к переменам, как к возможности.

29 июля — двойная кульминация. Первое: Солнце соединяется с Юпитером. Это один из самых оптимистичных и щедрых аспектов года — момент, когда жизненная сила и принцип расширения действуют заодно.

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Второе: полнолуние в Водолее в 17:36 освещает темы свободы, независимости, принадлежности к чему-то большему, чем личные интересы. Что вы строили в направлении своей мечты — в январе, с новолуния в Водолее — теперь показывает результат.

Полнолуние в Водолее на фоне соединения Солнца с Юпитером и только что сменившейся оси Лунных Узлов — это финальный аккорд месяца, в котором всё звучит одновременно.

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