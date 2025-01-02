Селена в Раке с 11 января до 12 августа 2025 года: что нас ждет в это время

11 января в 10:34 (gmt+2) Селена, известная как Белая Луна, начнет транзит по знаку Рака, который продлится 7 месяцев.

Этот период станет временем усиленной поддержки светлых начинаний, заботы о близких и укрепления семейных устоев, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Селена, или Белая Луна, носит имя древнегреческой богини Луны, чье сияние олицетворяет свет, чистоту и защиту. Символизирует высшие силы добра, защиту и светлый путь. Она помогает раскрывать в нас лучшие качества, оберегает от негатива и указывает, где мы можем проявить свою истинную природу.

В мифах Селена изображалась как прекрасная богиня с серебристым венцом, символизирующим лунный диск. Она ездила по небу на колеснице, запряженной белыми конями, освещая ночной мир своим мягким и успокаивающим светом.

Селена ассоциировалась с нежностью, мудростью и заботой. В отличие от яркого солнечного света, её сияние мягкое, скрывающее недостатки и пробуждающее воображение. Она символизирует светлую сторону подсознания, интуицию и защиту.

В астрологии Белая Луна (Селена) представляет кармическую защиту и светлую энергию. Она считается символом накопленного добра и поддержки высших сил, которые помогают человеку на жизненном пути.

Белая Луна находится в каждом знаке Зодиака примерно по семь месяцев, подчеркивая те аспекты жизни, где человек может проявить свои лучшие качества и получить благословение. Ее цикл – 7 лет.

Селена олицетворяет идею небесного света, который освещает путь во тьме. Её лунный свет показывает скрытые истины, помогает найти правильный путь в трудные времена и напоминает о том, что даже в мраке всегда есть свет.

Согласно мифам, Селена была влюблена в Эндимиона, красивого смертного юношу. За свою любовь она добилась для него бессмертного сна, чтобы он вечно оставался молодым. Этот миф отражает её связь с бессмертными чувствами, заботой и защитой близких.

Как богиня Луны, Селена также символизирует интуицию и вдохновение. Её мягкий свет помогает пробудить творческое начало, увидеть скрытые аспекты реальности и раскрыть глубинные таланты.

Рак – четвёртый знак зодиакального круга, принадлежащий стихии Воды. Это знак глубокой эмоциональности, семьи, дома, традиций и внутренней гармонии, интуиции и заботы. Его управитель – Луна, делает этот знак уникальным в своем проявлении: он олицетворяет мягкость, внутреннюю силу и умение защищать то, что ему дорого.

Рак умеет задавать тон в отношениях, показывая, как важно проявлять чувства и поддерживать близких. Его энергия связана с заботой, интуицией и эмоциональной близостью. Когда Селена проходит по этому знаку, она подчеркивает важность человеческих связей, духовных корней и искренности.

Легенда о Раке берет своё начало в древнегреческой мифологии, связанной с подвигами Геракла. Во время одной из самых сложных битв Геракла с девятиголовой Гидрой, гигантский рак выполз из болота, чтобы помочь Гидре. Он отчаянно нападал на Геракла, кусая его за ноги, несмотря на опасность.

Хотя Геракл легко раздавил рака, богиня Гера, противница героя, была тронута его преданностью и верностью. В знак благодарности она вознесла рака на небо, создав созвездие Рака.

Как гигантский рак из мифа о Геракле, знак Рака защищает свои границы и тех, кто находится в его «раковине». Этот миф учит нас, что даже самые, казалось бы, незначительные силы могут сыграть огромную роль, если их движет верность и искренность.

Когда Белая Луна (Селена) проходит через знаки Зодиака, она активирует положительные качества, связанные с этим знаком. В Раке её свет фокусируется на защите дома, семьи и внутренней гармонии. Этот транзит – напоминание о том, что доброта, искренность и забота о других приносят не только радость, но и кармическое вознаграждение.

Селена – это воплощение идеала добра, которое вдохновляет нас быть лучше, светлее и честнее с собой и миром. Её транзиты дают возможность укрепить свою связь с духовным началом и построить гармоничную жизнь.

Селена в Раке усиливает интуитивные способности. Слушайте свои чувства и внутренние подсказки – они помогут принять верные решения. Это время доверять себе и своим эмоциям.

Энергия Селены поможет создавать уют и безопасность, не только физическую, но и эмоциональную. Дом может стать настоящей крепостью, где будет царить тепло и поддержка. Селена принесет плоды тех усилий, которые вы вкладывали в заботу о других и в создание гармоничных отношений. Если вы проявляли искренность и доброту, этот период подарит вам благополучие и поддержку.

Периоды транзита Белой Луны по Раку:

16.01.1955 – 17.08.1955

15.01.1962 – 16.08.1962

14.01.1969 – 15.08.1969

14.01.1976 –15.08.1976

14.01.1983 –15.08.1983

13.01.1990 –14.08.1990

13.01.1997 –14.08.1997

13.01.2004 –13.08.2004

12.01.2011 –13.08.2011

11.01.2018 –13.08.2018

11.01.2025 –12.08.2025

11.01.2032 –12.08.2032

10.01.2039 –12.08.2039

Как видно из этого списка, дата и время, т.е. пересечение границы знаков Зодиака, сдвигаются очень медленно и, в обозримой перспективе, Белой Луны в Раке в гороскопе рождения не будет у тех, кто родился примерно со второй половине августа до второй декады января.

И если вы имеете соединение Белой Луны с Луной в любом знаке Зодиака, если светлая кармическая точка у вас в четвертом астрологическом доме натальной карты или в Раке, то, обязательно получите невидимую, но весьма ощутимую поддержку Белой Луны при ее транзите по знаку Рака в 2025 году.

Селена в Раке напомнит нам, что главное в жизни – это любовь, забота и искренность. Пусть этот период станет временем тепла и света для вас и ваших близких!

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