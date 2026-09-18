- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 4 мин
Сентябрь 2026 - июнь 2027: время кармических уроков для Раков и Козерогов
Для двух знаков зодиака — Рака и Козерога — этот период становится особенно значимым испытанием, хотя проходят они его совершенно по-разному, находясь на противоположных полюсах зодиакального круга, связанных незримой осью взаимного отражения.
С 14 сентября 2026 года по 11 июня 2027 года Чёрная Луна проходит через знак Козерога, отмечая начало одного из самых продолжительных и требовательных кармических циклов последних лет, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
Природа связи: почему именно эти два знака
В астрологии противоположные знаки Зодиака традиционно рассматриваются как две стороны одной и той же оси — они дополняют друг друга, показывая две крайности одной темы. Ось Рак–Козерог — это ось «частного и общественного», «дома и карьеры», «эмоциональной близости и социальной иерархии», «заботы и власти». Когда Чёрная Луна активирует одну сторону этой оси, вторая сторона неизбежно начинает резонировать — либо через прямое переживание темы, либо через её зеркальное отражение в окружающем мире.
Именно поэтому транзит Лилит по Козерогу нельзя рассматривать изолированно, говоря только о самих Козерогах, — Раки оказываются втянуты в этот процесс не менее глубоко, хотя и совершенно иным способом.
Козерог: прямая кармическая проработка
Встреча с собственной тенью
Для представителей самого Козерога этот транзит — прямая, лобовая встреча со своей теневой природой. Лилит проходит по их собственному знаку, а значит, все скрытые, подавленные, теневые стороны характера, связанные с властью, статусом, амбициями, перестают быть просто абстрактной астрологической темой — они начинают проявляться в реальной жизни, в реальных решениях, в реальных отношениях с окружающими.
Это время, когда Козероги вынуждены честно взглянуть на собственные механизмы достижения целей: не превратилась ли карьера в единственный смысл существования, не приносится ли благополучие близких людей в жертву профессиональным амбициям, не используется ли собственное положение — пусть даже небольшое, локальное — как инструмент давления на тех, кто слабее или зависим.
Соблазны, которые предстоит распознать
Транзит Лилит через родной знак Козерога обнажает целый спектр искушений, которые прежде могли оставаться незамеченными самим человеком:
Соблазн власти ради власти — когда должность или статус перестают быть средством для реализации целей и становятся самоцелью
Соблазн жёсткости — оправдание холодности и требовательности к окружающим необходимостью «поддерживать дисциплину» или «добиваться результата»
Соблазн демонстративного успеха — стремление доказать своё превосходство через внешние атрибуты статуса, даже если внутренне это не приносит удовлетворения
Соблазн подчинения ради выгоды — готовность терпеть несправедливость сверху, лишь бы сохранить своё положение, и одновременно требовать беспрекословного подчинения снизу
Страх уязвимости — глубинное нежелание показывать настоящие чувства, компенсируемое внешней силой и непробиваемостью
Рак: карма через зеркало
Позиция наблюдателя и одновременно участника
Совершенно иначе этот транзит переживают представители знака Рак. Козерог — знак, противоположный Раку в зодиакальном круге, а значит, вся теневая энергия Лилит здесь не является для Раков собственной, внутренней темой — она приходит извне, через других людей, как отражение в зеркале, которое невозможно игнорировать.
Это принципиальное отличие: Ракам не нужно бороться с искушением власти внутри себя — они, скорее, оказываются наблюдателями и одновременно жертвами (или, в лучшем случае, свидетелями и защитниками) чужих проявлений этой энергии. Раку не приходится спрашивать себя «не превращаюсь ли я в деспота» — вместо этого перед ним встаёт другой вопрос: «как реагировать, когда деспотизм оказывается рядом со мной или направлен на тех, кого я люблю».
Конкретные проявления, с которыми столкнутся Раки
Именно Раки в этот период чаще всего сталкиваются с:
Деспотичными, авторитарными начальниками, чьи решения кажутся нерациональными и разрушительными для всего коллектива, но при этом обжалованию не подлежат
Жёстким, бездушным отношением бюрократических структур — документы возвращаются на доработку, требования множатся, а простое дело превращается в затяжную борьбу с системой
Людьми, использующими своё положение, статус или власть, чтобы давить, контролировать, унижать более слабых или зависимых от них
Ситуациями в семье, где кто-то из старших родственников или партнёр проявляет неожиданный догматизм, авторитарность, нетерпимость к иным точкам зрения
Демонстративным превосходством окружающих, ставящих собственные амбиции и статус выше человеческих отношений и элементарного сочувствия
Почему именно Раки видят это как в зеркале
Есть глубокая символическая логика в том, что именно Рак становится этим зеркалом. Рак управляется Луной и олицетворяет дом, семью, эмоциональную близость, заботу, уязвимость как ценность, а не слабость — всё то, что стоит в прямой оппозиции холодному, иерархичному, властному миру Козерога. Именно поэтому теневые проявления Лилит в Козероге — бездушность, деспотизм, готовность приносить в жертву личное ради статуса — воспринимаются Раками особенно остро и болезненно: это прямая противоположность их собственных, самых глубинных ценностей.
Не случайно в астрологической традиции именно Чёрная Луна в Раке связывалась с разрушением семей в прошлых воплощениях — избыточной, поглощающей, манипулятивной заботой. А теперь, при транзите Лилит через противоположный знак, Раки оказываются в позиции тех, кто видит последствия уже другой крайности — обезличивающей, холодной власти — со стороны, и вынужден на неё реагировать, вместо того чтобы просто оберегать и заботиться, как им привычно.