Раки и Козероги на пороге перемен: Чёрная Луна запускает непростой период / © Credits

Реклама

С 14 сентября 2026 года по 11 июня 2027 года Чёрная Луна проходит через знак Козерога, отмечая начало одного из самых продолжительных и требовательных кармических циклов последних лет, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Природа связи: почему именно эти два знака

В астрологии противоположные знаки Зодиака традиционно рассматриваются как две стороны одной и той же оси — они дополняют друг друга, показывая две крайности одной темы. Ось Рак–Козерог — это ось «частного и общественного», «дома и карьеры», «эмоциональной близости и социальной иерархии», «заботы и власти». Когда Чёрная Луна активирует одну сторону этой оси, вторая сторона неизбежно начинает резонировать — либо через прямое переживание темы, либо через её зеркальное отражение в окружающем мире.

Реклама

Именно поэтому транзит Лилит по Козерогу нельзя рассматривать изолированно, говоря только о самих Козерогах, — Раки оказываются втянуты в этот процесс не менее глубоко, хотя и совершенно иным способом.

Реклама

Козерог: прямая кармическая проработка

Встреча с собственной тенью

Для представителей самого Козерога этот транзит — прямая, лобовая встреча со своей теневой природой. Лилит проходит по их собственному знаку, а значит, все скрытые, подавленные, теневые стороны характера, связанные с властью, статусом, амбициями, перестают быть просто абстрактной астрологической темой — они начинают проявляться в реальной жизни, в реальных решениях, в реальных отношениях с окружающими.

Это время, когда Козероги вынуждены честно взглянуть на собственные механизмы достижения целей: не превратилась ли карьера в единственный смысл существования, не приносится ли благополучие близких людей в жертву профессиональным амбициям, не используется ли собственное положение — пусть даже небольшое, локальное — как инструмент давления на тех, кто слабее или зависим.

Соблазны, которые предстоит распознать

Реклама

Транзит Лилит через родной знак Козерога обнажает целый спектр искушений, которые прежде могли оставаться незамеченными самим человеком:

Соблазн власти ради власти — когда должность или статус перестают быть средством для реализации целей и становятся самоцелью

Соблазн жёсткости — оправдание холодности и требовательности к окружающим необходимостью «поддерживать дисциплину» или «добиваться результата»

Соблазн демонстративного успеха — стремление доказать своё превосходство через внешние атрибуты статуса, даже если внутренне это не приносит удовлетворения

Реклама

Соблазн подчинения ради выгоды — готовность терпеть несправедливость сверху, лишь бы сохранить своё положение, и одновременно требовать беспрекословного подчинения снизу

Страх уязвимости — глубинное нежелание показывать настоящие чувства, компенсируемое внешней силой и непробиваемостью

Рак: карма через зеркало

Позиция наблюдателя и одновременно участника

Совершенно иначе этот транзит переживают представители знака Рак. Козерог — знак, противоположный Раку в зодиакальном круге, а значит, вся теневая энергия Лилит здесь не является для Раков собственной, внутренней темой — она приходит извне, через других людей, как отражение в зеркале, которое невозможно игнорировать.

Это принципиальное отличие: Ракам не нужно бороться с искушением власти внутри себя — они, скорее, оказываются наблюдателями и одновременно жертвами (или, в лучшем случае, свидетелями и защитниками) чужих проявлений этой энергии. Раку не приходится спрашивать себя «не превращаюсь ли я в деспота» — вместо этого перед ним встаёт другой вопрос: «как реагировать, когда деспотизм оказывается рядом со мной или направлен на тех, кого я люблю».

Конкретные проявления, с которыми столкнутся Раки

Именно Раки в этот период чаще всего сталкиваются с:

Деспотичными, авторитарными начальниками, чьи решения кажутся нерациональными и разрушительными для всего коллектива, но при этом обжалованию не подлежат

Жёстким, бездушным отношением бюрократических структур — документы возвращаются на доработку, требования множатся, а простое дело превращается в затяжную борьбу с системой

Людьми, использующими своё положение, статус или власть, чтобы давить, контролировать, унижать более слабых или зависимых от них

Ситуациями в семье, где кто-то из старших родственников или партнёр проявляет неожиданный догматизм, авторитарность, нетерпимость к иным точкам зрения

Демонстративным превосходством окружающих, ставящих собственные амбиции и статус выше человеческих отношений и элементарного сочувствия

Почему именно Раки видят это как в зеркале

Есть глубокая символическая логика в том, что именно Рак становится этим зеркалом. Рак управляется Луной и олицетворяет дом, семью, эмоциональную близость, заботу, уязвимость как ценность, а не слабость — всё то, что стоит в прямой оппозиции холодному, иерархичному, властному миру Козерога. Именно поэтому теневые проявления Лилит в Козероге — бездушность, деспотизм, готовность приносить в жертву личное ради статуса — воспринимаются Раками особенно остро и болезненно: это прямая противоположность их собственных, самых глубинных ценностей.

Не случайно в астрологической традиции именно Чёрная Луна в Раке связывалась с разрушением семей в прошлых воплощениях — избыточной, поглощающей, манипулятивной заботой. А теперь, при транзите Лилит через противоположный знак, Раки оказываются в позиции тех, кто видит последствия уже другой крайности — обезличивающей, холодной власти — со стороны, и вынужден на неё реагировать, вместо того чтобы просто оберегать и заботиться, как им привычно.

Новости партнеров

Новости партнеров