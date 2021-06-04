Серебро, золото и пайетки в коллекции Badgley Mischka сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция дизайнерского дуэта была представлена в виде роскошной фотосессии в ретро-стиле.
Коллекция Badgley Mischka прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 порадует любителей старого доброго голливудского гламура.
Цвет и принты
Преобладают чистые цвета, много черно-белых сочетаний, золота, серебра, глубокого коричневого, синего и красного. Принтов совсем немного.
Фактуры и блеск
Бренд специализируется на вечерней одежде, поэтому блеска и сверкания в коллекциях всегда достаточно много, но эта коллекция превзошла все остальные. Очень много полностью усыпанных пайетками тканей, расшитых бисером платьев с бисерной бахромой. Эффектно смотрится сочетание бархата с атласными деталями в одном платье.
Фасоны и силуэты
Классические фасоны вечерних платьев, несколько брючных костюмов и несколько повседневных женственных образов составляют основу коллекции. Есть несколько платьев с асимметричной проймой.
Аксессуары и украшения
Обувь очень элегантная, в основном это лодочки с большими квадратными пряжками, украшенными стразами. Также стоит обратить внимание на массивные браслеты в винтажном стиле.
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