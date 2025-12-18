ТСН в социальных сетях

Рецепты

Рецепты
147
1 мин

Шампиньоны, жаренные на сковороде, со сметаной: простой рецепт горячей закуски

Шампиньоны, жаренные с луком в сметане, идеально подойдут с любым гарниром или в качестве горячей закуски.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
30 минут
95 ккал
Шампиньоны жареные на сковороде со сметаной

Шампиньоны, жаренные на сковороде со сметаной / © Credits

Сытное, ароматное блюдо на скорую руку. Эти грибочки никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты

шампиньоны
700 г
лук репчатый
2 шт.
сметана 15-20%
150 г
масло растительное
2 ст. л.
перец черный молотый.
соль

  1. Шампиньоны помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на тонкие пластины.

  2. Лук очистите, и нарежьте полукольцами.

  3. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте грибы и жарьте, пока не выпарится вся жидкость, посолите, поперчите и обжарьте еще 3-4 минуты, затем добавьте сметану, перемешайте и протушите при закрытой крышке 3- 5 минут.

Советы:

  • Грибы можно использовать любые, но шампиньоны готовятся намного быстрее.

147
