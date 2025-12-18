- Дата публикации
Шампиньоны, жаренные на сковороде, со сметаной: простой рецепт горячей закуски
Шампиньоны, жаренные с луком в сметане, идеально подойдут с любым гарниром или в качестве горячей закуски.
Сытное, ароматное блюдо на скорую руку. Эти грибочки никого не оставят равнодушным.
Ингредиенты
- шампиньоны
- 700 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- сметана 15-20%
- 150 г
- масло растительное
- 2 ст. л.
- перец черный молотый.
-
- соль
-
Шампиньоны помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на тонкие пластины.
Лук очистите, и нарежьте полукольцами.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте грибы и жарьте, пока не выпарится вся жидкость, посолите, поперчите и обжарьте еще 3-4 минуты, затем добавьте сметану, перемешайте и протушите при закрытой крышке 3- 5 минут.
Советы:
Грибы можно использовать любые, но шампиньоны готовятся намного быстрее.