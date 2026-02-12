- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- 57
- 1 мин
Шарлотка с бананами: необычный рецепт
Приготовьте необычную, вкусную шарлотку с бананами. Она придется по вкусу тем сладкоежкам, которые обожают бананы.
Фрукты придадут блюду особый вкус и аромат. Готовится очень просто и быстро.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 150 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- бананы
- 3 шт.
- сахар
- 3 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- сливочное масло
-
- сахарная пудра
-
Взбейте миксером яйца с сахаром в пышную пену. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно тесто перемешайте лопаткой.
Бананы очистите от кожуры и нарежьте на кружочки толщиной около одного сантиметра.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, дно выстелите пергаментом. Половину теста выложите в форму и разровняйте, затем разложите бананы и сверху залейте оставшимся тестом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовую шарлотку остудите немного в форме, затем выньте и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.