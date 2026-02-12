ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Шарлотка с бананами: необычный рецепт

Приготовьте необычную, вкусную шарлотку с бананами. Она придется по вкусу тем сладкоежкам, которые обожают бананы.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
205 ккал
Шарлотка с бананами

Шарлотка с бананами / © Credits

Фрукты придадут блюду особый вкус и аромат. Готовится очень просто и быстро.

Ингредиенты

мука пшеничная
150 г
яйца куриные
3 шт.
бананы
3 шт.
сахар
3 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
сливочное масло
сахарная пудра

  1. Взбейте миксером яйца с сахаром в пышную пену. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно тесто перемешайте лопаткой.

  2. Бананы очистите от кожуры и нарежьте на кружочки толщиной около одного сантиметра.

  3. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, дно выстелите пергаментом. Половину теста выложите в форму и разровняйте, затем разложите бананы и сверху залейте оставшимся тестом.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовую шарлотку остудите немного в форме, затем выньте и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

Дата публикации
Количество просмотров
57
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie