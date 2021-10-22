В США подсчитали, кто из знаков Зодиака охотнее вакцинируется от COVID-19

В США подсчитали, кто из знаков Зодиака охотнее вакцинируется от COVID-19

В американском городе Солт-Лейк-Сити определили, что уровень вакцинации от COVID-19 значительно варьируется в зависимости от знака Зодиака.

Департамент здравоохранения округа рассчитал, что наибольший процент вакцинированных среди Львов, а наименьший - среди Скорпионов. Бюро получило анонимные даты рождения из данных о вакцинации округа, чтобы узнать, как вакцины были распределены между 12 астрологическими знаками, и сравнило эти цифры с национальными оценками доли населения в целом, представленной каждым знаком, говорится на The Salt Lake Tribune.

"Теперь, когда Меркурий не в ретроградном движении, мы просто оставим это здесь… (и да, это основано на данных)", - написало Министерство здравоохранения в своем сообщении в Twitter во вторник.

Now that Mercury is not in retrograde, we're just going to leave this here...



(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY — Salt Lake Health (@SaltLakeHealth) October 19, 2021

"Вакцина от COVID-19 опирается на науку и никоим образом не зависит от гороскопов, но давайте, Скорпионы!" - продолжил отдел.

Согласно их графику, 70% людей со знаком Льва полностью вакцинированы, за ними следуют Водолей - 67%, Овен и Стрелец - 59%. Остальные знаки колеблются от 58% до 50% в порядке убывания: Рак, Телец, Близнецы, Весы, Рыбы, Козерог и Дева. Скорпион находится в конце списка - только 46% из них полностью вакцинированы.

Сообщение Министерства здравоохранения вызвало положительные и отрицательные отзывы в социальных сетях: некоторые размышляли о склонностях своего собственного знака, а другие вообще высмеивали астрологию.

"На самом деле мы ищем новые и разные способы, чтобы наше сообщество продолжало говорить о вакцинации, когда существует значительная усталость от сообщений по этой теме", - написали в комментариях представители департамента.

Чиновники Министерства здравоохранения провели этот анализ, чтобы в более интересный способ продвигать вакцинацию. Около 59% жителей округа Солт-Лейк-Сити полностью вакцинированы, и около 54% ​​жителей Юты полностью вакцинированы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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