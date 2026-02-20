Скопление планет в знаке Рыбы в период Лунного затмения 3 марта: что нас ждет в это время

Лунное затмение / © Associated Press

Реклама

Это создает положительный фон в темах, связанных с поддержкой, заботой, домом, семьёй, безопасностью и восстановлением ресурсов. Такая комбинация создаёт условия, когда многие процессы начинают двигаться быстрее, но при этом требуют аккуратности и внимательности. На фоне Лунного затмения в Деве 3 марта могут проявляться ситуации, которые давно назревали, но не доходили до конкретных действий, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Затмение в Деве является полнолунием поднимает вопросы порядка, здоровья, работы, расписания, обязательств. Это период, когда приходится разбираться с тем, что откладывалось: документы, бытовые дела, рабочие процессы, финансовые расчёты.

Полнолуние в Деве формирует оппозицию к планетам, находящимся в Рыбах. Это создаёт напряжённую ось между практическими задачами Девы и более размытыми, эмоциональными и интуитивными процессами Рыб. С одной стороны, усиливается потребность в порядке, конкретике, проверенной информации и чётких действиях. С другой — активируются темы, связанные с чувствами, вдохновением, ожиданиями и внутренними состояниями, которые сложно структурировать.

Реклама

Такое положение планет подчёркивает противоречие между «надо» и «хочу», между рациональным подходом и стремлением плыть по течению. Полнолуние высвечивает всё, что требует внимания в повседневной жизни: здоровье, режим, рабочие процессы, бытовые вопросы. А планеты в Рыбах тянут в сторону расслабления, творчества, ухода от перегрузок и попыток всё контролировать.

Оппозиция показывает, где баланс нарушен, и помогает увидеть, что именно нужно подкорректировать, чтобы дела шли ровнее и без лишнего напряжения. Несмотря на период затмений, энергетический фон все же является благоприятным.

Ретроградный Меркурий и ретро Юпитер в период затмений включают «повторный круг». Могут вернуться незавершённые разговоры и люди, с которыми нужно что‑то прояснить. Гармоничный аспект между планетами дает возможность вовремя исправить ошибки. Это шанс улучшить ситуацию, которая раньше казалась сложной и найти более удобный вариант решения.

Юпитер в Раке в гармоничных аспектах к Луне и Солнцу, т.е. к полнолунию (затмению 3 марта) помогает действовать мягче, но эффективнее. Венера и Марс в общей конфигурации усиливают взаимодействие с людьми, поэтому происходит активизация отношений и социальных связей. Многие разговоры будут иметь практическое значение — не просто обмен мнениями, а реальные шаги.

Реклама

В этот период могут подниматься вопросы, связанные с домом, семьёй и местом проживания. Юпитер в Раке усиливает потребность в стабильности, комфорте и ощущении защищённости, поэтому многие начинают задумываться о том, как улучшить своё пространство или изменить бытовые условия. Это может касаться ремонта, переезда, расширения жилплощади или обсуждения семейных планов.

Лунное затмение в Деве помогает увидеть, что именно требует внимания. Оно высвечивает детали, которые раньше ускользали: организационные моменты, распределение обязанностей, бытовые мелочи, которые давно пора упорядочить. В этот период становится проще понять, что нужно изменить, чтобы жизнь дома стала удобнее и спокойнее.

Для некоторых людей это время может стать отправной точкой для серьёзных решений — от обсуждения будущего семьи до выбора нового места проживания. Энергия периода подталкивает к тому, чтобы навести порядок в тех сферах, которые долго оставались «на потом», и сделать шаги, которые улучшат качество повседневной жизни.

Стеллиум планет в знаке Рыбы, образуя тригон к своему управителю — Юпитеру в Раке, создаёт благоприятные условия для решения практических вопросов, восстановления связей и улучшения бытовых и рабочих процессов. Лунное затмение в Деве 3 марта подводит черту под старым этапом и помогает увидеть, что требует порядка, ясности и конкретных действий.

Реклама

В этот период могут подниматься вопросы, связанные с домом, семьёй и местом проживания. Юпитер в Раке усиливает потребность в стабильности, комфорте и ощущении защищённости, поэтому многие начинают задумываться о том, как улучшить своё пространство или изменить бытовые условия. Это может касаться ремонта, переезда, расширения жилплощади или обсуждения семейных планов.

Лунное затмение в Деве на фоне гармоничных аспектов Юпитера с управителем этого затмения — ретро Меркурием в Рыбах, помогает увидеть, что именно требует внимания. Оно высвечивает детали, которые раньше ускользали: организационные моменты, распределение обязанностей, бытовые мелочи, которые давно пора упорядочить. В этот период становится проще понять, что нужно изменить, чтобы жизнь дома стала удобнее и спокойнее.

Для некоторых людей это время может стать отправной точкой для серьёзных решений — от обсуждения будущего семьи до выбора нового места проживания, эмиграции, приобретения недвижимости. Энергия периода подталкивает к тому, чтобы навести порядок в тех сферах, которые долго оставались «на потом», и сделать шаги, которые улучшат качество повседневной жизни.

Важно помнить о том, что гармоничные аспекты создают ощущение нескончаемого благополучия, и именно в этом кроется главная ловушка периода. На фоне мягких и поддерживающих влияний легко пропустить важные детали, недооценить возможные опасности и сложности или слишком рано решить, что ситуация полностью под контролем. Но ретроградные планеты в оппозиционном знаке к Лунному затмению 3 марта, всё ещё активно влияют на процессы, поэтому поспешные выводы могут привести к ошибкам.

Реклама

Сейчас особенно важно перепроверять информацию, документы и договорённости — не потому, что что‑то обязательно пойдёт не так, а потому что мелкие неточности могут проявиться позже и потребовать дополнительных усилий. Период лучше подходит для завершения старых дел, чем для запуска новых проектов: незакрытые вопросы дают о себе знать и требуют внимания.

Нагрузка тоже может расти незаметно. Энергия Девы подталкивает к тому, чтобы брать на себя больше, чем нужно, стремиться всё организовать и контролировать. Важно вовремя остановиться и распределить силы, чтобы не перегореть.

Помощь со стороны сейчас действительно может оказаться полезной. Люди, которые предлагают поддержку или делятся опытом, способны заметить то, что вы могли упустить. Это не время тянуть всё в одиночку — совместные усилия дают лучший результат.