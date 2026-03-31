Сложности с деньгами в апреле 2026 года: три знака, которым стоит быть осторожными

Венера до 24 апреля перемещается по знаку Тельца и формирует к их Солнцу напряжённые аспекты, что сразу отражается на материальной сфере. Деньги могут приходить медленнее, чем обычно, расходы растут, а привычные источники дохода требуют пересмотра, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Пришло время подвести итоги большого периода, который длился с 2018 года, когда Уран впервые вошёл в знак Тельца и начал менять финансовую реальность всех знаков, но особенно — фиксированных, поскольку именно в этих знаках планета имеет статус.

Уран сейчас находится в последних градусах Тельца, и это положение всегда считается самым напряжённым. Планета словно собирает в одну точку всё, что происходило за последние семь лет: все перемены, все попытки обновления, все ситуации, где жизнь требовала гибкости, но человек держался за старое. И именно Львы, Скорпионы и Водолеи ощущают это сильнее других, потому что Уран направляет к ним свои последние напряжённые аспекты, подталкивая к тому, что давно назрело.

Венера в Тельце — это символ материального комфорта, стабильности, накоплений, удовольствий, ценностей и всего, что связано с деньгами. В мифологии Венера (Афродита) — богиня притяжения, красоты, изобилия, но также и капризов, желаний, которые требуют внимания. Когда Венера идёт в напряжении к Солнцу человека, она словно ставит перед ним зеркало: «Посмотри, что ты ценишь, как ты распоряжаешься ресурсами, что приносит тебе удовольствие, а что — только расходы».

Для фиксированных знаков это может проявляться как ощущение, что деньги утекают быстрее, чем приходят, что привычные схемы заработка дают сбой, что партнёры или работодатели меняют условия, что нужно пересматривать бюджет или отказываться от лишних трат.

Уран — планета перемен, неожиданностей, скачков, обновления и освобождения. В мифологии Уран — бог неба, сила, которая не терпит застоя. Он всегда приходит туда, где нужно встряхнуть, освободить, разрушить старые формы, чтобы человек мог двигаться дальше.

С 2018 года Уран в Тельце менял финансовую сферу всех знаков, но фиксированные знаки ощущали это особенно остро. Кто‑то сменил работу, кто‑то перешёл в онлайн, кто‑то освоил новые технологии, кто‑то полностью перестроил подход к деньгам. Но если перемены были недостаточными или человек сопротивлялся, последние градусы Урана в Тельце могут проявиться как напряжение, которое невозможно игнорировать.

Лев

Для Львов апрель становится месяцем, когда материальная сфера требует особого внимания. Венера в Тельце идёт в квадрате к вашему Солнцу, и это может проявляться как ощущение, что деньги приходят медленнее, чем обычно, а расходы растут. Это может быть связано с работой, проектами, вложениями, бытовыми вопросами или необходимостью пересмотреть финансовые планы.

Лев — знак, который привык держать лицо, сохранять статус, не показывать слабость. Но Венера в напряжении может создавать ситуации, когда приходится выбирать между желаемым и возможным. Это не наказание, а корректировка курса.

Уран в последних градусах Тельца усиливает это ощущение. Он затрагивает вашу карьерную сферу, подталкивая к обновлению, которое вы могли откладывать. Если работа перестала приносить развитие, если доходы не растут, если вы давно чувствуете, что нужно менять стратегию — апрель покажет это особенно ясно.

Для Львов это время, когда важно не цепляться за старые схемы. Уран не разрушает без причины — он освобождает пространство для нового. И если вы готовы сделать шаг вперёд, апрель может стать поворотным моментом.

Скорпион

Для Скорпионов апрель приносит напряжение в сфере денег и совместных ресурсов. Венера идёт в оппозиции к вашему Солнцу, и это может проявляться как нестабильность в доходах партнёров, изменения в финансовых договорённостях, необходимость оплачивать то, что давно откладывалось, или пересматривать общие бюджеты.

Скорпион — знак, который привык контролировать ситуацию, но Венера в оппозиции может создавать моменты, когда контроль ускользает. Это не слабость, а сигнал, что нужно менять подход.

Уран в последних градусах Тельца направляет своё влияние прямо в вашу зону отношений. Это может проявляться как неожиданные решения партнёров, изменения в совместных проектах, нестабильность в доходах, которые зависят от других людей. Всё, что было неустойчивым с 2018 года, выходит на поверхность.

Для Скорпионов апрель — это месяц, когда важно не сопротивляться переменам. Если что‑то требует обновления, лучше сделать это сейчас. Уран не забирает — он освобождает от того, что больше не работает.

Водолей

Для Водолеев апрель становится периодом, когда финансовая сфера может вести себя непредсказуемо. Венера идёт в квадрате к вашему Солнцу, и это может проявляться как задержки, изменения условий, необходимость пересматривать бюджет или временно отказываться от лишних трат.

Водолей — знак, который привык мыслить широко, но Венера в напряжении может заставить обратить внимание на конкретные, практические вопросы. Это не ограничение, а необходимость навести порядок.

Уран в последних градусах Тельца затрагивает вашу зону дома, семьи и базовой стабильности. Это может проявляться в виде расходов на жильё, ремонт, переезд или вопросы, связанные с родственниками. Всё, что требовало внимания с 2018 года, выходит на первый план.

Для Водолеев апрель — это месяц, когда важно сохранять гибкость. Уран подталкивает к обновлению, которое давно назрело. И если вы готовы сделать шаг вперёд, этот месяц может стать началом нового этапа.