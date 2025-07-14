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Соединение Плутона и и звезды Альтаир: время разоблачений, реформ и борьбы за власть
В III декаде июля 2025 года ретроградный Плутон соединяется со звездой первой величины — Альтаир. Этот процесс объединяет архетип глубинной трансформации с символикой лидерства, дерзости и небесной высоты.
Есть моменты, когда звезды говорят громче, чем события на Земле. Когда Плутон — планета тьмы и перерождений образует аспект соединения с Альтаиром, мы ощущаем импульс к пробуждению воли, силе и освобождению, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
Когда Плутон поворачивает вспять, он вскрывает глубины, что были скрыты даже от самой истории. А при соединении с неподвижной звездой первой величины — Альтаир, связанной с силой и пророчеством — мир замирает перед новым витком судьбы. В этом аспекте скрыто послание о власти, преобразовании и высотах, до которых готов взлететь коллективный дух человечества. В предыдущий раз такое соединение было порядка 250 лет назад.
Альтаир (от араб. «ан-наср ат-та’ир» — «летящий орел») — самая яркая звезда в созвездии Орла, расположенная в 2° Водолея. В мифах он ассоциируется с птицей Зевса, которая похитила Ганимеда и мучила Прометея. В японской легенде — это Хикобоши, пастух, влюбленный в небесную ткачиху Вегу, разделенный с ней Млечным Путем.
Астрологически Альтаир несет природу Марса и Юпитера:
смелость, дерзость, решимость
карьерный взлет, лидерство
воинственность, пророческий дар
стремление к высотам, независимость
Звезда Альтаир связана с военными державами, символикой власти и дальновидности. Люди под ее влиянием — стратеги, реформаторы, часто одиночки с сильной волей.
Плутон — планета глубинных трансформаций, власти, разрушения и возрождения. В ретроградной фазе он разворачивает процессы во внутрь, вскрывает давнее и тайное, возвращает старые сценарии.
Соединение ретро Плутона со звездой Альтаир — это взрывной аспект, который способствует раскрытию тайных схем, разоблачения финансовых махинаций, падение авторитетов. Этот аспект дает обострение борьбы за власть — на уровне государств, корпораций, элит. Возрастают военные амбиции, усиливаются конфликты, перевороты, особенно в странах с орлиной символикой.
Поскольку соединение планеты поколений — Плутона и звезды первой величины (13 -й из 25 самых ярких звезд) происходит в Водолее, управителем которого является Уран, это астрологическое событие пробуждает коллективную волю к свободе, реформам, революциям. Происходит переосмысление силы, власти и контроля — переход от подавления к осознанному лидерству.
Соединение ретро Плутона с Альтаиром может стать точкой глубинного перерождения для целых систем: старое рушится, чтобы дать место новому. Но процесс болезненный, требует внутренней зрелости и отказа от манипуляций. В той или иной степени, эта конфигурация повлияет на политические, социальные и личные процессы.
Такое соединение символизирует высоту, дерзость, пророчество, стремление к свободе. Дети, рожденные в III декаде июля 2025 года, в будущем станут личностями, влияющими на ход истории: военные, реформаторы, политики или одиночки с сильной волей. Это аспект дает смелость, решительность, карьерный взлет, воинственность, стратегическое мышление, стремление к независимости и лидерству, пророческий дар, оккультные способности.
Плутон ретрограден с 4 мая по 14 октября 2025 в знаке Водолея — знаке технологий, свободы, социальных систем. Альтаир усиливает воинственную и преобразующую природу Плутона.
Во второй половине 2025 года возрастет влияние искусственного интеллекта, криптовалют, цифровых структур. Произойдет перестройка политических систем, смена элит, что может дать всплеск протестных движений.
Разоблачения глобальных манипуляций и скрытых механизмов власти, утечки информации, война за технологии, перерождение идеологий, отказ от старых моделей управления — все это мы будем наблюдать в ближайшие месяцы.
Финансовые и налоговые механизмы многих государств будут обновляться и преобразовываться. Начнется поиск новых способов перераспределения ресурсов. Это может привести к ужесточению контроля, цифровизации налогов, отмене льгот или введению новых сборов — особенно для сверхбогатых транснациональных корпораций.
Страны с нестабильной экономикой могут отказаться от внешних кредитов, пересмотреть участие в международных финансовых институтах, начать процесс отказа от доллара, усиливая роль национальных валют, что объясняется транзит Юпитера.
Повысится интерес к альтернативным формам денег: криптовалюты, цифровые активы и децентрализованные платформы получат новый импульс. Плутон в Водолее — это вызов традиционным банкам, а Альтаир добавляет дерзость и скорость в этих переменах.
В этот период возникнет больше скандалов и расследований, связанных с офшорами, теневыми фондами и коррупцией. Крупные банки и финансовые структуры будут стремиться к объединению, чтобы сохранить влияние. Это может привести к монополизации и потере гибкости в экономике.
Причина этих процессов — необходимость трансформации. Старые модели управления деньгами, основанные на централизованном контроле, больше не соответствуют скорости и сложности современного мира. Плутон в соединении с Альтаиром требует перерождения финансовой архитектуры, где власть больше не может быть скрытой, а ресурсы — недоступными для большинства.