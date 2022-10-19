Солнце и Венера в Скорпионе с 23 октября 2022-го: что нас ждет в это время

23 октября 2022-го в 10:52 – Венера, а в 13:36 – Cолнце, входят в знак Скорпиона, а это значит, что трансформацию будут проходить личные и деловые взаимоотношения, а также финансовая сфера. Эти области жизни будут подвергнуты серьезным испытаниям, а на поверхность поднимутся проблемы, которые ранее замалчивались и не решались. Особенно сложной будет первая декада ноября – это время роковых событий, вспыхивающих эмоций и глубоких психических процессов.

Ингрессия Солнца и Венеры в знак Скорпиона происходит в период стационарного Сатурна, что способствует концентрации мощных энергий. Сатурн – планета кармы, строгий учитель, влияния этой планеты заставляет сделать переоценку ценностей под воздействием драматических жизненных обстоятельств и тяжелых перемен, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

С 25 октября открывается осенний коридор затмений 2022-го, когда тема духовного перерождения и агонизирующих чувств будут способствовать выходу на новый уровень. Соединение Венеры и Солнечного затмения 25 октября сработает как внутренняя пружина и заставит людей изменить свое отношение к партнерам, к денежной сфере и всему прилегающему к этому.

Карма вернется бумерангом тем, кто разрушал и предавал. Но в результате борьбы с самим собой, сомневаясь и колеблясь, в конце концов многие возвращаются на сторону Света.

Знак Скорпиона – это место изгнания Венеры. С 23 октября до 16 ноября – это время сильных страстей и драматических ситуаций. Транзит Солнца по Скорпиону активизирует самые темные стороны личности, люди чаще проявляют собственнические чувства, становятся ревнивыми, что в итоге может привести к разрыву отношений. Чувства же других при этом понимаются с трудом, этому мешает интенсивность собственных эмоций. Огонь Солнца и Вода Скорпиона конфликтуют между собой, транзит продлится до 22 ноября, и в этот период реакция на происходящее слишком яркая и плохо контролируемая.

Ось Телец–Скорпион связана с опасностью и кризисами, вопросами жизни и смерти. Осенний сезон затмений 2022 проходит по этой оси и поднимает самые сложные темы. В этот период все воспринимается слишком обостренно и агрессивно. Это время тяжелейших экономических трудностей, огромных потерь на военном фронте. Закроется коридор затмений 8 ноября лунным затмением в Тельце, и со второй декады ноября внешний фон станет намного спокойнее. А это самым положительным образом отразится на состоянии здоровья и личной жизни.

С 25 октября по 8 ноября включительно – самый опасный период, который вряд ли принесет удачу и подарки в сфере партнерства или финансов, но он может принести ту глубину, которая придает нашей жизни вкус самой жизни. Качества изгнанной Венеры усиливается Солнцем, а в коридор затмений этот транзит затронет вопросы, которые будут актуальны для большинства людей следующие 6 месяцев. В некоторых случаях (зависит от личного гороскопа конкретного человека) могут начаться процессы, которые определят цели на годы вперед (9 или 18 лет).

Транзит Венеры и Солнца по Скорпиону всегда оказывает сильное трансформационное влияние на сферу личных и деловых взаимоотношений, а также на материальную жизнь и финансы. А в 2022 году движение небесных тел по этому знаку имеет особую силу, т.к. совпадает с сезоном затмений.

29 октября в 22:22 Меркурий войдет в знак Скорпиона, что максимально включит энергии этого знака, усилит важность внутренних процессов, активизирует критическое мышление у многих людей. Однако до второй декады ноября градус напряжения возрастает во всем мире, и это будет препятствовать обретению комфорта и гармонии. В ближайшее время главное сохранить и удержать то, что вам дорого, хотя возможностей потерять и разрушить гораздо больше.

Фиксированная Вода Скорпиона вскрывает подсознательные процессы, в период активных энергий этого знака чувства устойчивы и глубоки, но их источник кроется в темных глубинах психики. Поэтому во время транзита Солнца и Венеры по Скорпиону часто не до внешних радостей. Это знак крайностей, поэтому до 16 ноября счастье и печаль, жизнь и смерть, самообладание и психологические кризисы, неразрывно связанным с чем-то очень значимым и сопутствуют важнейшим процессам.

Задача транзита Солнца и Венеры по Скорпиону состоит в том, чтобы научить людей отказываться от того, что больше не способно развиваться и приносить пользу. К этому периоду то, что накоплено и собрано, должно быть трансформировано. А новое, необычное и современное, необходимо впустить в свою жизнь, чтобы обрести надежность и почувствовать почву под ногами.

Меркурий – планета мышления и коммуникаций, в Скорпионе с 29 октября до 17 ноября поможет понять скрытые процессы, определить мотивы других людей. Мистическое время, когда можно обнаружить в себе таланты или даже сверхспособности. В этот период легче проникать в глубокие эмоциональные слои, преобразовывать энергии, пропуская их через себя. Общение между людьми – это всегда взаимообмен энергиями, а это помогает сбросить лишнее напряжение и наполнится знаниями и информацией, которой вам не хватает.

Оппозиция Венера–Уран 5 и 6 ноября принесет много волнений в семейные вопросы, имущественные и денежные дела, личные и деловые взаимоотношения. В один миг может быть разрушено или потеряно то, что выстраивалось или накапливалось годами. В первой декаде старайтесь просчитывать последствия расходов и то, как это отразится на будущем бюджете. Не делайте спонтанных покупок, советуйтесь с партнерами, уделяйте время своим родным и близким.

Транзит Венеры по Скорпиону с 23 октября до 16 ноября создает особую атмосферу, когда люди стремятся проявить себя творчески и у многих это получается великолепно. Во всяком случае, удается привлечь внимание к своей персоне, проявив свою индивидуальность. Это период напряженной творческой работы, эмоционального подъема, когда получаются яркие произведения, но часто с оттенком драмы, тревоги.

Солнце в Скорпионе с 23 октября до 22 ноября помогает раскрыть глубинную суть вещей, найти ответы на самые сложные вопросы и выйти из запутанных жизненных ситуаций. Конечно, в этот период огромную роль будет играть окружение и отдельно взятый партнер. Если человек одинок и не стремится к эффективному взаимодействию с другими людьми, то активный период Скорпиона может стать разрушающим для него самого. Сталкиваясь с реалиями жизни, особенно в сезон затмений, очень важно быть среди людей, чтобы легче перенести мощные трансформационные энергии в этом период.

Представители фиксированных знаков Зодиака: Телец, Лев, Скорпион, Водолей - прочувствуют влияния осенних затмений 2022 и транзита Солнца, Венеры и Меркурия по Скорпиону сильнее других. Это сложный период, когда необходимо преодолеть себя, свои принципы и убеждения, чтобы увидеть для себя новые перспективы. Сильная сторона и счастливые возможности – во взаимодействии через договоренности, поэтому не стоит в ближайшее время отказываться от сотрудничества или общения с другими людьми. Через окружение приходят ответы на самые важные вопросы. У многих поменяются приоритеты, желания и потребности, поэтому не стоит строить грандиозных планов до 22 ноября.

Что касается других знаков Зодиака – следует принять во внимание общие рекомендации, но и проявлять осторожность во всем. Сейчас не время рисковать и заниматься экстремальными видами спорта. Не стоит планировать хирургические операции, особенно пластические и другие процедуры, направленные на улучшение внешности. После 10 ноября энергетический фон станет благоприятнее и можно будет заняться неотложными делами. Но по возможности перенесите сделки купли-продажи, крупные покупки, даты бракосочетания и других союзов на вторую половину ноября.

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