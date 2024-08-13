Солнце в Деве 22 августа - 22 сентября 2024 года: что нас ждет в это время

С 22 августа по 22 сентября – время возможностей, вдохновения, реализации планов для Тельцов, Дев и Козерогов.

22 августа в 17:55 (gmt+3) Солнце входит в знак Девы до 23 сентября. Это месяц кропотливой работы и жизненных обстоятельств, при которых необходимо перейти от теоретических знаний к решению практических задач, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Переход Солнца в знак Девы дает всем возможность совершенствовать свои навыки и четко организовывать свои дела. В людях усиливаются такие качества, как критичность, ориентированность на детали, исполнительность и ответственность.

Дева – переменчивый знак тригона Земли, связан с физическим служением. Управитель этого знака Зодиака – Меркурий, здесь в экзальтации также Меркурий, в изгнании Нептун и Юпитер, в падении Венера. Под знаком Девы происходят многие процессы, связанные с раскрытием смысла и предназначения, усовершенствованием чего-либо.

Венера перемещается по Деве до 30 августа, что еще больше акцентирует влияние качеств этого знака Зодиака на окружающий мир. В день ингрессии Солнца в знак Девы 22 августа, гендерные планеты – Венера и Марс образуют между собой напряженный аспект, что может дать обострение конфликтов между людьми, возрастание требований друг к другу в сложившихся парах, разрушающий отношения перфекционизм.

9 сентября после завершения ретроградности, Меркурий входит в знак Девы, позволяя логично и последовательно решать насущные вопросы. С этого дня начинается благоприятный период для оформления документов, профессионального развития, стабилизации кризисных ситуаций, а также их постепенной нейтрализации.

С 9 по 17 сентября – отличное время для покупки техники и оборудования, автомобиля, обучения и осваивания новых практических навыков. А также реальных действий, направленных на обустройство своего жизненного пространства, устранение проблем в быту, на работе. Отличное время для любых начинаний, открытия своего дела, расширения бизнеса.

В большинстве мифов знак Зодиака (проекция созвездия на плоскость эклиптики) Дева изображается как непорочная дева, ассоциируемая с пшеницей. Зодиакальное созвездие Девы делится на две примерно равные части плоскостью эклиптики (путь движения Солнца по небесной сфере). Рисунок созвездия представляет собой пятиугольник, к которому с запада примыкают две звезды.

Главная звезда – Спика, что означает на латыни "колос", ее влияния благоприятны. Излучение Спики в 600 раз больше солнечного, а сама звезда является переменной. В Деве расположено одно из самых больших скоплений галактик. Здесь находится центр Сверхгалактики, где звездам соответствуют звездные системы. Это целое облако, состоящее из более чем двух с половиной тысяч звездных систем.

Другим примечательным объектом созвездия Девы является двойная звезда Поррима. Она имеет собственное имя римской богини пророчеств – Порримы. Это одна из ближайших к Земле двойных звезд, находящихся на расстоянии 32 световых лет.

В созвездии Девы есть еще один интереснейший астрономический объект – квазар под номером 3С 273, находящийся на расстоянии полутора миллиардов световых лет от Земли. Это самый яркий квазар – слово означает "похожий на звезду радиоисточник". Наблюдая квазары, мы видим свет, который они излучали в то время, когда на Земле еще только зарождалась жизнь.

Древние греки видели в созвездии Девы Деметру – богиню плодородия и земледелия. Громовержец Зевс пообещал отдать свою дочь Персефону, рожденную от Деметры, в жены брату Аиду – властителю подземного царства. Пришло время, когда Аид потребовал обещанного. Он похитил Персефону и увез ее в свое подземное царство. Узнав об этом, Деметра в отчаянии оплакивала разлуку с любимой дочерью, а в это время на месте плодородия полей образовалась пустыня. Голод охватил Землю, повсюду слышались стоны и плач людей, взывавших к богам. Но Деметра была безучастна к судьбе смертных. Тогда Зевс понял, что от скорби богини Деметры все люди погибнут. Он приказал Аиду вернуть Персефону матери.

Вскоре после возвращения Деметра и Персефона вознеслись на Олимп, где Зевс определил участь дочери: две трети года она будет жить на земле, с матерью, а на одну треть должна возвращаться к своему мужу Аиду в подземное царство. Так появился миф о возникновении и смене времен года. Расцвет природы начинается с приходом Персефоны на землю, угасание – когда она спускается обратно в царство Аида.

На изображениях звездного неба Дева держит колос, который расположен на месте звезды Спики. Другая яркая звезда созвездия – Виндемиатрикс, в переводе с арабского означает "виноделица", "виноградница". Когда ее восход приходится на утро, начинается время сбора урожая и поры виноделия.

Перемещение Солнца по знаку Девы больше всего возможностей, поддержки и вдохновения приносит представителям знаков стихии Земли: Тельцам, Девам и Козерогам. Их уровень сознания становится на порядок выше, усиливаются способности мыслить конструктивно, с пользой. Формируются благоприятные обстоятельства, которые позволят Тельцам, Девам и Козерогам развиваться и совершенствоваться. Многие смогут найти новые пути решения сложных вопросов, оставив в прошлом старые методы и схемы. Хорошее время для начала курса лечения и серьезных медицинских манипуляций, мероприятий по улучшению внешности и здоровья.

Транзитное Солнце питает своей мощной энергией натальное Солнце Дев, а также и другие планеты, если они в личном гороскопе находятся в этом знаке Зодиака. Важно ни одного дня не упустить и сфокусироваться на самых главных делах – результаты будут даже лучше, чем ожидалось. Происходящие события заставят Дев сделать решительный шаг вперед, вынудят к новому старту или изменению образа жизни.

Тельцы и Козероги будут довольны результатами периода транзита Солнца по Деве, поскольку гармоничный аспект дневного светила к их натальному Солнцу, предоставляет необходимые ресурсы и счастливые случайности, которые позволяют ощутить себя более цельной личностью.

Подходящее время для того, чтобы задуматься о профессиональной сфере, решить накопившиеся вопросы. С 22 августа по 22 сентября достигается максимальное развитие всех тех начинаний, которые были инициированы в предыдущие несколько месяцев.

Тельцы, Девы и Козероги смогут улучшить свое благосостояние, но для этого потребуется выдержка и дисциплина. Вселенная будет помогать представителям знакам стихии Земли, но только в том случае, если благостную энергию транзитного Солнца активизировать реальными действиями и направить в русло созидания.

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