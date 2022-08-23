Солнце в Деве 23 августа - 22 сентября: что нас ждет в это время

23 августа в 06:16 по киевскому времени дневное светило входит в знак Девы - "женственный", мягкий, связанный со стихией земли, управляемый Меркурием. В период транзита Солнца по этому знаку усиливаются следующие качества: доброта, образованность, трудолюбие, умение вести разговор, расчетливость, практичность, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Солнце - источник жизни, перемещаясь по Деве, усиливает качества этого знака Зодиака. В этот период востребованы и прибыльны различные виды рукоделия, мелкое ручное производство, шитье. До 23 сентября 04:04 утра оно перемещается по знаку Девы, и в это время успешно идет работа, требующая внимания к деталям, а также деятельность, связанная со сферой услуг, здравоохранением, передачей какой-либо информации.

Несмотря на то, что в третьей декаде августа внешняя атмосфера достаточно тревожная, в период активных энергий Девы, люди легче смогут перенести неприятные обстоятельства, приспособиться к сложным условиям и различному окружению.

С 23 августа по 22 сентября - самое подходящее время для занятий своим здоровьем, проведения профилактических мероприятий, посещения массажиста или косметолога. Полезна любая не напряжённая работа, при которой нужно повторять одинаковые движения, т.к. такие действия отвлекают от навязчивых негативных мыслей, успокаивают, способствуют нормализации сердечных ритмов, помогают расслабить мышцы и избавиться от зажатости.

Главная звезда зодиакального созвездия Девы - Спика, что означает на латыни "колос". Ее излучение в 600 раз больше солнечного! Также в этом созвездии расположено одно из самых больших скоплений галактик. По мнению некоторых ученых-астрономов, здесь находится центр Сверхгалактики, где звездам соответствуют звездные системы. Это целое облако, состоящее из более чем двух с половиной тысяч звездных систем. Вторая яркая звезда созвездия Девы - это звезда Поррима, что значит "богиня пророчеств" или же другое значение слова: большая интеллектуальная активность. На изображении звездного неба Дева держит колос, который расположен на месте звезды Спики. Еще одна яркая звезда созвездия - Виндемиатрикс в переводе с арабского означает "виноделица", "виноградница". Когда ее восход приходится на утро, начинается время сбора урожая и поры виноделия.

Древние греки видели в созвездии Девы Деметру - богиню плодородия и земледелия. Громовержец Зевс пообещал отдать свою дочь Персефону, рожденную от Деметры, в жены брату Аиду - властелину подземного царства. Пришло время, когда Аид потребовал обещанного. Он похитил Персефону и увез ее в свое подземное царство. Узнав об этом, Деметра в отчаянии оплакивала разлуку с любимой дочерью, а в это время на месте плодородных полей образовалась пустыня. Голод охватил Землю, повсюду слышались стоны и плач людей, взывавших к богам. Но Деметра была безучастна к судьбе смертных. Тогда Зевс понял, что от скорби богини Деметры все люди погибнут. Он приказал Аиду вернуть Персефону матери. Вскоре после возвращения Деметра и Персефона вознеслись на Олимп, где Зевс определил участь дочери: две трети года будет жить на земле, с матерью, а на одну треть должна возвращаться к своему мужу Аиду в подземное царство. Так появился миф о возникновении и смене времен года. Расцвет природы начинается с приходом Персефоны на землю, угасание - когда она спускается обратно в царство Аида.

При транзите Солнца по знаку Девы, жизнь приобретает приятную стабильность и умеренность, с которой приходит здоровый интерес к происходящему вокруг. В сентябре планетарные влияния более гармоничны, чем в августе, поэтому не стоит опускать руки, если достичь желаемого состояния, прочности и фундаментальности, удается не сразу.

Сразу же при ингресии Солнца в знак Девы 23 августа, формируется напряженный аспект с Марсом в Близнецах (точный аспект - 24 августа), его негативное влияние будет ощущаться до конца месяца. В условиях военного положения это показатель интенсивности боевых действий, агрессивной борьбы, разрушений. Для Украины 24 августа - важнейшая дата в истории, но в день 31-й независимости со стороны агрессора можно ждать чего угодно. Однако уже с первых чисел сентября поражение российской армии в Украине будет более очевидным.

27 августа новолуние в Деве закроет программы предыдущего лунного месяца, и это самым положительным образом отразится на повседневной жизни. С этого момента всё то, что обычно раздражало и казалось скучным и монотонным, теперь вызывает удовлетворение. В целом энергии знака Зодиака Дева благотворно влияют на людей, смягчают негативное воздействие внешних факторов, дисциплинируют, способствуют решению насущных проблем. Новолуние 27 августа хоть и имеет напряженный аспект с Марсом, все же, обнуляет его агрессивные энергии, что даст временное затишье на военном фронте, вплоть до новолуния 26 сентября.

Управитель знака Девы - Меркурий, 4 сентября строит гармоничный аспект с Марсом, что формирует благоприятный фон для разумного планирования и быстрого реализации своих замыслов. С 1 по 9 сентября 2022, превосходнейшим образом гармонируют интеллект и воля, поэтому стоит запланировать максимум дел на этот период. Это очень благоприятные дни для деловых переговоров, профессиональных начинаний, финансовых сделок и посредничества любого вида, а также для личных бесед и завязывания новых контактов.

С 10 сентября Меркурий переходит в ретроградное движение до 2 октября, что даст тормозящий эффект по всем текущим вопросам. Не откладывайте на вторую и третью декаду сентября то, что можно сделать в первой декаде месяца!

11 сентября Солнце в гармоничном аспекте с ретро Ураном и восходящим Лунным Узлом благоприятствует решению вопросов, волнующих уже давно, а также завершению важных дел, применяя неординарный подход и оригинальные методы. Хороший день для политиков, для публичных выступлений, брифингов и конструктивного обмена мнениями.

17 сентября оппозиция Солнца и ретро-Нептуна - аспект действует одурманивающим образом, дает иллюзорное восприятие происходящего вокруг. В середине месяца легко стать жертвой собственной фантазии, обмана и интриг, поэтому с 16 по 18 сентября не стоит подписывать документы, вести какие-либо деловые переговоры или завершать их.

Последний аспект, который образует Солнце до выхода из знака Девы - тригон с ретро Плутоном 19 сентября, энергии которого являются очень позитивными и влияют на массы людей. Этот гармоничный дает возможность многое изменить и удачно решить сложные жизненные задачи, устранить финансовые проблемы. С 18 по 22 сентября благоприятное время для того, чтобы взять на себя роль лидера, заняться продвижением своего бизнеса, организовать других и вдохновить людей на активные действия.

Транзит Солнца по знаку Девы самым положительным образом повлияет на представителей всех земных знаков Зодиака - Тельцов, Дев и Козерогов. Сила воли, изобретательность и напор, возросшие в этот период, позволят выйти на новый, более качественный уровень жизни.

Также Раки и Скорпионы - при условии целенаправленной работы - смогут достичь высоких результатов и открыть для себя новые перспективы.

Рыбы, Близнецы и Стрельцы вынуждены будут работать, что называется "на износ". Проявляйте максимальную осторожность и не говорите ничего такого, что потом может быть истолковано иначе.

Окружающие могут провоцировать сделать то, о чем пожалеете в будущем. Не отказывайтесь от целей, если с первого раза ничего не получается - Вселенная испытывает вас, проверяет вашу физическую и психическую устойчивость.

Овны, Львы, Весы и Водолеи - важный период для вас, время личной ответственности и выполнения своих обязанностей. То, что и как будет сделано в период транзита Солнца по знаку Девы, окажет важнейшее влияние на ваше будущее.

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