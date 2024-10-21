Солнце в Скорпионе: что ждет нас в период с 23 октября по 21 ноября

Когда Солнце движется по Скорпиону, мир наполняется ощущением глубины и таинственности. Это время, когда солнечный свет, проникая сквозь темные воды этого знака, обретает особый оттенок – немного пугающий, но и магнетический.

Скорпион, будучи знаком трансформации, пробуждает в нас то, что обычно скрыто, что находится в тени. Он словно поднимает на поверхность глубинные страхи, желания и воспоминания, которые требуют быть осознанными и преображенными. Под его влиянием Солнце становится путеводным огнем, который светит не только внешнему миру, но и в самую сердцевину наших душ. Это время, когда мы начинаем видеть истину за масками, понимать истинные мотивы и стремления, как свои, так и окружающих людей, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Перемещаясь по знаку Воды, Солнце находится не в очень комфортной для себя стихии. Поэтому внешняя атмосфера не способствует публичной деятельности, сложнее проявить себя и получить одобрение окружающих. Привычные черты реальности становятся более размытыми, как будто бы мы видим сквозь густой туман. И каждый, кто чувствует это влияние, начинает ощущать внутренний зов к поиску сокрытого, к путешествию в собственные глубины.

Этот транзит дает силу и решимость отбросить ненужное и отжившее, чтобы освободить место для нового роста. Он учит нас искусству перерождения, когда через боль и преодоление приходит настоящая трансформация. Влияние Скорпиона пробуждает жажду к самопознанию, давая нам возможность заглянуть в темные уголки своего подсознания и найти там сокровища мудрости. Это энергия, которая разрушает иллюзии, оставляя лишь то, что имеет истинную ценность.

В глобальных масштабах, на уровне международных отношений, период с 23 октября по 21 ноября, очень сложный. Солнцем в Скорпионе управляет Плутон и Марс, обе планеты в третьей декаде октября – начале ноября образуют между собой оппозицию, что создает атмосферу опасности, военной агрессии. В этот период вероятность кризисных ситуаций, аварий и техногенных катастроф, значительно возрастает.

Энергия Солнца в Скорпионе словно магический свет, что проникает в самые скрытые уголки нашего внутреннего мира. Это время для смелых шагов, для принятия перемен, которые давно назревали, но ждали своего часа. Солнце освещает те темы, что связаны с властью, большими деньгами и недрами Земли, страстью, внутренней энергией и трансформацией, напоминая нам о том, что истинная сила рождается из умения принять свою уязвимость и не бояться проживать самые сложные моменты.

Скорпион фокусирует то, что лежит за пределами поверхностного восприятия. Этот знак связан с вопросами жизни и смерти, но также и магии, мистики, тайных знаний. И когда Солнце проходит через его владения, все вокруг кажется окутанным завесой загадок. Это идеальное время для тех, кто стремится разобраться в сокровенных вопросах, углубиться в эзотерические практики или просто исследовать свое подсознание. Жизненные кризисы и трудности, которые могут возникать в этот период, несут в себе уроки мудрости и потенциал для возрождения, как феникс, поднимающийся из пепла.

Солнце в Скорпионе напоминает нам, что истинная сила не в умении обходить сложности, а в способности взглянуть им в лицо, погрузиться в самые темные воды и выйти на поверхность очищенным, обновленным и готовым к новым вершинам. Этот транзит – время интенсивных эмоций, глубокой страсти и трансформации, когда каждый день несет в себе потенциал для внутреннего преображения и обретения новой силы.

Овен

Для Овнов этот период принесет интенсивные трансформации, особенно в сфере финансов и глубоких личных связей. Это время подходит для того, чтобы переосмыслить свои ресурсы и, возможно, получить выгоду от совместных проектов или наследства. Энергия Скорпиона поможет глубже понять свои страхи и обрести контроль над тем, что ранее казалось трудным для понимания.

Телец

Солнце в Скорпионе освещает область отношений Тельцов, заставляя обратить внимание на баланс между личными потребностями и потребностями партнера. Возможны конфликты, требующие компромиссов и открытого обсуждения. Это время, когда важно глубже осознать свои желания и потребности в отношениях, а также очиститься от токсичных привязанностей.

Близнецы

Для Близнецов этот транзит акцентирует внимание на повседневной рутине, здоровье и обязанностях. Это подходящее время для того, чтобы углубиться в вопросы своего благополучия и эмоционального состояния. Возможно, придётся пересмотреть свои привычки и способы организации повседневной жизни, чтобы избавиться от всего, что не приносит пользы.

Рак

Солнце в Скорпионе приносит Ракам вдохновение в сфере творчества, романтики и детей. Это время для глубоких переживаний и страсти, а также для раскрытия скрытых талантов и способностей. В отношениях Раки могут столкнуться с сильными эмоциями и потребностью в более глубоком эмоциональном контакте с любимыми и дорогими людьми.

Лев

Для Львов этот транзит актуализирует тему семьи и дома. Возможно, возникнет необходимость разбираться с семейными вопросами или переосмыслить свое отношение к прошлому. Энергия Скорпиона подталкивает Львов к глубокой внутренней работе, особенно связанной с их корнями и основами жизни. Это время для перерождения на уровне внутреннего мира.

Дева

Для Дев Солнце в Скорпионе приносит акцент на общении, обучении и ближайшем окружении. Это время, когда стоит обратить внимание на свои мысли, идеи и слова, ведь они могут обладать трансформирующей силой. Возможно, Девы почувствуют потребность в изучении оккультных тем или самопознании через интеллектуальные поиски и глубокие беседы.

Весы

Транзит Солнца по Скорпиону заставляет Весов сосредоточиться на финансах, самооценке и личных ресурсах. Это период, когда важно переоценить свои ценности и понять, что для них действительно важно. Возможно, потребуется более ответственно подойти к вопросам денег и бюджета, а также отпустить старые убеждения, которые мешают чувствовать уверенность в себе.

Скорпион

Для Скорпионов это время, когда они находятся в центре внимания. Солнце, проходя по их знаку, дарит им дополнительную энергию и возможность проявить себя. Это период перерождения и самовыражения, когда можно начинать новые проекты и стремиться к личностному росту. Скорпионы могут чувствовать усиление своей внутренней силы и магнетизма.

Стрелец

Для Стрельцов этот транзит становится временем внутренних поисков и самопознания. Солнце в Скорпионе подталкивает их к работе с подсознанием, интуицией и скрытыми страхами. Это период уединения и подготовки к следующему циклу активности. Возможно, Стрельцы почувствуют желание разобраться в своих прошлых ошибках и трансформировать их в новый опыт.

Козерог

Солнце в Скорпионе подчеркивает для Козерогов значимость дружбы, социального круга и коллективных целей. Это хорошее время для глубоких разговоров с единомышленниками и пересмотра своих планов на будущее. Возможно, Козерогам захочется что-то изменить в отношениях, определиться, с кем они хотят двигаться вперед, а от каких связей лучше отказаться.

Водолей

Для Водолеев этот транзит акцентирует вопросы карьеры, признания и общественного статуса. Это время, когда они могут проявить свою глубину и интуицию на профессиональном поприще, а также получить признание за свои достижения. Водолеи могут почувствовать потребность в кардинальных изменениях в карьере или в своей роли в обществе.

Рыбы

Для Рыб Солнце в Скорпионе открывает горизонты духовных поисков и высшего знания. Это время для философских размышлений, путешествий – как реальных, так и духовных. Возможно, Рыбы захотят углубиться в мистические учения или пересмотреть свои жизненные идеалы. Этот период помогает расширить сознание и проникнуть в тайны бытия.

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