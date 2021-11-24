Солнце в Стрельце: что нас ждет в этот период

23 ноября Солнце вошло в огненный знак Стрельца, где пробудет до 21 декабря. Такое небесное положение самым непосредственным образом повлияет на жизнь на Земле.

Что принесет нам знак Стрельца? Об этом рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Кармическая задача знака Стрельца

Стрелец – знак затухающего и ласкового огня, какой обычно дает затухающие в камине угли: он светит и греет, но уже не обжигает, как это делают другие огненные знаки – Овен и Лев.

У Стрельца – как, впрочем, и у любого другого зодиакального знака – есть своя кармическая задача: он распространяет свою энергию, энтузиазм, оптимизм и удачу на весь мир. Стрелец – самый защищенный знак Зодиака, поскольку везде и всюду – как на энергетическом, так и на психологическом уровне – чувствует поддержку своего небесного покровителя – всесильного Юпитера. В бытовом отношении господство Стрельца – это праздники, застолья, тосты, а также авантюры, легкомысленное отношение к жизни и жажда свободы и справедливости.

Соединение Солнца и Юпитера

Знак Стрельца – это всегда соединение на небе Солнца и Юпитера, что приносит нам радость и подарки, глинтвейн и пламя в камине, елка и катание на санках с горы, любовь к чужестранцам и романтику цыганских песен. Это также время сильной энергетики, когда в людях – несмотря ни на что! – просыпается оптимизм, радость жизни и чувство юмора.

Солнце в Стрельце сглаживает острые углы

Чем будет отмечен период этого знака в нынешнем – 2021 – году? Уже с 25 ноября Солнце в Стрельце начнет создавать положительный аспект к Хирону в Овне, что принесет взаимопонимание между людьми – в последнее время все мы испытываем его сильнейший дефицит. На это время можно назначать переговоры любого уровня – от профессиональных до личных. Оппонентам, даже если раньше они не могли достичь консенсуса, на этот раз удастся понять друг друга и решить, как, объединив усилия, действовать дальше.

Единственное, что может внести ложку дегтя в бочку меда – это солнечное затмение, которое произойдет 4 декабря. Но оптимистичное и доброжелательное Солнце в Стрельце и тут сгладит острые углы: даст основания для надежды – пообещает счастливые события в ближайшем будущем, пригласит в путешествия и расширит моральные горизонты. В целом же, под влиянием Солнца в знаке Стрельца оно всегда несет с собой идеализацию окружающего мира – несмотря на чувство неудовлетворенности, которые он вызывает у нас в последнее время, он покажется нам чуть лучше, чем есть на самом деле.

Декабрь – всегда праздник

Несмотря на точный напряженный аспект Солнца к Нептуну и транзитной Луне, который образуется в середине месяца и может стать причиной разочарований в находящихся рядом людях, уже ближе к полнолунию – 19 декабря – Солнце создаст жизнеутверждающий аспект к Юпитеру, что станет причиной ожидания и предвкушения праздника, к которому будут примешиваться ароматы мандаринов и новогодней елки.

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