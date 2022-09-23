Солнце в Весах 23 сентября - 23 октября 2022-го: что нас ждет в это время

С 23 сентября 2022-го в 04:04 по киевскому времени Солнце вошло в знак Зодиака Весы, где имеет статус падения, что дает снижение личной активности, сдержанное проявление себя в социуме.

Люди в меньшей степени склонны проявлять свою инициативу и высказывать свое мнение. Но это время, когда можно достичь баланса и сохранить равновесие в обмене энергией с окружающим миром. Легче помириться, гармонизировать отношения, прийти к соглашениям, взаимодействовать в коллективе, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Момент вхождения Солнца в знак Весы - это и есть осеннее равноденствие. Энергетически сильный день 23 октября 2022-го, планетарные влияния способствуют кардинальным жизненным переменам, у многих людей меняются приоритеты и ценности. С этого дня наступает астрономическая осень, день начинает уменьшаться, а продолжительность темного времени суток - увеличиваться.

Солнце по Весам будет перемещаться до 23 октября 13:36, после чего войдет в знак Скорпиона. Целый месяц, начиная с 23 сентября, на первый план выходит чувство красоты и гармонии, спокойное желание сохранить устойчивое состояние равновесия и красоты в себе и в окружающем мире. Это период четкого и безэмоционального различения структуры и границ, умение выставить оценку происходящему, как в собственной жизни, так и во внешнем мире.

Знак Зодиака Весы находится под управлением Венеры, характеризующей гармонию, красоту, комфорт. До 29 сентября планета движется по Деве, где имеет слабый статус - падение, поэтому энергии знака Весы в этот период выражены слабо. Но 29 сентября в 10:49 Венера вернется к себе домой - в Весы и будет перемещаться по этому знаку до 23 октября 10:52. Это благоприятное время для свадеб и оформления любых официальных союзов, для возобновления и гармонизации взаимоотношений, переговоров, поиска партнеров. Залог успеха в этот период - не торопиться и не подталкивать других людей быстрее принимать решения.

Солнце и Венера в Весах благоприятствуют международным взаимоотношениям, помогают противоборствующим сторонам выйти из тупика. Но, с другой стороны, любое сильное противостояние может перейти в конфликт низкой интенсивности. По крайней мере, каждый из оппонентов будет пытаться "сохранить лицо", не терять собственного достоинства и беречь свою репутацию. Дипломатические качества на всех уровнях и во всех жизненных сферах помогают обходить острые углы и находить компромиссы.

23 сентября 2022-го соединяются Солнце и ретроградный Меркурий, что является положительным фактором для решения самых сложных и спорных вопросов. Поворотный день для многих людей. Такой аспект способствует вдохновению, дает заряд творческой энергии на длительный период. День благоприятен для общения и коммуникации, поездок на короткие расстояния, обучения контактов с родственниками.

Транзит Солнца по Весам действует на мужчин и женщин по-разному. Представителям сильного пола в этот период сложнее принять решение и проявить инициативу, требуется импульс извне. При этом эмоции проявляются достаточно ярко. Женщины, наоборот, становятся сдержаннее и смелее, охотнее берут на себя ответственность и дополнительную работу.

В период активных энергий знака Зодиака Весы успеха достигнут люди, способные сохранять спокойствие, обладающие сильной интуицией, умеющие слышать себя и понимать мотивы других. Эти люди - лидеры, у которых хорошо развит внутренний стержень, т.е. сила воли и твердость мышления. Если этих качеств не хватает, то транзит Солнца и Венеры по Весам помогут их наработать и улучшить качество жизни.

Весы - кардинальный знак стихии Воздуха, имеет порядковый номер - 7, первый знак внешней полусферы. Солнце, перемещаясь по этому знаку, позволяет установить равновесие, т.е. распределять внимание, время, силы, энергию по всем жизненно важным сферам одновременно. В этот период люди стремятся познать что-то новое, обмениваясь информацией друг с другом.

С 11 октября Меркурий зайдет в знак Весы, что еще больше включит энергии этого знака Зодиака. Самый ресурсный период - с 11 до 23 октября, когда Солнце, Венера и Меркурий в одном знаке. Планеты помогут достичь баланса во всем: дома, в работе и увлечениях. Большинство конфликтов можно будет устранить в это время, однако проблема в том, что все ждут первого шага от другого человека. Важно преодолеть страх и неуверенность, проявить инициативу и тогда любой процесс запустится нужным образом, приведет к миру и гармонии.

Планеты земной группы - Венера и Меркурий, находясь в Весах недалеко от Солнца, создают благоприятную психологическую атмосферу. Хорошее время для смягчения споров, разногласий между людьми, так как возрастает потребность в мире и согласии, на первый план выходят чувства законности и справедливости. Период подходит для укрепления собственного авторитета и престижа среди профессионалов, даёт возможность обрести популярность, стать известным в определённом кругу или обществе.

Активные энергии знака Весы усиливают потребность в романтике, это благоприятный период для любовных отношений и любых контактов с противоположным полом. Также возрастают эстетические потребности, люди стремятся к искусству и красоте во всех проявлениях. Особенно успешно решаются задачи, связанные с оформлением интерьеров общественных мест, офисов, магазинов, витрин, парков, садов. Более легко и успешно, чем обычно, решаются юридические вопросы. В этот период легче приспособиться к коллективу и найти общий язык с людьми.

Транзит Солнца и других планет по знаку Весы наиболее благоприятен для представителей стихии Воздуха: Близнецам, Весам, Водолеям. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы проявить свою индивидуальность и неповторимость. Наилучший период для установления партнерских взаимоотношений и плотного взаимодействия с окружающими. В это время Близнецы, Весы и Водолеи задают правильный тон событиям, переговорам и другим процессам.

Львы и Стрельцы смогут выйти из замкнутого круга проблем, если будут слушать и слышать собеседников. Старайтесь соблюдать баланс в мыслях и поступках, не забывайте о своих собственных интересах, но и не будьте эгоистичными, ведь именно в обсуждении и сотрудничестве сейчас рождается успех.

Овны, Раки, Козероги окажутся в менее выгодных условиях, по сравнению с другими людьми. Требуется высокая степень осознанности и внутренняя дисциплина, чтобы не ухудшить текущее положение дел. Не самое благоприятное время для публичных выступлений и социальных контактов. Помогите другим людям реализовывать их мечты, и вскоре вы обретете их поддержку.

Тельцы, Девы, Скорпионы, Рыбы смогут расслабиться и обрести уверенность в том, что все будет хорошо. Это время коллективной работы, налаживания дружеских связей и совместных проектов в группе единомышленников.

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