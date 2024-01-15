Солнце в Водолее с 20 января до 19 февраля 2024-го: что ждет Близнецов, Весы и Водолеев в это время

Солнце – главный элемент гороскопа, символизирующий наше «Я», отвечает за жизненный потенциал, энергию, уверенность в себе. Перемещаясь по знаку Водолея, формирует гармоничные аспекты к Солнцу представителей знаков стихии Воздуха: Близнецов, Весы, Водолеев. А это самым лучшим образом отражается на их жизнедеятельности.

Водолей – одиннадцатый знак Зодиака, считая от точки Весеннего Равноденствия (0 градусов Овна). Мужской, активный, относится к зоне трансформации, фиксированный. Солнце находится в знаке Водолея приблизительно с 19 – 21 января по 19 – 20 февраля. Управляющие планеты Водолея – Уран и Сатурн. Основной принцип знака Водолея – преодолеть все препятствия и внести в окружающий мир нечто новое.

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Стихия Воздуха – самая легкая, неуловимая, связующая, заполняющая все пространство. Ассоциируется с небом, мышлением, со всем тем, что невидимо. Воплощает в себе принцип взаимодействия между людьми и меру духовного богатства в человеке и его мировоззрение. Огненное Солнце в воздушных знаках легче "зажечь", "раскачать" и значительно улучшить качество своей жизни.

В Близнецах Солнце имеет нейтральное положение, а вот Весы и Водолей – знаки со слабым Солнцем. Но в ближайший месяц все представители воздушных знаков, как будто бы получают невидимую поддержку Вселенной. Исчезает неуверенность в себе, приходит понимание, куда же двигаться дальше. Время раскрытия талантов, интересных знакомств и приятных неожиданностей. Жизненный потенциал возрастает, обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы его реализовать и правильно преподнести окружающему миру.

Люди, родившиеся под знаками Близнецы, Весы и Водолей, как правило, открыты, любознательны, легко обучаемы, быстро усваивают информацию, имеют множество способностей, знаний. Быстро переключаются с одной идеи на другую, стремятся к максимальной свободе, которую определяет система взглядов, оценок и собственных представлений о мире. Для знаков стихии Воздуха важны общение, контакты и взаимообмен знаниями. Значимыми являются интеллектуальные, информационные, общественные или научные сферы жизни.

В период транзита Солнца по Водолею, у рожденных под знаками стихии Воздуха, удачно решаются вопросы, связанные с оформлением документов, получением разного рода разрешений, поездками, перемещениями, обсуждением важных тем. Легко дается учеба, быстро усваивается любая информация, в жизни появляется стабильность и определенность, поскольку происходит осознание, как разрешить эмоциональные и практические проблемы. Через развитие внутреннего и внешнего баланса, можно создать для себя комфортные условия на несколько месяцев вперед.

Раскрытием своего солнечного потенциалом необходимо заняться как можно раньше. Изучив свою натальную карту, заказав консультацию астролога, можно понять, какие именно черты характера нужно развивать, чтобы стать гармоничной и социально активной личностью. В зависимости от того, насколько максимально и правильно человек использует свой натальный потенциал, он может быть успешным в той или иной профессии.

Близнецы, Весы и Водолеи в период транзита Солнца по Водолею могут чаще, чем обычно, оказываться в нестандартных ситуациях. Прекрасное время для того, чтобы развить в себе созидательное начало, знакомиться с интересными людьми, отслеживать и анализировать происходящие события. Повышайте свою экспертность через хобби, работу, и помощь другим людям. Полезно мечтать и делать это масштабно, экспериментировать и внедрять что-то новое. Но должна быть осознанность в применении и воплощении в реальность всего необычного, неординарного, нового. Если случится кризисное событие, то знаки стихии Воздуха быстро смогут подстроиться под ситуацию и найти в ней плюсы.

Близнецы могут сами себя замотивировать, легки на подъем, сообразительны. Транзитное Солнце в Водолее образует гармоничные аспекты к Солнцу в Близнецах, прибавляя энергии, которой заряжаются окружающие. Если предыдущие несколько месяцев были сложными, то в ближайшее время представители знака Близнецы смогут оправиться от жизненных потрясений. Начинается благоприятный период для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне, обрести популярность или продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Знак Весы находится под управлением планеты любви и красоты – Венеры. Поэтому часто, рожденные под этим знаком Зодиака привлекательны, приятны в социальных контактах и активны в общении. Умение бесконфликтно отстаивать свои убеждения, делает их любимчиками в коллективах. Транзитное Солнце в Водолее помогает обрести новых друзей и единомышленников и, возможно, познакомиться с приятным и симпатичным человеком, который может стать романтическим партнером.

Водолеи достаточно амбициозны, могут быть лидерами, но все же многим из них не хватает уверенности в себе. Стремление к независимости, новизне, потребность в постоянных изменениях, обновлениях, развитии, дает главный управитель этого знака Зодиака – Уран. Когда Солнце входит в этот знак, у Водолеев открывается "второе дыхание", благодаря усилившейся ментальной энергии могут влиять на других людей, стать лидером какого-либо общественного движения. Отказываясь от старого и уже не интересного, перед Водолеями открывается масса новых возможностей.

Каждый знак Зодиака делится на три декады:

Близнецы первой декады (21 – 30 мая)

Близнецы второй декады (31 мая – 10 июня)

Близнецы третьей декады (11 – 20 июня)

Весы первой декады (23 сентября – 2 октября)

Весы второй декады (3 – 12 октября)

Весы третьей декады (13 – 22 октября)

Водолей первой декады (19 – 30 января)

Водолей второй декады (31 января – 9 февраля)

Водолей третьей декады (10 – 19 февраля)

Близнецы, Весы и Водолеи, рожденные в первой декаде зодиакального месяца, в период с 20 января до 19 февраля 2024 года смогут увидеть скрытый смысл происходящего, трансформировать свою жизнь, решить самые сложные задачи, поскольку усиливается стрессоустойчивость, а обстоятельства складываются самым лучшим образом. Это дни судьбоносных событий. Быстро находятся нужные люди, интересующая информация, заключаются сделки и договора. Вероятность ошибок минимальна, поскольку в третьей декаде января легко можно отличить правду от вымысла и лжи.

Близнецы, Весы и Водолеи, рожденные во второй декаде зодиакального месяца, в период с 20 января до 19 февраля 2024 года, смогут обрести душевную стабильность и справиться с тревогами и негативными эмоциями. Это время идеально подходит для гармонизации личных взаимоотношений. Стоит заняться продвижением своих проектов, особенно в социальных сетях.

Близнецы, Весы и Водолеи, рожденные в третьей декаде зодиакального месяца, в период с 20 января до 19 февраля 2024 года, смогут наконец-то закрыть давние и опустошающие темы, старые вопросы и, совершенно неожиданно для окружающих, кардинально изменить свою жизнь. Прекрасное время для решения финансовых вопросов, освобождения от того, что тормозит материальную жизненную сферу.

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